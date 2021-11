„Football ist wie modernes Schach“

Der erste europäische NFL-Fanclub kommt aus dem Sauerland

Würde man die Sauerländer nach ihrer Lieblingssportart fragen, würden viele wohl Fußball antworten. Natürlich gibt es aber noch eine Menge anderer spannender Sportarten, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Eine, die sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut, ist Football. Im vergangenen Herbst wurde der erste Fanclub für die gesamte NFL in Europa gegründet – in Müschede.

Im Sauerland gibt es die Brilon Lumberjacks, die Iserlohn Titans oder die Sauerland Mustangs. Der ganz große Sport spielt sich aber vor allem in den USA ab. Vom Superbowl, dem Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga National Football League (NFL), hat inzwischen wohl jeder schon einmal gehört. Dennis Puzik (28) und Florian Gierse (33) waren schon NFL-Fans, lange bevor die Welle der Football-Begeisterung auch langsam nach Deutschland rüberschwappte. „Wir kennen uns schon seit etwa 20 Jahren. Vor knapp sechs Jahren haben wir angefangen mit anderen aus dem Freundeskreis, die sich ebenfalls für die NFL begeistern, bei uns auf dem Sportplatz im Sportheim gemeinsam den Superbowl zu gucken“, erzählt Dennis Puzik. Letzten Herbst entstand dann die Idee, einen Fanclub zu gründen, einen, in dem jeder willkommen ist, egal für welche Mannschaft sein Herz schlägt. Und auch, wenn jemand Interesse, aber noch gar keine Ahnung vom Football hat – bei einem Bierchen wird alles gerne erklärt. 30 Mitglieder zwischen 20 und 70 Jahren hat der Verein inzwischen. Von Oeventrop bis Wickede an der Ruhr und sogar ein ehemaliger Sunderaner, der nun in Wolfsburg lebt, ist mit von der Partie. „Es sind teilweise komplett fremde Leute, die wir durch die Pandemie bisher nur virtuell kennenlernen konnten.“ Sogar eigene Football-Trikots mit Nummern für jedes Vereinsmitglied gibt es.

Gemeinschaft hat Priorität

Quelle: NFL Fanclub Müschede Owls

„Wir wollten etwas Neues auf die Beine stellen“, erklärt Florian Gierse. „Einen Fanclub, in dem alle Vereine der NFL abgedeckt werden, gab es bisher in Deutschland und sogar in ganz Europa nicht.“ Und das, obwohl Football ein ganz besonderer Sport ist, finden die beiden. „Diese Rivalitäten wie im Fußball gibt es da einfach nicht“, meint Dennis Puzik. „Klar, den ein oder anderen Spruch bekommt man schon mal zu hören. Aber so etwas wie die Ultras gibt es im Football nicht. Die Fans sitzen friedlich zusammen im Stadion und feiern den Sport. Wir wollen den Sport so leben, wie er in den USA schon lange gelebt wird.“

Das Spiel an sich ist deutlich komplizierter als Fußball. „Beim Fußball ist wohl das Abseits am schwierigsten zu erklären. Beim Football ist jeder Spielzug schon eine Sache für sich. Es ist wie modernes Schach auf einem Football-Feld“, erklären die Müscheder.

Sobald es wieder möglich ist, will sich der Verein natürlich auch endlich persönlich treffen. „Grillen, ein paar Spielchen, die mit Football zu tun haben und selbstverständlich über den Lieblingssport fachsimpeln, wären sicher toll zum Kennenlernen.“ Bis dahin sind Florian Gierse und Dennis Puzik aber erst einmal damit beschäftigt, den Verein offiziell als Fanclub anzumelden, damit ein für alle Mal geklärt ist: Der erste NFL-Fanclub in Europa hat Sauerländer Wurzeln.