„Frauen ins Amt … weil Gott es so will“

Am Samstag, den 27. April 2024, laden die Mönche der Abtei Königsmünster zu einem Vortrags- und Gesprächsabend mit Sr. Philippa Rath OSB aus der Abtei Eibingen ein. Sr. Philippa Rath ist eine der Galionsfiguren der Frauenbewegung in der Kirche. Unermüdlich setzt die Benediktinerin sich für den gleichberechtigten Zugang der Frauen zu allen Diensten und Ämtern der Kirche ein. Mit ihren beiden Büchern „Weil Gott es so will – Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin“ und „Frauen ins Amt – Männer der Kirche solidarisieren sich“ hat sie das Denken vieler verändert und der Frauenbewegung neuen Schwung verliehen. Sie war Delegierte im Synodalen Weg und ist Mitglied im Synodalen Ausschuss, der die kirchlichen Reformthemen weiter vo-rantreibt. 2019 wurde sie für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-zeichnet und erhielt 2023 den Edith-Stein-Preis. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr im AbteiForum. Karten zum Preis von € 12,- gibt es im Vorverkauf in den Abteiläden Meschede und Olsberg und online unter https://abtei-waren.de/blog/Abteigespraech-Sr.-Philippa-Rath.

Am Sonntag, den 28. April 2024, um 11.00 Uhr wird Sr. Philippa eine Ausstellung in der Oase eröffnen, die sich dem Leben und Wirken der heiligen Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen (1098-1179) widmet. Diese prophetische Frau hat uns in Kirche und Gesellschaft auch heute noch einiges zu sagen. Zur Ausstellung wird es einige begleitende Veranstaltungen geben: Am 4. Juni wird die Heilpraktikerin Ulla Stienen zum Thema „Heilkunde nach Hildegard von Bingen“ sprechen, am 11. Juni die Ökotrophologin Christina Rummel zum Thema „Küche nach Hildegard von Bingen“. Am 18. und 25. Juni wird Frau Rummel im AbteiForum zwei prak-tische Einführungen in die Küche der hl. Hildegard anbieten. Zu diesen vier Veranstaltungen, die alle um 19.00 Uhr beginnen, bitten wir um eine Anmeldung im Gastbüro der Abtei (Tel. 0291/2995210, gastbereich@koenigsmuenster.de).