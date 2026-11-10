Fördermittel mit sichtbarer Wirkung

Meschede zeigt, wie Innenstadtentwicklung gelingt

Wie werden aus Fördermöglichkeiten konkrete Verbesserungen für eine Stadt? Diese Frage stand im Mittelpunkt der 4. Regionalkonferenz des Fachnetzwerks Fördermittel NRW (FNF) im Hochsauerlandkreis im Mescheder Rathaus. Auf Initiative der Kommunal Agentur NRW war die Kreis- und Hochschulstadt Meschede Gastgeberin für mehr als 20 Kolleginnen und Kollegen aus der kommunalen Fördermittelpraxis. Die Veranstaltung verband aktuelle Fachinformationen mit regionalem Erfahrungsaustausch und einem Blick auf die Entwicklung der Mescheder Innenstadt.

Handlungsspielräume erhalten

Stadtkämmerer Jürgen Bartholme begrüßte die Teilnehmenden. „Fördermittel eröffnen uns kommunale Handlungsspielräume. Gerade in Zeiten immer knapper werdender finanzieller Ressourcen werden diese in Kombination mit der Inanspruchnahme von Fördermitteln für Investitionen effektiv für die Stärkung unserer Städte genutzt. Entscheidend ist, dass wir sie aus klaren Entwicklungszielen heraus einsetzen und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten sinnvoll miteinander verbinden. In Meschede lässt sich an vielen Stellen sehen, was daraus entstehen kann. Der Austausch mit anderen Kommunen hilft uns, diese Möglichkeiten auch künftig gezielt zu nutzen“, so Jürgen Bartholme.

Bezirksregierung mit wichtigen Informationen

Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg informierten über die Städtebauförderung und das Sondervermögen aus dem Infrastrukturgesetz NRW. Hinzu kamen aktuelle Informationen aus dem Fachnetzwerk Fördermittel, eine Dienstleistung der Kommunal Agentur NRW, sowie der NRW.BANK. Die Vorstellung Mescheder Förderprojekte und eine offene Gesprächsrunde unter der Leitung von Fördermittelexperte Christian Scheffs boten Gelegenheit, Fragen aus der kommunalen Praxis zu vertiefen und Erfahrungen miteinander zu teilen.

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing profitieren

Besonders anschaulich wurde das Thema beim gemeinsamen Stadtrundgang mit Wirtschaftsförderin Christina Wolff. Bei bestem Novemberwetter führte der kurze Ausflug unter anderem über die Ruhrpromenade entlang der geöffneten Henne und des Henne-Boulevards sowie durch die Ruhrstraße. Auch die Emhildisstraße und die Verbindungen für den Radverkehr wurden in den Blick genommen.

Die Stationen zeigten, wie langfristige Stadtentwicklung und unterschiedliche Förderansätze ineinandergreifen. Ausgehend vom integrierten Stadtentwicklungskonzept und den Impulsen der REGIONALE 2013 wurde deutlich, wie die Verbindung von Hennesee und Innenstadt, neu gestaltete öffentliche Räume und weitere Investitionen aufeinander aufbauen. Städtebauförderung, Maßnahmen gegen Leerstände, Citymanagement und privates Engagement ergänzen sich dabei.

„Attraktive Plätze, erlebbare Wasserräume und gute Verbindungen prägen, wie Menschen unsere Innenstadt wahrnehmen und nutzen. Für das Stadtmarketing sind diese Investitionen eine wichtige Grundlage: Sie schaffen Aufenthaltsqualität, machen Meschede als Einkaufs- und Ausflugsziel attraktiver und bieten Raum für Begegnungen und Veranstaltungen. Besonders wirksam wird das, wenn öffentliche Investitionen auch private Initiative anstoßen“, erläuterte Christina Wolff. Die Exkursion verband Förderwissen mit Stadtgeschichte und konkreten Einblicken in Investitionen und ihre Wirkung.

Zwei Tagungstermine pro Jahr

Die Regionalkonferenz machte deutlich, welchen Nutzen der persönliche Austausch für die kommunale Fördermittelarbeit hat: Erfahrungen werden unmittelbar zugänglich, Kontakte zu Fachleuten vertieft und Anregungen für eigene Vorhaben gewonnen. Meschede bot dafür sowohl den Rahmen im Rathaus als auch anschauliche Beispiele direkt vor der Tür. Perspektivisch soll es bei zwei Treffen im Jahr bleiben, bei Akutbedarf soll eine Videokonferenz die Arbeit der Fördermittelprofis ergänzen. Die Tagungsrunde tritt im Frühjahr wieder in Brilon zusammen.