FORT FUN eröffnet „Speed Dog Arena“ am 1. Mai 2026

Als erster Freizeitpark in Deutschland präsentiert das Unternehmen einen eigenen, hochwertig gestalteten Hundespielplatz – und verfolgt damit konsequent das Ziel, sich als einer der hundefreundlichsten Freizeitparks Deutschlands und Europas zu etablieren.

Auf rund 730 Quadratmetern entsteht eine moderne Erlebniswelt für Hunde, die Bewegung, mentale Auslastung und Erholung vereint. Die großzügige, sicher eingezäunte Freilauffläche wurde mit einem klaren Anspruch an Qualität, Funktionalität und naturnahe Gestaltung entwickelt. Typische Holz- und Naturelemente im Sauerland-Stil schaffen eine authentische Umgebung, die sich harmonisch in den Park einfügt und gleichzeitig neue Erlebnisreize Die „Speed Dog Arena“ ist mehr als ein klassischer Hundespielplatz: Verschiedene Agility-Elemente wie Hürden, Slalom-Stationen und interaktive Module fördern gezielt die körperliche Fitness und geistige Auslastung der Hunde. Gleichzeitig bietet das durchdachte Konzept ausreichend Raum für Ruhephasen – ein entscheidender Faktor, um die vielen Eindrücke eines Freizeitparkbesuchs optimal zu verarbeiten.

Mit einer Gesamtinvestition im mittleren fünfstelligen Bereich unterstreicht FORT FUN den Anspruch, ein qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Angebot für Hundebesitzer zu schaffen. Die „Speed Dog Arena“ wird so zu einem festen Bestandteil eines ganzheitlichen Besuchserlebnisses, das sich bewusst an den Bedürfnissen von Mensch und Tier orientiert. Auch für die Halter und Halterinnen wurde mitgedacht: Ein komfortabler Sitzbereich ermöglicht entspannte Aufenthalte, während die Hunde sicher spielen und entdecken. Die zentrale Lage im Park sorgt zudem dafür, dass sich der Besuch nahtlos in den Freizeitpark-Tag integrieren lässt.

„Mit der Speed Dog Arena schaffen wir ein in Deutschland einzigartiges Angebot und gehen einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft: ein Freizeitpark-Erlebnis, das den Besuch mit Hund selbstverständlich mitdenkt und auf ein neues Qualitätsniveau hebt“, so Geschäftsführer Andreas Sievering. Die „Speed Dog Arena“ öffnet am 1. Mai 2026. Der Eintritt für Hunde in den Freizeitpark FORT FUN beträgt 5,00 € pro Tier, inklusive eines Goodie-Bags zum Start in den Tag.

Mit diesem neuen Angebot positioniert sich das FORT FUN Abenteuerland als Vorreiter für innovative, hochwertige und hundefreundliche Freizeitkonzepte – und schafft ein echtes Highlight für über 300.000 Besucher jährlich, die ihren Ausflug gemeinsam mit ihrem Vierbeiner genießen möchten.

Quelle: FORT FUN Abenteuerland

Fakten zur „Speed Dog Arena“ im FORT FUN Abenteuerland

Eröffnung: 1. Mai 2026

Standort: FORT FUN Abenteuerland, Bestwig (Sauerland), gegenüber von der Achterbahn SpeedSnake

Besonderheit: Deutschlands erster Hundespielplatz in einem Freizeitpark

Fläche: ca. 730 m², sicher eingezäunt

Investition: über 45.000 €

Gestaltung: Naturnah im Sauerland-Stil mit hochwertigen Holz- und Naturelementen

Ausstattung: Freilauffläche, Agility-Elemente, Ruhebereiche

Ziel: Bewegung, mentale Auslastung und Entspannung für Hunde

Extras: Sitzbereich für Halter

Eintritt: 5,00 € pro Hund inkl. Goodie-Bag

Perspektive: Ausbau eines der hundefreundlichsten Freizeitparks Deutschlands und Europas

Über das FORT FUN Abenteuerland:

Seit nunmehr 54 Jahren gibt es das FORT FUN Abenteuerland. Anziehungspunkt für die Gäste sind nicht nur die außergewöhnlichen Fahrgeschäfte, die laufend nach höchsten Sicherheitsstandards geprüft werden. Auch die Lage in den Bergen mitten im Herzen des Sauerlands mit seiner waldreichen Umgebung macht FORT FUN zu etwas Besonderem. Rund 200 Mitarbeiter*innen sind in dem Park beschäftigt und sorgen sich um das Wohlergehen der Gäste. Das FORT FUN Abenteuerland ist ein Unternehmen der Looping Gruppe, ein führender Betreiber von Vergnügungsparks in Europa. Es ist die Adresse für Freizeitspaß im Sauerland.