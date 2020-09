Finanzspritze in schweren Zeiten – Volksbank Bigge – Lenne unterstützt Musikvereine

Weringhausen. Endlich mal wieder die Uniform anziehen, endlich mal wieder Marschmusik in einer Schützenhalle hören! Die Freude war allen Beteiligten deutlich anzumerken, die im Rahmen der „Zukunftsoffensive 4 mal 4 – Bei uns spielt die Musik“ am 16. September 2020 in Weringhausen ihren symbolischen gemeinsamen Scheck über insgesamt 25.000 Euro entgegen nahmen. Letzterer war selbstredend ebenfalls großer Grund zur Freude, denn jedem der insgesamt 14 Projektanträge konnte die Stiftung der Volksbank Bigge-Lenne eG mit Summen zwischen 1000 und 2000 Euro pro Verein statt geben.

Vom Geld schaffen sich die Tambourcorps und Musikvereine aus dem Stadtgebiet Attendorn und der Gemeinde Finnentrop beispielsweise neue Instrumente und Uniformen an oder investieren es in die Nachwuchs-förderung. Diese wird immer wichtiger in unsicheren Zeiten, denn was wäre ein Leben ohne Musik und die musiktreibenden Vereine der Region? „Die Förderung kommt in den Zeiten der Corona-Pandemie, in denen Schützenfeste und Veranstaltungen abgesagt werden müssen, genau zum richtigen Zeitpunkt“, betonte Bernd Griese in seiner nachdenklichen und gleichzeitig launigen Ansprache. Damals habe er seine zunächst unwilligen Kinder oft schließlich mit Marschmusik ins Bett begleitet, so dass er sich heute besonders über die Klänge des Tambourcorps Weringhausen freute. Die Weringhauser hatten ihre Mittwochsprobe zum Auftritt umgewandelt, der die passende Klangkulisse für die kurze, aber herzliche Veranstaltung bot.

Quelle: Stefan Schröder Die Weringhauser hatten ihre Mittwochsprobe zum Auftritt umgewandelt, der die passende Klangkulisse für die kurze, aber herzliche Veranstaltung bot. Foto: Stefan Schröder

Foto (Stefan Schröder): Den 25.000 – Euro Scheck vorm coronagetrennten Publikum in der Hand halten Bernd Griese und Martin Stahl, Tambourmajor Martin Stahl vom Tambourcorps Weringhausen.

Text: Stefan Schröder