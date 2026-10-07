Forstgenetische Forschung für klimaresiliente Wälder

Tagung der Sektion „Forstgenetik/Forstpflanzenzüchtung“

Über 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Vertreterinnen und Vertretern der forstlichen Praxis reisten dabei aus ganz Deutschland und auch aus Österreich zur Tagung in der Bezirksregierung Arnsberg an. Die vom Zentrum für Wald und Holzwirtschaft mitorganisierte Tagung bot eine Plattform für den fachlichen Austausch über aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse.

Aus der Forschung für die Praxis

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Frage, welchen Beitrag forstgenetische Forschung zur Entwicklung klimaresilienter Wälder leisten kann. Diskutiert wurden unter anderem die Bedeutung geeigneter Herkünfte, genetischer Vielfalt und der Anpassungsfähigkeit von Baumarten sowie neue Ansätze zur Bewertung von Trockenstress, Krankheiten und anderen klimabedingten Stressfaktoren. „Die Herausforderungen des Klimawandels machen deutlich, wie wichtig es ist, Forschungsergebnisse schnell in die forstliche Praxis zu übertragen. Gerade die Forstgenetik liefert dafür wichtige Grundlagen – etwa bei der Auswahl geeigneter Herkünfte, der Erhaltung genetischer Ressourcen und der Entwicklung zukunftsfähiger Wälder“, betont Thomas Wälter, Leiter des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft.

Auch die langfristige Perspektive spielte eine wichtige Rolle. Vorgestellt wurden unter anderem Erkenntnisse aus jahrzehntelangen Feldversuchen mit Douglasie, Weißtanne, Buche und weiteren Baumarten. Solche Versuche ermöglichen es, die Entwicklung von Herkünften über lange Zeiträume zu verfolgen und daraus Erkenntnisse für die zukünftige Herkunftswahl und Waldentwicklung abzuleiten. „Gerade angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die klimatischen Bedingungen verändern, brauchen wir belastbare wissenschaftliche Grundlagen für unsere Entscheidungen. Die Tagung hat gezeigt, wie vielfältig die Ansätze sind und wie wichtig der Austausch zwischen Forschung und Praxis ist. Langfristige Versuche, genetische Untersuchungen und neue Methoden müssen dabei zusammen gedacht werden“, sagt Dr. Marius Zimmermann, Leiter des Sachgebiets Forstgenetik und -vermehrungsgut im Team Waldbau aus dem Zentrum für Wald und Holzwirtschaft.

Vom Tagungsraum ins Gelände

Zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung ging es bei bestem Wetter ins Gelände. Die Exkursion führte zunächst in das Arboretum Oeventrop, wo die Teilnehmenden spannende Einblicke zu verschiedenen Baumarten bekamen. Anschließend standen unterschiedliche SUPERB-Demonstrationsflächen auf dem Programm. Die Demonstrationsflächen aus dem EU-weiten Verbundprojekt SUPERB zeigten unter dem Motto „Vom Konzept in die Praxis“ die klimaangepasste Wiederbewaldung in Nordrhein-Westfalen anhand verschiedener Waldentwicklungstypen.

Damit verband die Tagung wissenschaftlichen Austausch und praxisnahe Einblicke und bot einen gelungenen Abschluss mit Blick auf die Herausforderungen und Chancen einer klimaangepassten Waldentwicklung.

Quelle: Vera Overrödder/BLE Stadtförster Sebastian Demmel im Arboretum Oeventrop.

Über Wald und Holz NRW

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen ist Teil der Landesforstverwaltung. Mit seinen 15 Regionalforstämtern ist Wald und Holz NRW flächendeckend im ganzen Land vertreten. Wald und Holz NRW kümmert sich um die Belange des Waldes, der mit rund 950.000 Hektar 28 Prozent der gesamten Landesfläche ausmacht. Dazu gehören Erhalt und Förderung des Waldes in NRW, Beratung und Betreuung des privaten und kommunalen Waldbesitzes, Bewirtschaftung von 128.000 Hektar landeseigenen Waldflächen sowie Forschung in den Bereichen Wald, Holzverwendung und Klima. Zum Aufgabengebiet zählen außerdem Umweltbildung, Naturschutz und Überwachung der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften im Wald. Der Landesbetrieb zählt zum nachgeordneten Bereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen; zuständige Ministerin ist Silke Gorißen.

Über das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft NRW

Das „Zentrum für Wald und Holzwirtschaft“ (ZWH) stärkt Forschung, Fachwissen und Bildung rund um den Wald und die Holzwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Als Teil von Wald und Holz NRW steht das in Arnsberg und an zwei weiteren Standorten angesiedelte ZWH für eine praxisrelevante, angewandte Forschung und den Wissenstransfer im Sinne des vereinbarten Waldpakts 2.0. und der Waldstrategie NRW.