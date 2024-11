Fotos von der Gassirunde

Rathaus Brilon

„Was immer bei den Gassirunden so gesehen wird. Wir versuchen jeden Tag woanders zu spazieren. Fast täglich sprechen mich Follower auf der Straße an und geben mir Wander-Tipps, Wünsche oder klopfen mir einfach mal auf die Schulter, weil sie sich freuen, jeden Morgen ein schönes neues Foto ihrer Heimat zu sehen. Auch mal aus anderen Blickwinkeln. Wer lange hier wohnt, sieht oft gar nicht, wie schön es hier ist. Leben wo andere Urlaub machen.“ Das sagt heute Sabrina Voss, besser bekannt unter ihrem Fotografennamen „Sabrinity“ zur Eröffnung der Ausstellung saBRILONity (alias Sabrinity alias Sabrina Voss). Dauer der Ausstellung: 4. November bis 1. Dezember 2024.

Sibirischer Husky Luna

Gezeigt werden Handyfotos, ohne Anspruch ,professionelle hochwertige Fotografie im eigentlichen Sinne zu sein, eben „nur“ Handyfotos. Die Fotos wurden bei den Gassirunden mit dem Sibirischen Husky Luna, der gerade 5 Jahre alt geworden ist. Mittlerweile sind Luna und Sabrinity stadtbekannt. Das erste Foto entstand im Juli 2022 zur Schützenfestzeit bei einer Gassirunde im nächtlichen Brlon: Mondschein. Schützenfestwimpel, Briloner Altstadt. Mittlerweile gibt es 540 Beiträge/Posts auf der Instagram-Seite.

„Gezeigt werden in der Regel nur Orte, an die man mit Hund gehen darf (bis auf sehr wenige Ausnahmen). Wichtig ist mir, nicht nur den Marktplatz zu zeigen (obwohl das die meisten Likes gibt), sondern auch die Ortsteile (bin ein Madfelder Kind). Ab und zu auch über den Tellerrand hinaus, z.B. Skywalk, Schloss Bad Arolsen, Diemelsee, Olsberg.“

Der erste Schnee in der Briloner Altstadt

„Besonders toll sind die Nächte im ersten Schnee des Wintereinbruchs, wenn die Briloner Altstadt in frische Flocken gehüllt wird. Die Stille einfangen. Diese Ruhe. Für mich sind diese Gassirunden mein Yoga, meine Meditation. Warum so viele Nachtbilder: ich schlafe morgens gerne lang, kann meine Arbeitszeit weitgehend selbst planen, daher tagsüber Shootings für meinen Lebensunterhalt (das Finanzamt will bezahlt werden), abends dann die Nachbearbeitung im Büro bis spät in die Nacht (die Arbeit, die keiner sieht). Eine große Gassirunde dazwischen, meistens nochmal eine ausbiebigere nach Feierabend nachts. Daher auch selten Sonnenaufgänge.“

Ausstellung im Museum

Der wohl beste Ort, um in Brilon Fotos von Brilon zu zeigen. Foto-Leinwände sind käuflich zu erschwinglichen Preisen zu kaufen, das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Briloner! Der Ertrag geht als Spende ans Museum.

Kleines Wort zum Sonntag

Fülle dein Leben mit so vielen schönen Eindrücken, dass kein Platz mehr für Schlechtes ist. (Slogan von Sabrinity: focus on the good, übersetzt: fokussiere dich auf das Gute). Noch n Spruch: Schönheit liegt im Auge des Betrachters.