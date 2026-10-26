Magazin für die Sauerländer Lebensart

Fledermaus, Lok oder Bergzwerg: Laternenbasteln im Sauerländer Besucherbergwerk

Wenn es draußen früh dunkel wird, bringen selbst gebastelte Laternen Licht ins Dunkel: Am Sonntag, 8. November, lädt das Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck junge Gäste zum Laternenbasteln ein.

26. Oktober 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Sauerländer Besucherbergwerk GmbH

Unter Anleitung können die Kinder im Museumsgebäude ihre eigene Gruben- oder Martinslaterne gestalten – zum Beispiel als Fledermaus, Lok oder Bergzwerg.

Ob für den Martinsumzug oder als stimmungsvolle Beleuchtung zu Hause: Jedes Kind kann bei der Bastelaktion mitmachen. Los geht es ab 10 Uhr. Da jeweils maximal zehn Kinder gleichzeitig basteln können, kann es zu kurzen Wartezeiten kommen.

Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt enthalten. Das benötigte Bastelmaterial wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich Laternenstab und Leuchtmittel müssen selbst mitgebracht werden.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Aus dem Buch
Familie
Den Fussel stört das nicht
29. Dezember 2021 | 2 Minuten Lesezeit
Familie
Hier ziehen alle an einem Strang
21. Januar 2022 | 3 Minuten Lesezeit
Foto: pixabay
Familie
Arnsberger Schul-App
3. April 2020 | 3 Minuten Lesezeit