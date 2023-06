Frank Höhne neuer Geschäftsführer von Sauerland Initiativ

Sauerland Initiativ, der gemeinnützige Unternehmerverein mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung und Förderung der Region Sauerland, setzt bei seiner diesjährigen Mitgliederversammlung im renommierten Grohe Experience Center in Hemer ein starkes Zeichen für die Zukunft. Die Veranstaltung bot den Mitgliedern nicht nur die Möglichkeit, sich über wichtige Themen wie Markenbildung und Positionierung auszutauschen, sondern gewährte ihnen auch einen exklusiven Einblick in das Grohe Werk und das Grohe X Studio.

Björn Hamacher, Leader Brand Grohe X & Market Research bei Grohe hielt einen inspirierenden Vortrag zum Thema Markenbildung und Positionierung. Die Mitglieder von Sauerland Initiativ erhielten wertvolle Einblicke und Ratschläge, wie sie ihre eigenen Marken stärken und sich in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich positionieren können.

Neben dem Austausch über Markenbildung und Positionierung wurde auch die zukünftige Ausrichtung von Sauerland Initiativ thematisiert. Der Verein legt mit dem Einstieg des Marketingfachmanns Frank Höhne aus Iserlohn, der im April 2023 die Geschäftsführung von Sauerland Initiativ übernommen hat, einen klaren Fokus auf die Kommunikation. Als effektive Instrumente wird der Verein vermehrt Social Media und die Vereinshomepage nutzen. Durch gezielte Inhalte und eine starke Präsenz in den sozialen Medien möchte Sauerland Initiativ eine breite Öffentlichkeit erreichen und die Ziele des Vereins noch effektiver kommunizieren. Zudem wird die Vernetzung der Mitglieder durch eine moderne Vereinssoftware vorangetrieben, um die Zusammenarbeit, den Austausch von Ideen und die Koordination von Projekten zu erleichtern.

Quelle: Sauerland initiativ

Sauerland Initiativ führt zudem vermehrt Firmenbesuche durch, um eine engere Bindung zu den Mitgliedern herzustellen und setzt sich für wirtschaftspolitische Entscheidungen ein, die das Wachstum der Region fördern.

„Die Mitgliederversammlung von Sauerland Initiativ war ein großer Erfolg“, sagte Tobias Metten, Vorstandsvorsitzender von Sauerland Initiativ. „Wir sind dankbar für die großzügige Gastfreundschaft des Grohe Experience Centers und die Möglichkeit, unsere Mitglieder in diesem inspirierenden Umfeld zu versammeln. Der Vortrag zum Thema Markenbildung und Positionierung hat unsere Mitglieder motiviert und ihnen wertvolle Erkenntnisse vermittelt.“

„Mit unserer zukünftigen Ausrichtung, die einen Schwerpunkt auf die externe und interne Kommunikation legt, werden wir die Ziele des Vereins weiter vorantreiben und eine Region entwickeln, die zunehmend prosperiert“, erklärt Frank Höhne, Geschäftsführer von Sauerland Initiativ.

Sauerland Initiativ lädt alle Interessierten, Partner und Mitglieder herzlich ein, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft des Sauerlandes zu beteiligen. Informationen über die Mitgliedschaft, Veranstaltungen und aktuelle Projekte finden Sie auf der Vereinshomepage unter www.sauerlandinitiativ.de.

Über Sauerland Initiativ

Die Unternehmervereinigung Sauerland Initiativ e.V. setzt sich seit über 20 Jahren für das Sauerland, die drittstärkste Wirtschaftsregion Deutschlands, ein. Engagiert sind in der Initiative namhafte Unternehmen aus nahezu allen Branchen und Wirtschaftsbereichen im Sauerland sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und öffentlichem Leben. Die Mitgliedsunternehmen – vom Gastronomiebetrieb bis zum international engagierten Weltmarktführer – stehen für mehr als 120.000 Mitarbeiter und für ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 52 Milliarden Euro.

Kontakt:

c/o OFFICE & FRIENDS GmbH & Co KG Am Großen Teich 20 58640 Iserlohn TEL +49 2371 930 93 00 EMAIL info@sauerlandinitiativ.de