FilmSchauPlätze NRW: Open-Air-Kino am Josefsheim in Olsberg

Die FilmSchauPlätze NRW verbinden dabei Filmkultur mit besonderen Orten und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. In der 28. Ausgabe der Veranstaltungsreihe stehen vom 24. Juli bis zum 27. August insgesamt sechs Spielorte auf dem Programm. Jeder Film nimmt dabei Bezug zu seinem jeweiligen Schauplatz. Ergänzt wird das Kinoerlebnis durch Kurzfilme, Musik, kulinarische Angebote und weitere Programmpunkte. Der Eintritt ist immer frei.

Den Abschluss der diesjährigen FilmSchauPlätze NRW bildet am Donnerstag, 27. August, das Josefsheim in Bigge. Damit wird ein besonderer Ort des gesellschaftlichen Miteinanders zur Open-Air-Kinobühne. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Josefsheims mit der Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH.

Der Kinoabend beginnt um 18 Uhr mit dem Einlass. Ab 19 Uhr sorgt Livemusik für die passende Einstimmung auf den Abend. Die Zeit bis zum Filmstart kann zudem bei einem Picknick sowie mit Speisen und Getränken der Gastronomie vor Ort genossen werden.

Abwechslungsreiches Filmprogramm

Wenn bei Einsetzen der Dämmerung gegen 21.30 Uhr die Leinwand zum Mittelpunkt des Abends wird, steht zunächst der Kurzfilm „Wenn Träume fliegen“ auf dem Programm. Der zehnminütige Film von Liya Ohnesorge erzählt von Mina, die davon träumt, Astronautin zu werden. Aufgrund ihrer Sehbehinderung stößt sie dabei auf besondere Herausforderungen, lässt sich von ihrem Traum jedoch nicht abbringen und findet einen eigenen Weg, ihn zu verwirklichen.

Anschließend folgt der Hauptfilm „Der Frosch und das Wasser“ von Regisseur Thomas Stuber. Die 2025 entstandene deutsch-schweizerische Produktion erzählt die Geschichte von Stefan Busch, genannt „Buschi“, der in einer betreuten Wohngemeinschaft lebt und sich während eines Gruppenausflugs spontan einer japanischen Reisegruppe anschließt. Auf der ungewöhnlichen Reise durch Deutschland, die Schweiz und Japan entwickelt sich eine besondere Freundschaft zwischen Buschi und Hideo Kitamura. Für Buschi, der sich bislang geweigert hat, über Sprache mit anderen Menschen zu kommunizieren, eröffnet die Reise eine völlig neue Welt. Der Film hat eine Laufzeit von 113 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben.

Die Wahl des Josefsheims als Spielort verleiht dem Filmabend dabei eine besondere Bedeutung: Die Einrichtung steht für Teilhabe, individuelle Unterstützung und inklusive Perspektiven für Menschen mit Behinderungen. Zum Angebot des Josefsheims gehören unter anderem eine inklusive Kindertagesstätte, Kinder- und Jugendwohnen, ein Berufsbildungswerk, Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie verschiedene Wohnformen und ambulante Unterstützungsangebote.

Quelle: Pandora-Filmverleih

Herzliche Einladung an alle Interessierten

Die Veranstalter laden alle Film- und Kulturinteressierten dazu ein, den letzten FilmSchauPlatz des Jahres in Olsberg zu erleben. Das Zusammenspiel aus Livemusik, geselligem Beisammensein, kulinarischem Angebot und außergewöhnlichem Kino verspricht einen besonderen Sommerabend unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei.

Die Filmvorführung findet auf dem Sportplatz der KITA Sonnenschein, Pappelallee 3, 59939 Olsberg-Bigge statt. Für die Anreise mit dem Auto stehen kostenlose Parkplätze an der Pappelallee sowie am Parkplatz der Elisabethklinik zur Verfügung.

Interessierte sollten sich den Termin bereits jetzt vormerken – weitere Informationen finden sich unter www.filmschauplaetze.de und auf der Seite des Josefsheim https://josefsheim.de/termine.