Franziska Kraft dreht auf

Briloner Rhönradturnerin gehört zu den Besten in Deutschland

Wenn Franziska Kraft ins Rhönrad steigt, dann dreht sich für sie die Welt genau in die richtige Richtung. Die 23-jährige Athletin gehört zu den besten Rhönradturnerinnen Deutschlands und ist in diesem Jahr für die HSK Sportgala nominiert worden. Ein Erfolg, der kein Zufall ist, sondern das Ergebnis harter Arbeit und unermüdlichen Trainings.

Die Liebe zum Rhönrad – Ein Volltreffer von Anfang an

Seit ihrem sechsten Lebensjahr dreht sich bei Franziska Kraft alles ums Rhönrad. Andere Sportarten hat sie nie ausprobiert – sie musste es auch nicht. Ihre Mutter sei damals von der Sportart begeistert gewesen und habe sie, so Franziska Kraft, in diese Richtung gelenkt. Die Kombination aus Kraft, Technik und Eleganz faszinierte sie von Anfang an. Brilon hat es also ein Stück weit ihrer Mutter zu verdanken, dass man mit einer so herausragenden Rhönradturnerin bereichert wurde, der man nur zu gerne zusieht – und dabei nicht mehr aus dem Staunen herauskommt.

Erfolg durch Disziplin und Engagement

Dass sie für diesen Sport genau die richtige Wahl getroffen hat, zeigen ihre bisherigen Erfolge: Unter anderem bewies sie in der Altersklasse 17/18 ihr außergewöhnliches Talent.

Nach einer langen Verletzungspause kämpfte sie sich 2019 eindrucksvoll zurück und sicherte sich direkt die Goldmedaille bei den Norddeutschen Jugendmeisterschaften – ein beeindruckendes Comeback und der Beweis, dass sie mit ihrem Ehrgeiz, Fleiß und Talent schwer zu stoppen ist.



Doch die Jugendklasse liegt längst hinter ihr. Seit einigen Jahren misst sie sich mit den Erwachsenen – und das sehr erfolgreich. In den Disziplinen Geradeturnen, Sprung und Spirale beweist sie immer wieder, dass sie zur Spitze gehört. Im September 2024 bewies sie ihr Können erneut, als sie in Brilon Vize-Norddeutsche Meisterin wurde. Diese starke Leistung brachte ihr die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Celle im November. Dort krönte sie ihre Leistung mit der Bronzemedaille. Doch damit nicht genug: Sie habe sich nun sogar, erzählt Franziska Kraft begeistert, einen Platz im Bundeskader sichern können. Eine Leistung, die ohne harte Arbeit nicht möglich wäre.



Zwischen Studium und Wettkämpfen

Dementsprechend ist ihr Training ziemlich anspruchsvoll – nicht nur im Sauerland, sondern auch in Bochum, wo sie Mathematik und Sport auf Lehramt studiert. Auch wenn der Verein dort kleiner sei, halte sie das nicht vom Training ab, erzählt die Rhönradturnerin – ein Zeichen, dass sie jede Möglichkeit nutzt, um an ihren Techniken zu feilen und besser zu werden. Zusätzlich betreibt sie regelmäßig Kraftsport, welcher sie für ein essenzieller Bestandteil ist, um Rhönradturnen auf höchstem Niveau betreiben zu können.



Immer weiter hoch hinaus

Mit ihrer Disziplin und ihrem Ehrgeiz hat Franziska Kraft sich in die nationale Spitze geturnt – und sie hat noch viel vor. Sie setzt sich immer wieder neue Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ihre Nominierung für die HSK Sportgala ist eine weitere Bestätigung für ihren unermüdlichen Einsatz. Und wer sie kennt, weiß: Die Briloner Rhönradturnerin wird sich weiterdrehen – immer auf der Suche nach Perfektion und neuen Herausforderungen.