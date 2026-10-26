Fledermaus, Lok oder Bergzwerg: Laternenbasteln im Sauerländer Besucherbergwerk

Unter Anleitung können die Kinder im Museumsgebäude ihre eigene Gruben- oder Martinslaterne gestalten – zum Beispiel als Fledermaus, Lok oder Bergzwerg.

Ob für den Martinsumzug oder als stimmungsvolle Beleuchtung zu Hause: Jedes Kind kann bei der Bastelaktion mitmachen. Los geht es ab 10 Uhr. Da jeweils maximal zehn Kinder gleichzeitig basteln können, kann es zu kurzen Wartezeiten kommen.

Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt enthalten. Das benötigte Bastelmaterial wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich Laternenstab und Leuchtmittel müssen selbst mitgebracht werden.