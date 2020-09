Frank Goosen am Freitag in Schmallenberg

Frank Goosen liest am Freitagabend (25.9.2020) um 19:30 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung „Freiheit durch Vielfalt“, eine LIve-Veranstaltung zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit, im HABBELS in Schmallenberg aus seinem Roman „Kein Wunder. Bochum/Berlin und der letzte Sommer vor der Wende.“

Berlin, 1989. Fränge ist Anfang zwanzig und genießt das Leben in vollen Zügen. Freundinnen hat er gleich zwei: Marta im Westen und Rosa im Osten – die natürlich nichts voreinander wissen. Als Förster und Brocki aus Bochum zu Besuch kommen, macht das die Sache nicht einfacher, denn Rosa bringt auch bei Förster so einiges in Unordnung.

Die drei Freunde aus dem Ruhrgebiet erleben zwei Biotope in ihren letzten Monaten: die Subkultur Westberlins und die Dissidentenszene im Osten – junge Leuten wie sie, die gerade ihren ganz eigenen Aufbruch organisieren. Aber auch zu Hause im Ruhrgebiet ist nichts mehr wie es mal war. Film, Musik, Klubs und Kneipen – alles jung und in Bewegung. Da kann man sich ausgezeichnet streiten, welche Welt mehr zu bieten hat: die alte tief im Westen oder die hinter der Mauer am anderen Ende des Landes.

Frank Goosens neuer Roman ist eine wunderbare Komödie über eine Zeit, in der es mehr Deutschlands gab, als man brauchte. Und über einen selbst ernannten »Weltenwanderer der Liebe« im geteilten Berlin – der aus guten Gründen nicht gerade scharf ist auf eine Veränderung der politischen Verhältnisse.

Autoren und Sportler im Gespräch über die Deutsche Einheit

Neben dem bekannten Autor Frank Goosen stehen weitere Zeitzeugen des Mauerfalls und der Wende auf der Bühne. Der Sauerländer Journalist Gisbert Baltes erinnert in einem Feature aus Radio-Beiträgen über die dramatischen Ereignisse vom Tag des Mauerfalls bis zum Tag der Deutschen Einheit in den Jahren 1989 und 1990. Michael Martin, Autor des humorvollen Buches „Sauerländer. Besser geht’s nicht“ aus dem WOLL-Verlag, lässt die Zuhörer und Zuschauer an seinen ganz persönlichen Erlebnissen zum Mauerfall und zur Deutschen Einheit teilhaben.

Quelle: WOLL-Verlag Autor Michael Martin

Die Sportler Ives Mankel, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Winterspielen 1992 und der ehemalige Bobpilot Alois Schnorbus, aus dem Sauerland, erzählen wie sie den Tag des Mauerfalls erlebt haben und wie sich die deutsche Einheit rückblickend auf ihr Leben ausgewirkt hat. Auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Sauerland kommen zu Wort und berichten von ihren Erlebnissen des Mauerfalls und einer Zeit, in der Deutschland noch geteilt war.

Immer wieder begleitet von kleinen musikalischen Beiträgen führt der bekannte Sauerländer Journalist Paul Senske, durch den Abend. Kooperationspartner der Veranstaltung im HABBELS sind die Literarische Gesellschaft Sauerland Christine-Koch-Gesellschaft e.V., der Kunstverein Schmallenberg e.V., die Sparkasse Mitte im Sauerland und die Stadt Schmallenberg. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Knapp 50 Zuhörer können live an der Veranstaltung teilnehmen. Anfragen und Anmeldungen an info@woll-verlag.de

Livestream auf Facebook

Wer am 25. September bei der der Veranstaltung nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, das Programm in einem Livestream auf Facebook zu verfolgen (https://www.facebook.com/woll.verlag/live/)

Die Veranstaltung am 25.9. im HABBELS ist eine von insgesamt 17 Veranstaltungen in ganz Deutschland, die unter dem Motto „Heimat erlesen“ stattfinden und mit Mitteln des BMI (Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat gefördert werden.