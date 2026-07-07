Franziska Espeter und Henrik Hoffmann triumphieren erneut

Titelverteidigung erfolgt bei einem BobbahnRun mit Rekordfeld

Dabei ist die Seriensiegerin mittlerweile in Sizilien beheimatet. „Den Termin für den BobbahnRun habe ich mir aber extra freigehalten“, sagte die aus dem Siegerland stammende Gewinnerin nach dem Lauf. Eine noch weitere Anreise hatte die Zweitplatzierte Maria Espeter. Die Schwester der Siegerin war einen Tag zuvor aus Bali angereist und hatte als Nachmelderin von dem Ausfall einer anderen Sportlerin profitiert. Dritte bei den Frauen wurde Margaretha Bruckmann.

Die vierte Auflage war mit 500 Startern ausgebucht. Bei zahlreichen Laufbegeisterten steht der erste Samstag im Juli als fester Termin im Kalender. Das Maximalziel von 500 Teilnehmenden wurde erreicht. Mehr als diese Zahl war aus Sicherheitsgründen nicht möglich, weil die engen Wege auf und um den Erlebnisberg Kappe sowie der Betonkanal der Bobbahn bei größeren Feldern riskant zu bewältigen sind. Zukünftig kann diese Zahl aber aufgestockt werden. Auch an Zuschauern war der Zuspruch an der Bahn und auf der Strecke so groß wie nie zuvor.

Quelle: Lukas Gerke Fotografie

Im Männerrennen gab es lange Zeit ein Duell zwischen Hoffmann und dem Gewinner des Jahres 2024, Tim Dally (Espeter Sport). Am Ende setzte sich der gebürtige Schmallenberger Hoffmann aber ab und distanzierte seinen Konkurrenten in einer Siegerzeit von 25:42 Minuten um fast zwei Minuten. Dritter wurde der für den LC Paderborn startende Samuel Vorderwülbecke. In gleichen Reihenfolge wie im gesamten Rennen endete auch die VELTINS-Sprintwertung bei den Männern, also Hoffmann vor Dally und Vorderwühlbecke.

Bei den Frauen setzte sich Franziska Espeter auch die Sprintkrone auf, hinter ihr platzierten sich aber in der Wertung, die nur den Teil durch die Bahn zählt, mit Michelle Klempt (Airbreaker) und Christine Hildebrand zwei andere Läuferinnen als im Gesamtklassement.

Viele Aktive haben sich bereits für die nächste Auflage im Juli 2027 in Winterberg den Termin vorgemerkt. Nicht mehr als Mitorganisator dabei sind dann die Helfer vom Paderborner Osterlauf. Deren Geschäftsführer Christian Stork erklärte: „Wir vom Osterlauf-Team sind ein bisschen wehmütig, dass es das letzte Mal ist.“ Aber neben dem traditionsreichen Straßenlauf mit 15 000 Teilnehmenden sei die Herausforderung mit weiteren Veranstaltungen wie dem Martinslauf in Paderborn sehr groß. Die Nachfolge ist aber bereits gesichert.