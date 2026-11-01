Fotografie-Nachwuchs aus dem Sauerland überzeugt

Beste Auszubildende und bester Ausbildungsbetrieb

Ausbildung im Handwerk beginnt oft mit Fragezeichen: Passt der Beruf? Passt der Betrieb? Bei Björn Lülf Fotografie hat dieser Weg nun ein besonderes Ende gefunden: Die Auszubildende Chiara Heidschötter hat ihre Ausbildung zur Fotografin mit dem besten Prüfungsergebnis der Handwerkskammer Dortmund abgeschlossen. Gleichzeitig wurde Björn Lülf Fotografie von der Handwerkskammer als bester Ausbildungsbetrieb 2026 ausgezeichnet.



Hinter einer erfolgreichen Ausbildung stehen nicht nur Prüfungen und Noten, sondern vor allem drei gemeinsame Jahre voller Lernen, Herausforderungen, Entwicklung und Vertrauen. Chiara hat ihre Prüfung nicht nur bestanden, sie hat sie mit dem besten Ergebnis abgeschlossen. Für das gesamte Team ein besonderer Moment: „Der gemeinsame Weg hat sich gelohnt.“



Professionelle Fotografie leben

Der Fotografenberuf ist eine Besonderheit: Rein rechtlich darf man auch ohne klassische Ausbildung fotografisch arbeiten. Umso wichtiger ist für Björn Lülf, dass junge Menschen weiterhin die Möglichkeit bekommen, das Handwerk von Grund auf zu lernen.



„Drei Jahre Ausbildung für einen Beruf, den man auch ohne Ausbildung machen darf. Das klingt erstmal unnötig“, sagt Lülf. „Aber genau deshalb braucht es Betriebe, die Verantwortung übernehmen und jungen Menschen zeigen, was professionelles Arbeiten in der Fotografie wirklich bedeutet und wie man sich dem fotografischen Ergebnis konzeptionell und als Dienstleister nähert.“



Bundesweit gibt es aktuell noch rund 600 Auszubildende im Fotografenhandwerk. Gleichzeitig verändert sich das Berufsbild rasant: Seit einem Jahr gilt eine neue Ausbildungsordnung, in der neben klassischer Fotografie auch Themen wie Künstliche Intelligenz, CGI und Bewegtbild feste Bestandteile der Ausbildung sind.



Ausbildung im Handwerk

Die Auszeichnung als bester Ausbildungsbetrieb 2026 versteht das Team nicht nur als Anerkennung der eigenen Arbeit, sondern auch als Signal für die Bedeutung von Ausbildung im Handwerk. „Wer aufhört, in Nachwuchs zu investieren, verliert langfristig mehr als Fachkräfte“, so Lülf. „Wir glauben daran, dass gute Ausbildung die Grundlage dafür ist, dass ein Handwerk auch in Zukunft lebendig bleibt.“