Film über das Plattdeutsche feiert Premiere: „Langs den Patt“

In Marsberg-Meerhof im Hochsauerlandkreis hat die Moderatorin Bernd Sieren getroffen.

Foto: LWL

„Spricht hier noch jemand Plattdeutsch?“ Diese Frage stellt sich die Moderatorin Anja, die mit einem VW Bulli durch Westfalen fährt. „Längs des Weges“ trifft sie auf Menschen, die noch Plattdeutsch sprechen. „Langs den Patt. Eine Spurensuche in der westfälischen Sprachlandschaft“ ist der Titel des 45-minütigen Dokumentarfilms, den die Kommission für Mundart- und Namenforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gemeinsam mit dem LWL-Medienzentrum für Westfalen realisiert hat. Der Film wird in einer Premiere in Münster der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie findet am 5. Juni 2023 um 18 Uhr im Schloßtheater (Melchersstraße 81) statt. Zu dieser Premierenfeier sind alle, die sich für das Plattdeutsche interessieren, herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Quelle: LWL Die Moderatorin Anja Dreischmeier macht sich mit einem alten VW Bulli auf den Weg durch Westfalen, um mit den Menschen über das Plattdeutsche zu sprechen.

Foto: LWL/Bildungsfilm

„Langs den Patt“ ist ein „Road-Movie“, der die Zuschauer:innen auf eine Reise quer durch Westfalen führt, vom Mindener Land im Norden bis zum Siegerland im Süden. In den Gesprächen geht es um Themen wie Sprachverlust, Sprachweitergabe und Sprachvielfalt, und auch darum, was es für die Menschen bedeutet, wenn ihre Sprache ausstirbt. Die Plattdeutsch-Sprecher:innen geben zahlreiche Kostproben ihres örtlichen Platt. Deshalb haben die Filmemacher hier und da Untertitel eingefügt.



Der Film ist bald auf den YouTube-Kanälen der Kommission (@mundart-kommission) und des LWL-Medienzentrums (@LWLMedienzentrum) verfügbar.