Frauen in Führungspositionen: Unternehmerinnen diskutieren über Chancen und Herausforderungen im Sauerland

Podiumsdiskussion „Macherinnenland“ im Sauerland-Museum: Familienunternehmen, Fachkräftegewinnung und moderne Arbeitsmodelle im Fokus

Auf dem Podium diskutieren Julia Wulf, Ann-Kathrin Schulte Strathaus, Johanna Graef-Krengel und Franziska Graef. Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Nelja Lührs, Sammlungsleiterin im Sauerland-Museum und Kuratorin der Ausstellung „MACHERLAND“.

Quelle: Patricia Korn

Erfahrung und Vertrauen als Grundlage für erfolgreiche Führung

Ein Schwerpunkt der Diskussion war der Einstieg in die Geschäftsführung von Familienunternehmen. Die Unternehmerinnen schilderten ihre unterschiedlichen berufliche Wege: Einige sammelten zunächst Erfahrungen außerhalb des eigenen Betriebs, andere durchliefen verschiedene Unternehmensbereiche, bevor sie Führungsverantwortung übernahmen. Es stellt sich heraus, dass die Zugehörigkeit zu einer Unternehmerfamilie allein nicht ausreicht, um als Führungskraft dauerhaft anerkannt zu werden. „Der persönliche Karriereweg ist nicht durch die Zugehörigkeit zum Familienbetrieb vorgezeichnet, sondern steht jedem offen, der durch Leistung überzeugt“ , so Julia Wulff. Entscheidend ist, Kompetenz zu zeigen, die Abläufe im Unternehmen zu verstehen und sich das Vertrauen der Beschäftigten zu erarbeiten.

Frauen in männergeprägten Branchen

Wie unterschiedlich die Voraussetzungen für Frauen in der Arbeitswelt sind, zeigte die Diskussion über den Frauenanteil in den Unternehmen. Besonders in technischen und gewerblichen Bereichen, etwa im Maschinenbau bleibt die Bewerberinnenquote meist gering. Mit Blick auf Vorurteile berichteten die Teilnehmerinnen von unterschiedlichen Erfahrungen. Teilweise sei die weibliche Unternehmensnachfolge positiv aufgenommen worden, weil damit die Zukunft des Familienbetriebs gesichert werden konnte. Zugleich wurde deutlich, dass gerade junge Führungskräfte Zeit benötigen, um sich gegenüber Beschäftigten und Geschäftspartnern zu beweisen. Entscheidend sei, hinter den eigenen Entscheidungen zu stehen und die eigenen Fähigkeiten einzubringen. Klischees gegenüber Frauen sollte man keinen Raum geben. Stattdessen gelte es, eine eigene Haltung zu entwickeln und authentisch aufzutreten.

Flexibilität und traditionelle Unternehmenskultur

Ein weiteres Thema war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten bieten Möglichkeiten, berufliche und private Anforderungen besser miteinander zu verbinden. Allerdings lassen sich diese Modelle nicht in allen Bereichen gleichermaßen umsetzen.

„Der persönliche Austausch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Gleichzeitig sind wir auf qualifizierte Mitarbeitende aus größerer Entfernung angewiesen, weshalb wir von flexiblen Arbeitszeitmodellen und mobilem Arbeiten profitieren“, so Johanna Graef-Krengel. Gerade in mittelständischen Familienunternehmen seien direkte Begegnungen und die Einbindung neuer Beschäftigter wichtig, um die Unternehmenskultur zu vermitteln und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen zu stärken. Gefragt seien deshalb Lösungen, die sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeitenden als auch den betrieblichen Anforderungen gerecht werden.

Quelle: Patricia Korn Quelle: Patricia Korn

Die Podiumsdiskussion „Macherinnenland“ zeigte, wie vielfältig die Herausforderungen unternehmerischer Verantwortung sind. Von der Nachfolge im Familienbetrieb über die Gewinnung qualifizierter Mitarbeitende bis hin zu modernen Arbeitsmodellen wurde deutlich, dass erfolgreiche Unternehmensführung Offenheit, praktische Erfahrung und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung verlangt.