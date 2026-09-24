„Frauen dürfen mit allen Themen zur Beratung kommen“

Maike Schöne hat die Frauenberatungen im Rathaus Warstein übernommen

Frauen, die sich in belastenden Lebenssituationen befinden, können sich mit ihren Sorgen und Nöten an die Frauenberatung Soest wenden – und das geht auch direkt hier vor Ort in der Stadt Warstein. Denn einmal im Monat wird das Zimmer 39 im Rathaus zur „Außenstelle“ der Frauenberatung. Die Diplom-Pädagogin und Systemische Therapeutin (DGSF) Maike Schöne hat jetzt die Frauenberatungen in der Stadt Warstein übernommen.

Seit fünfeinhalb Jahren bietet die „Allgemeinen Frauenberatungsstelle im Kreis Soest“ und die „Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt“ an jedem zweiten Dienstag im Monat im Warsteiner Rathaus Beratungen für alle Frauen und Mädchen ab 16 Jahren an. Das Angebot besteht weiterhin, allerdings übernimmt mit Maike Schöne eine neue Beraterin diese Aufgabe. Zuvor war sie Mitarbeiterin im Frauenhaus Soest und nun arbeitet sie bei der selben Trägerin – der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen – in der Frauenberatung Soest. „Grundsätzlich dürfen Frauen mit allen Themen zu mir kommen, auch mit einem Bauchgefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. In der Praxis liegt der Schwerpunkt der Beratungen in der Regel auf partnerschaftlicher Gewalt oder Gewalt im sozialen Nahraum“, erläutert Maike Schöne.

Die Beratungen sind kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht, sie können auch telefonisch oder online durchgeführt werden. „Mit der Anlaufstelle in der Stadt Warstein wollen wir allerdings ganz gezielt den ländlichen Bereich besser mit Beratungen versorgen. Für viele Frauen bedeutet die Fahrt nach Soest eine große Hürde, und wir möchten den Zugang zu psychologischer Beratung möglichst niederschwellig anbieten“, so Maike Schöne. „Wir freuen uns sehr, dass die Frauenberatung Soest weiterhin die Beratungen hier in der Stadt Warstein anbietet. Frauen vor Gewalt zu schützen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deshalb unterstützen wir die Arbeit der Frauenberatung nach Kräften“, unterstreicht auch Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein.

Die Beratungen finden an jedem zweiten Dienstag im Monat statt, eine vorherige Terminvereinbarung ist notwendig, entweder telefonisch unter 02921-3494177 (auf den Anrufbeantworter sprechen, das Team ruft zurück) oder online an info@frauenberatung-soest.de. Der nächste Termin im Rathaus Warstein ist am Dienstag, 13. Oktober, 9 bis 14 Uhr. Die telefonische Sprechstunde der Frauenberatung Soest ist montags von 16 bis 17 Uhr und donnerstags von 11.30 bis 12.30 Uhr unter 02921-3494177.