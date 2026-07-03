„Finde dein Licht“ 2027: LWL ruft Klöster zur Teilnahme auf

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) startet die Vorbereitungen für die Veranstaltungsreihe „finde dein Licht“ 2027 und ruft aktive sowie ehemalige Klöster und Klosterorte in Westfalen-Lippe zur Teilnahme auf. Interessierte Einrichtungen können sich noch bis 23. Juli 2026 anmelden.

Die Veranstaltungsreihe findet jährlich rund um Mariä Lichtmess statt und lädt Besucher dazu ein, die spirituelle, kulturelle und historische Vielfalt der Klosterlandschaft in Westfalen-Lippe neu zu entdecken. Der Veranstaltungszeitraum für die Ausgabe 2027 erstreckt sich vom 22. Januar bis 14. Februar.

„Die Klosterlandschaft in Westfalen-Lippe zählt zu den prägenden Kulturgütern unserer Region. Über Jahrhunderte hinweg sind hier Orte entstanden, an denen Wissen bewahrt, Kultur gestaltet und Gemeinschaft gelebt wurde“, betont Dr. Yasmine Freigang vom LWL. Diese Verbindung aus Geschichte, Architektur und gelebter Tradition mache Klöster bis heute zu wichtigen kulturellen Ankerpunkten.

Wissen, Kultur, Gemeinschaft

Auch Ute Lass, Koordinatorin der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe, sieht in der Veranstaltungsreihe eine besondere Chance: „Mit ‚finde dein Licht‘ öffnen die Klosterorte ihre Türen und laden dazu ein, ihre Vielfalt neu zu entdecken.“ Ob Konzerte, Gottesdienste, Lesungen, historische Führungen oder kreative und spirituelle Angebote – die Reihe ermögliche vielfältige Zugänge zur Klosterkultur.

Für eine Teilnahme müssen die Veranstaltungen in einem Klosterort in Westfalen-Lippe stattfinden, einen Bezug zum Thema „Licht“ haben und innerhalb des Veranstaltungszeitraums liegen. Die Anmeldung erfolgt verbindlich über das Online-Formular bis zum 23. Juli 2026.

Die Initiative Klosterlandschaft Westfalen-Lippe ist ein Zusammenschluss aktiver und ehemaliger Klöster der Region. Ziel ist es, das kulturelle Erbe der Klöster stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und ihre Bedeutung als Orte der Geschichte, Kultur und Spiritualität sichtbar zu machen. Koordiniert wird das Netzwerk von Kultur in Westfalen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: https://www.klosterlandschaft-westfalen-lippe.lwl.org/finde-dein-licht/