Film ab! – Kinderärztin oder -arzt gesucht

Schmallenberger Elterninitiative plant Filmkampagne

Nicole Carpitella, Susanne Kafaoglu und Hannah Rosswinkel sind Teil einer Elterninitiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Kinderärztin oder -arzt für Schmallenberg zu finden. Der Plan: eine kreative Filmkampagne. Dafür werden jetzt Kinder, Eltern und Großeltern gesucht, die Lust haben, dafür vor der Kamera zu stehen.

Für die drei befreundeten Mutter ist das eine ganz neue Erfahrung, aber eben auch eine extrem wichtige Aufgabe. Denn all das hat natürlich einen ernsten Hintergrund: „Wir alle kennen Familien, die nicht einfach mit ihren Kindern in eine allgemeinmedizinische Praxis gehen können, sondern wen brauchen, der oder die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert ist.“ Kinder mit chronischen Erkrankungen, mit Entwicklungsschwierigkeiten oder Familien in Not brauchen hier dringend eine Anlaufstelle. Aber in den umliegenden kinderärztlichen Praxen gibt es oft bereits Aufnahmestopps.

Zum Team der Initiative gehören außerdem der Schmallenberger Kameramann Roman Schauerte und Andreas Bruns als Regisseur. Letzterer kommt gebürtig aus Wennemen und ist Inhaber von Rakete Gold in Hamburg. Die beiden Manner sind Studienfreunde, Andreas ist Profi beim Inszenieren von Kindern, hat Lust auf das Thema und mochte „der alten Heimat etwas Gutes tun“. Kristina Uting von der Werbeagentur viereinhalb unterstutzt ehrenamtlich mit Bildern und bei der Vermarktung. Weitere Unterstutzer sind SUZ e.V., der Kinderschutzbund Schmallenberg und Heimvorteil/Medizinstipendium HSK. „Wir haben durch viele kleinere Spenden von Privatleuten und größeren wie etwa von Merte unser Budget erreicht. Wir bekommen viele ermutigende und berührende Ruckmeldungen. Sehr schon war es beispielsweise, als uns die Grundschule in Bad Fredeburg die beim Martinsfest gesammelten Spenden überreicht hat.“ Das Drehbuch steht bereits: Grundlegende Erzählung sind kürzere Sequenzen, in denen Eltern die Immunsysteme ihrer Kinder starken müssen, weil keine Kinderärztin oder Kinderarzt mehr zur Verfügung steht. Es erinnert stilistisch an DIY, teilweise mit schwarzem Humor und mit dokumentarischem Anstrich – und immer mit dabei: die Schönheit des Sauerlandes.“ Aus diesem Grund findet ein Casting statt. Produziert wird Ende Dezember bzw. in der ersten Januarhälfte. Die Premiere wird wohl voraussichtlich Ende Januar gefeiert werden. Und dann heißt es: Daumen drücken, dass eine neue Kinderärztin oder ein Kinderarzt für Schmallenberg gefunden wird!