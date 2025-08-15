Finale des Volksbank OpenAir mit 12INCH und dem Sound der 80er



Elektro-Pop-Explosion am Mittwoch, 20. August, live in Meschede

Das Volksbank OpenAir gehtam Mittwoch, 20. August, in die letzte Runde – und verabschiedet sich mit einem glanzvollen Ausflug in die goldene Ära der 80er-Jahre. Die Band 12INCH liefert mit ihrem Programm „Die 80er Elektro-Pop-Explosion“ ein unvergessliches Finale voller Energie, Nostalgie und Tanzbarkeit. Beginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

12INCH steht für originalgetreuen 80er-Sound, charismatische Bühnenpräsenz und eine mitreißende Live-Show. Mit Hits von Depeche Mode, A-ha, Duran Duran und vielen weiteren Größen des Jahrzehnts treffen authentische Synthie-Sounds auf pulsierende Beats, mitreißende Vocals und eine spektakuläre Lichtshow. Das Publikum darf sich auf Gänsehaut-Momente, große Melodien und den typischen Vibe einer Epoche freuen, die Musikgeschichte geschrieben hat. Mit Liebe zum Detail und spürbarer Leidenschaft bringen die Musiker den Look und das Lebensgefühl der 80er stilecht zurück auf den Stiftsplatz – tanzbar, glamourös und absolut mitreißend. Jeder Song ist eine Zeitreise zurück zu einem Jahrzehnt, in dem Neonfarben, Schulterpolster und eingängige Refrains die Welt eroberten.

Das Volksbank OpenAir hat auch 2025 wieder jeden Mittwoch während der Sommerferien Live-Musik auf den Stiftsplatz in Meschede gebracht – mitten in der Innenstadt, unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt. Zum Abschluss erwartet die Besucher am 20. August noch einmal ein Abend voller Rhythmus, Emotionen und legendärer Hits.

Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe gibt es unter www.meschede.de/volksbankopenair sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.