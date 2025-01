Kloster Oelinghausen öffnet seine Türen

Bereits seit einigen Jahre finden um das Fest „Maria Lichtmeß“ (02.Februar) an Klosterorten Veranstaltungen rund um das Thema „Licht“ statt. In der „Klosterlandschaft in Westfalen-Lippe“ haben sich zahlreiche aktive und ehemalige Klöster und Klosterorte zusammengeschlossen, Auch Kloster Oelinghausen ist seit einigen Jahren dabei. In dem Veranstaltungsformat „finde dein Licht“ setzen diese spirituellen Orte ein Zeichen der Vielfalt und Lebendigkeit der Klosterlandschaft und rücken das Kulturgut Kloster wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen. Insgesamt 41 Klöster beteiligen sich in diesem Jahr an dem Projekt. Weitere Informationen hierzu finden sie unter Startseite – Klosterlandschaft Westfalen.

Für Kloster Oelinghausen hat das vom LWL begleitete Projekt in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung. Erstmals findet zu diesem Anlass wieder eine Veranstaltung in der frisch renovierten Klosterkirche statt. Vom Freitag, dem 31.Januar – Sonntag, 09. Februar 2025 von 18 – 20 Uhr ist die Kirche geöffnet. Noch vor der offiziellen Eröffnung am 09. Februar 2025 haben die Besucher Gelegenheit, die in neuem Glanz erstrahlende Klosterkirche zu besichtigen und einen eigenen „Bogen im Zauber des Lichts“ zu spannen. Viele Details aus der Renovierungsphase, die der Besucher sonst nur aus weiter Entfernung betrachten kann, werden auf einer Großleinwand als durchlaufende Bildpräsentation gezeigt. So treten neben der Klosterkirche und der Klosteranlage auch zahlreiche „Fragmente“ der Kirchenausmalung aus vergangenen Jahrhunderten wieder ins Licht. Das Gemeindeteam Oelinghausen möchte dem Besucher die sanierte Klosterkirche Oelinghausen mit ihren – teilweise verborgenen -„Schätzen“ vergangener Jahrhunderte in Farb- und Lichtvielfalt präsentieren.

An den beiden Samstagen, 01. Februar und 08. Februar 2025 findet jeweils um 17 Uhr ein Meditationsangebot in der Kreuzkapelle statt, in dem das Thema „Spann den Bogen im Zauber des Lichts – Jahrhunderte im Augenblick“ in besonderer Weise in den Blick genommen wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website „Willkommen beim Wallfahrtsort Kloster Oelinghausen – Kloster Oelinghausen“.