Förderung für eine lebendige Innenstadt

Fassaden- und Hofprogramm in Warstein wieder aufgelegt.

Wer seine Hausfassade sanieren, neugestalten oder aufwerten möchte, kann in Warstein derzeit von attraktiven Fördermöglichkeiten profitieren. Mit dem Fassaden- und Hofprogramm unterstützt die Stadt Eigentümerinnen und Eigentümer dabei, ihre Gebäude instand zu setzen und gleichzeitig das Erscheinungsbild der Innenstadt nachhaltig zu verbessern.

Das Programm ist Bestandteil der Städtebauförderung und verfolgt das Ziel, die Warsteiner Innenstadt attraktiver und lebenswerter zu gestalten. Förderfähig sind Immobilien innerhalb des festgelegten Sanierungsgebiets. Dabei werden bis zu 50 Prozent der anrechenbaren Kosten übernommen. Für Maßnahmen an Fassade, Hof oder Dach sind jeweils Förderbeträge von bis zu 10.000 Euro möglich. „Eine Investition in die eigene Immobilie wird dadurch nicht nur gestalterisch, sondern auch finanziell interessant“, betont Dirk Risse, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Warstein.

Wie wirkungsvoll das Programm sein kann, zeigt das Gebäude an der Hauptstraße 61. „Hier wurde die Fassade mithilfe der Förderung umfassend saniert und in ihren historischen Zustand zurückgeführt. Neben einem neuen Anstrich konnten auch architektonische Details wie Gesimse und farblich abgesetzte Fensterrahmungen wiederhergestellt werden“, so Dirk Risse. Der Eigentümer, Bernd Schulte, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Er beschreibt den Ablauf als unkompliziert und lobt insbesondere die enge und konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Das Programm empfiehlt er ausdrücklich weiter.

Damit die Antragstellung und Umsetzung reibungslos verlaufen, wird das Fassaden- und Hofprogramm fachlich durch die DSK Stadtentwicklung aus Bielefeld begleitet. Ansprechpartnerin Isabell Santüns steht Eigentümerinnen und Eigentümern während des gesamten Prozesses beratend zur Seite – von der ersten Idee über die Antragstellung bis hin zur finalen Umsetzung. Gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Dirk Risse sorgt sie dafür, dass alle Schritte gut abgestimmt und verständlich begleitet werden. „So erhalten Antragstellende nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch fachliche Sicherheit bei allen gestalterischen und organisatorischen Fragen“, so Isabell Santüns.

Neben Maßnahmen im privaten Gebäudebestand werden in Warstein auch im öffentlichen Raum zahlreiche Projekte mit Unterstützung durch die Städtebauförderung umgesetzt. Ein Beispiel ist die laufende Umgestaltung der Hauptstraße. Darüber hinaus sind in den kommenden Jahren weitere Maßnahmen zur Stadtentwicklung geplant, die das Stadtbild nachhaltig verbessern sollen.

Einen Überblick über aktuelle Projekte, Fördermöglichkeiten und zukünftige Entwicklungen gibt es auf der Projektwebsite www.stadtenwicklung-warstein.de. Dort erhalten Bürgerinnen und Bürger regelmäßig Informationen zu laufenden Vorhaben und neuen Perspektiven für ihre Stadt.