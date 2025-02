Fit durch das Jahr: So klappt der gesunde Lebensstil im Alltag

Mehr Sport, gesunde Ernährung und Co. – gerade zu Beginn eines neuen Jahres ist die Motivation groß, die guten Vorsätze endlich durchzuziehen. Häufig scheitert es dann jedoch an der Umsetzung. Nicht nur fehlt im hektischen Alltag irgendwie die Zeit für einen gesunden Lebensstil. Auch die Euphorie, die Ziele wirklich in die Tat umzusetzen, nimmt nach und nach ab. Wer es diesmal jedoch wirklich schaffen möchte, sollte nicht von heute auf morgen sein Leben umkrempeln. Stattdessen sollten Sie auf nachhaltige Gewohnheiten setzen.

Eine Sport-Routine ist der erste Schritt in die richtige Richtung

Der Weg zu einem gesünderen Lebensstil führt an Sport nicht herum. Daher sollte der Fokus in den ersten Wochen auf einer festen Sport-Routine liegen. Doch wie kann man sich nun zu regelmäßiger Bewegung motivieren? Im ersten Schritt sollten Sie sich erst einmal mit passender Sportkleidung ausstatten. Klingt banal, wirkt aber wirklich. Der Fokus hier sollte weniger auf der Kleidung selbst liegen. Vielmehr geht es um das richtige Schuhwerk. Egal, ob im Fitnessstudio oder beim Joggen – die Beine und Füße werden bei jeder Sportart stark beansprucht, und da braucht es natürlich guten Halt. MBT-Schuhe sorgen für die ideale Dämpfung und Abrollbewegung. So wird die Fußgesundheit optimal unterstützt. Alternativ können Sie auch zu klassischen Barfußschuhen greifen. Diese unterstützen die natürliche Bewegung des Fußes und stärken die Muskulatur. Sitzt das Outfit, geht es darum, den inneren Schweinehund zu überwinden, und hier heißt es einfach durchziehen. Sich aufzuraffen ist oft der härteste Part. Beim Sport selbst kommt die Motivation dann ganz von allein. Damit der Sport ein fester Teil des Alltags wird, braucht es eine feste Routine. Hier kommt es darauf an, wann Sie überhaupt Zeit für Bewegung haben. Wurde ein Time Slot gefunden, sollte dieser auch einen fixen Termin im Kalender bekommen.

Ein gesunder Alltag ist das Ziel

Nicht nur Sport trägt zu einem ausgeglichenen Lebensstil bei. Wer seinem Körper wirklich etwas Gutes tun möchte, sollte auf die ganzheitliche Gesundheit achten. Und hier spielt natürlich auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Fast Food, Süßigkeiten, Softdrinks und Co. sollten nach und nach aus dem Speiseplan verbannt werden. Stattdessen liegt der Fokus auf möglichst frischen und unverarbeiteten Lebensmitteln. Natürlich soll das dies nicht bedeuten, dass Schokolade von nun an Tabu ist. Auch die keinen Sünden sind selbstverständlich erlaubt – nur eben nicht täglich. Beim Ändern der Essgewohnheiten geht es nicht darum, nur noch gesund zu essen. Viel mehr steht ein besseres Verständnis für die Lebensmittel im Vordergrund.

Warum Vorsätze meist keine gute Idee sind

Das neue Jahr ist bereits gut herangereift. Wie sieht es nun also mit Ihren guten Vorsätzen aus – konnten Sie davon schon etwas umsetzen oder sind die Vorhaben doch gescheitert? Meist ist leider Zweiteres die Antwort. Auch wenn Neujahresvorsätze grundsätzlich eine gute Idee sind, klappt es mit der Umsetzung dann doch nicht. Der Grund dafür sind oft unrealistische Ziele. Strenge Diäten und ein strikter Sportplan können nicht von heute auf morgen in den Alltag integriert werden. Stattdessen sollten Sie es mit nachhaltigen Veränderungen versuchen. Schritt für Schritt wird so der Alltag umgekrempelt und das ganz in Ihrem Tempo. Wichtig dabei ist es, sich für den Anfang eine Priorität zu setzen und diese auch im Fokus zu behalten. Ist die Routine erst einmal etabliert, können weitere gute Vorsätze mitaufgenommen werden.

Gut Ding braucht Weile

Eine Umstellung von heute auf morgen ist nicht möglich. Wer den gesunden Lebensstil wirklich nachhaltig integrieren möchte, braucht dafür nicht selten mehrere Monate bis Jahre. Gerade bei diesem Thema ist Durchhaltevermögen gefragt und irgendwann etablieren sich die Routinen ganz von allein. Natürlich gehört auch Scheitern auf dem Weg mit dazu. Wichtig ist nur, dass Sie nicht von Ihren guten Vorhaben abkommen. Das Etablieren von gesunden Mustern und Routinen sollte daher als kleine Lebensaufgabe angesehen werden.