Fitnesstraining bei Profis

Bodybuilding-Vizeweltmeister und Goldmedaillen-Gewinner zeigt gemeinsam mit seinem Freund „ausgezeichnete“ Leistung

Sie lieben den Sport, das Training und alles, was damit zusammenhängt. Beide bringen umfangreiche Fachkenntnisse im Bereich Fitness und Gesundheit mit. Ihr Ziel war es, einen Raum zu schaffen, in dem jeder – unabhängig von Fitnesslevel oder individuellen Bedürfnissen – die passende Unterstützung findet. Das Ziel haben sie erreicht: Julian Silberg-Vollmers und Josef Heimes haben sich ihren langgehegten Traum erfüllt. Vor über einem Jahr konnten sie die Türen zu ihrem eigenen Fitnessstudio in Schmallenberg öffnen: PEAK Performance.

War die Entscheidung richtig? „Auf jeden Fall war das die richtige Entscheidung. Wir glauben, dass Fitness für jeden zugänglich sein sollte. Egal, ob du deine Leistung steigern oder gesundheitliche Probleme angehen möchtest, bei uns bist du genau richtig“, erklären die beiden Sandkastenfreunde.

Julian Silberg-Vollmers und Josef Heimes haben mit der Gründung von PEAK Performance eine breite Zielgruppe erkannt. Auf zwei großzügigen Etagen bieten sie eine Vielzahl von modernen Geräten und Trainingsmöglichkeiten, die sowohl für sportlich Ambitionierte als auch für Menschen mit gesundheitlichen Herausforderungen geeignet sind.

Quelle: privat

Besonderen Wert legen die beiden Freunde auf die biomechanische Eignung der Geräte. Jedes einzelne Gerät wurde von ihnen persönlich ausgewählt, getestet und schließlich in das Studio integriert. „Wir haben nur das Beste für unsere Kunden ausgesucht. Jedes Gerät muss nicht nur effektiv, sondern auch sicher und ergonomisch sein“, ergänzen die beiden Männer aus Schmallenberg-Grafschaft. Ganz nebenbei haben sie auch für sich selbst etwas erreicht: ein effektives Training und hochintensives Krafttraining. Die eigenen Erfolge sprechen für sich. Während der studierte Sportwissenschaftler Josef Heimes, derzeit Sportlehrer am Schmallenberger Gymnasium, seine Fitness beruflich zum Einsatz bringt, liefert Julian Silberg-Vollmers in seiner Freizeit große Wettkampf-Erfolge. Der studierte Bauinge nieur ist professioneller Natural Bodybuilder und konnte mit einem TOP 5-Ergebnis bei Weltmeisterschaften sowie vielen Podestplätzen bei nationalen Meisterschaften bereits auf sich aufmerksam machen. In diesem Jahr erreichte er den Titel des Vizeweltmeisters. Bereits seit 2018 hat er sich bei Deutschen Meisterschaften und durch drei Goldmedaillen bei internationalen Wettkämpfen in der Szene einen Namen gemacht. Er besitzt diverse Lizenzen im Bereich Training und Ernährung und ist perfekter Ansprechpartner, wenn es um maximalen Muskel- und Kraftaufbau geht. Ergänzt durch das Fachwissen von Josef, der parallel zu seinem Studium viele Weiterbildungen bei Physiotherapeuten und Trainern absolvierte, die Profisportler aus der Fußballbundesliga, Premier League, NBA oder auch Olympioniken betreuen. Josef ist der ideale Ansprechpartner, wenn es um Athletiktraining, gesundheitlich orientiertes Training und Schmerzbekämpfung geht. Neben dem Training selbst unterstützen sie ihre Kunden mit kleinen Tipps, zum Beispiel zum Thema Ernährung und Schlaf, die in enger Verbindung zum Thema Fitness stehen. „Wir sind besonders stolz darauf, dass wir es Menschen aller Alters- und Fitnessstufen ermöglichen, die Vorteile unseres Trainings, unserer Geräte und der individuellen Trainingspläne zu genießen. An 365 Tagen im Jahr von 6:00 bis 22:00 Uhr hat die PEAK Performance geöffnet. Der oder die Jüngste ist 15 Jahre alt und der Älteste ist 83“, berichten die Studioinhaber Silberg-Vollmers und Heimes.

Ein Blick nach vorn sei erlaubt. Wie sieht die Zukunft aus? Beide lachen: „Wir haben derzeit 180 Mitglieder. Wir möchten natürlich nicht, dass ein Trainingsstau entsteht. Das werden wir im Auge haben und entsprechend handeln“, sagen sie. Julian Silberg-Vollmers ergänzt: „Und weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen und den Weltmeistertitel holen.“