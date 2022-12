Förderprogramme zur Digitalisierung: Was ist für Unternehmen aus dem Sauerland möglich?

Die digitale Transformation zieht sich durch alle Branchen. Es gibt bereits zahlreiche Erfolgsbeispiele für Bereiche, in denen die Digitalisierung schon stark vorangeschritten ist.

Nicht nur für Online-Händler und -Services, sondern für Unternehmen jeder Branche lohnt es sich, vermehrt auf Digitalisierung zu setzen. Der Bund hat verschiedene Förderprogramme ins Leben gerufen, um dem Mittelstand hilfreich unter die Arme zu greifen. Eine Alternative zur Bereitschaft gibt es nicht, denn das Thema Digitalisierung ist entscheidend für die Zukunft. Den Zug verpassen sollte niemand.

Stadtbilder verändern sich – alles wird immer digitaler!

Natürlich wird die City als Treffpunkt und auch für Shopping-Begeisterte immer eine Rolle spielen, doch die Konkurrenz im digitalen Bereich ist enorm hoch. Dienstleistungen und Lokalitäten, die man bisher klar im stationären Bereich verortet hat, beginnen sich langsam ins Internet zu verschieben. Die Auswahlmöglichkeiten für jegliche Art von Anbieter sind hier wesentlich größer und somit von überall aus bequem zu erreichen.

Manche Geschäftsmodelle funktionieren vor Ort einfach nicht mehr so gut. Das gilt besonders für austauschbare Produkte, die man meist günstiger im Internet erhalten kann. Eines der aktuellsten Beispiele wäre die iGaming Branche, die sich durch die Digitalisierung rasant ausgebreitet und den Fortschritt zu ihren Gunsten voll ausgenutzt hat. Allein durch die Schnelllebigkeit im Internet müssen die besten Online Casinos stetig bessere Bedingungen schaffen, um sich von der immer größer werdenden Konkurrenz am Markt abzusetzen und die Kunden so von ihrer Seriosität und Leistung überzeugen zu können.

Dort, wo stationäre Angebote letztendlich der Konkurrenz aus dem Internet weichen, entsteht Platz für neue Projekte. Darüber hinaus ist auch nicht gesagt, dass Unternehmen eine eingleisige Strategie fahren müssen. Auch ein duales Konzept aus Online- und Offline-Auftritten könnte zukunftsfähig sein und wird von verschiedenen Förderprogrammen incentiviert.

Mit Digital JETZT in die Zukunft starten – das Förderprogramm des Bundes

Für Unternehmen im Sauerland und in ganz Deutschland ist das Förderprogramm Digital JETZT von entscheidender Bedeutung. Es richtet sich primär an den Mittelstand und soll Unterstützung bieten, den Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist die Antragstellung bis spätestens Ende 2023. Hier kommen die wissenswertesten Fakten zu diesem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi).

Was wird gefördert?

Unterstützt wird mit Digital JETZT die Investition in digitales Wissen und entsprechende Technologien. Fördermodul eins unterstützt Investitionen in neue und digitale Technologien. Fördermodul zwei dient der Unterstützung der digitalen Kompetenz von Mitarbeitern, die nach wie vor unterschätzt wird.

Wie hoch die Förderquote ist, hängt von der Unternehmensgröße ab. Bei Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern beträgt die Förderquote rund 40 %. Die geringste Fördersumme liegt bei 17.000 Euro (Fördermodul eins) und 3.000 Euro (Fördermodul zwei).

Welche Unternehmen können teilnehmen?

Über 76 % der Unternehmen im Mittelstand geben an, dass sie in den kommenden Jahren auf Digitalisierung setzen. Genau das ist die Zielgruppe von Digital JETZT, Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl zwischen drei und 499 Personen gelten als förderfähig, die Branche ist nicht relevant. Entscheidend ist, dass ein Digitalisierungsplan vorhanden ist, der die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht erhalten kann.

Dieser Digitalisierungsplan muss das Investitionsvorhaben detailliert beschreiben. Zentrales Element ist eine Gegenüberstellung der aktuellen Ist-Situation mit den geplanten Zielen. dabei wird auf drei Module geachtet, die dem Antrag beiliegen müssen:

Ist-Situation: Eine konkrete Darstellung des bisher erreichten Digitalisierungsstandes durch Selbsteinschätzung.

Eine konkrete Darstellung des bisher erreichten Digitalisierungsstandes durch Selbsteinschätzung. Der Plan: Detaillierte Schilderung der Investitionsvorhaben, Ziele und zu erreichenden Verbesserungen für das Unternehmen.

Detaillierte Schilderung der Investitionsvorhaben, Ziele und zu erreichenden Verbesserungen für das Unternehmen. Das Ziel: Der dritte Teil beschreibt die zu erreichenden Effekte und Auswirkungen, die durch digitale Investitionen erwartet werden.

MID-Digital – das Förderprogramm für Unternehmen aus NRW

Das Bundesland NRW möchte seinen Status als Tempogeber bei der Digitalisierung weiter ausbauen und setzt daher auf bundeslandabhängige Förderprogramme. Eines davon ist MID-Digitale Sicherheit, das vom Wirtschaftsministerium des Bundeslandes ins Leben gerufen wurde. Es geht darum, Maßnahmen zu fördern, die das Unternehmen und seine Kunden vor Cyberkriminalität schützen. So können beispielsweise Tests finanziell gefördert werden, die Sicherheitslücken ausmachen und zu ihrer Behebung beitragen. Dabei setzt MID-Digital auf drei Schwerpunkte zur Förderung:

Diagnose des aktuellen Sicherheitsstatus

Schulungen für Unternehmensleitung und Mitarbeiter

Installation, Optimierung und Überwachung von geeigneter Schutzsoftware

Von der Förderung profitieren kleinere und mittelständische Unternehmen, die ihren Sitz in NRW haben. Außerdem ist vorausgesetzt, dass die Maßnahmen im Bundesland umgesetzt werden. Für Startups gilt, dass sie die Förderung beantragen können, sofern die erste Gründungsphase bereits absolviert wurde und Umsätze nachgewiesen werden können. Ein erster Jahresabschluss sollte mit dem Antrag eingereicht werden können.

Die maximale Fördersumme beträgt 15.000 Euro netto. Die umgesetzten Maßnahmen dürfen teurer sein, den Differenzbetrag muss das Unternehmen dann aber aus eigener Tasche bezahlen. Die Mindestfördersumme liegt bei 4.000 Euro, Beträge darunter sind nicht förderfähig.

MID für NRW – Mittelstand Innovativ & Digital

Ein weiteres bundeslandabhängiges Förderprogramm ist Mittelstand Innovativ & Digital. Der Fördertopf wird vom Ministerium für Wirtschaft bereitgestellt und richtet sich an KMUs, die ihren Betrieb digitalisieren möchten.

MID basiert nicht ausschließlich auf finanziellen Fördermitteln, sondern primär auf der Schaffung von optimalen Grundvoraussetzungen. Dabei unterteilt sich das Programm in vier Bereiche:

MID-Gutscheine: Hiermit wird die Teilnahme an optimierten Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen gefördert. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, auf Förderbasis spezielle Leistungen in Anspruch zu nehmen, die den digitalen Fortschritt unterstützen.

Hiermit wird die Teilnahme an optimierten Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen gefördert. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, auf Förderbasis spezielle Leistungen in Anspruch zu nehmen, die den digitalen Fortschritt unterstützen. MID-Assistenten: Zur Optimierung und Forcierung der Digitalisierung eines Unternehmens kann auf Förderkosten ein Hochschulabsolvent eingestellt werden. Er oder sie macht einen Wissenstransfer möglich und soll das Unternehmen dabei unterstützen, das Thema Digitalisierung offensiv anzugehen.

Zur Optimierung und Forcierung der Digitalisierung eines Unternehmens kann auf Förderkosten ein Hochschulabsolvent eingestellt werden. Er oder sie macht einen Wissenstransfer möglich und soll das Unternehmen dabei unterstützen, das Thema Digitalisierung offensiv anzugehen. MID-Digitale Sicherheit: Mit der wachsenden Digitalisierung steigt auch die Gefahr von Cyberkriminalität. Das Förderprogramm digitale Sicherheit bietet Software, Schulungen und Analysen rund um das Thema IT-Security. So kann Optimierungsbedarf analysiert und aufgezeigt werden.

Mit der wachsenden Digitalisierung steigt auch die Gefahr von Cyberkriminalität. Das Förderprogramm digitale Sicherheit bietet Software, Schulungen und Analysen rund um das Thema IT-Security. So kann Optimierungsbedarf analysiert und aufgezeigt werden. MID-Invest: Der vierte Baustein der MID-Förderung umfasst finanzielle Unterstützung für KMUs. Das Teilprogramm macht es möglich, Ausgaben für moderne und innovative Soft- und Hardware zu fördern.

Mittelstand Innovativ!

Das Innovationsministerium NRWs hat das Förderprogramm erneut mit einem Topf voll Geld bestückt und bietet schnelle Antragsverfahren für KMUs an. Das Ziel dabei ist, die rund 750.000 Kleinstunternehmen und Mittelstandsbetriebe zu fördern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Schon 250 Unternehmen aus NRW konnten die Förderung in der Vergangenheit nutzen, weitere werden folgen.

Bis zu 15.000 Euro können durch Gutscheine angefordert werden, die Förderkonditionen richten sich an alle Branchen. Bei der ersten Runde waren Handwerksbetriebe noch ausgeschlossen, jetzt können auch sie von den Förderungen profitieren.

Fazit

Auch für die Sauerländer ist es von Vorteil, dass das Bundesland bereit ist, Förderprämien in unterschiedlicher Gestaltung auszugeben. NRW gilt als einer der fortschrittlichsten Standorte in Sachen Innovation und Weiterentwicklung, der Status muss erhalten bleiben. Während noch vor wenigen Jahren kaum ein Unternehmen für das Thema Digitalisierung zu begeistern war, hat sich die Ansicht im Allgemeinen geändert.

Darauf gehen auch die bereitgestellten Fördermöglichkeiten ein. Es wird nicht mehr nur Geld für Innovationen bereitgestellt, sondern ein wichtiger Sektor unterstützt! Um erfolgreich zu digitalisieren, ist es entscheidend, dass alle Mitarbeiter mitgenommen werden.

So erklärt sich die Beliebtheit von Fördergutscheinen, die sich primär an Themen wie Weiterbildung und Fortbildung richten. Auch die Einstellung eines Hochschulabsolventen über das Förderprogramm gibt entscheidenden Anschub in die richtige Richtung. Wenn Unternehmen erkennen, dass Digitalisierung unumgänglich ist, können Fördertöpfe des Landes das Projekt massiv beschleunigen.