Fernreise mit der Familie – günstig in den Urlaub fahren

Wer das Glück hat im Sauerland zu leben, befindet sich inmitten eines Naherholungsgebietes in Deutschland. Urlaub? Gibt es vor der Haustür und doch packt den ein oder anderen irgendwann das Fernweh. Der Nachwuchs möchte unbedingt ans Meer und die kulturellen Möglichkeiten des Auslands dürfen auch nicht zu kurz kommen. Wie eine Fernreise mit der ganzen Familie auch günstig möglich ist, wird nachfolgend genauer beleuchtet.

Sparen beginnt beim Flug – nicht jede Airline ist überteuert

Horrende Flugkosten machen die Lust auf den Urlaub schnell wieder zunichte. Das muss nicht sein, denn es gibt Billigtarife, mit denen Urlauber kostengünstig von A nach B gelangen. Die Flugsuche auf eSkytravel.de bietet sich für jene an, die ihre Fernreise so günstig wie möglich buchen möchten. Auch ist es sinnvoll, zu den Frühbuchern zu gehören. Waren es früher vor allem „Last-Minute-Trips“, die als kostengünstig galten, hat sich das heute gewandelt. Wer früher bucht gibt weniger aus und hat gleichzeitig die Möglichkeit, besser zu planen.



Um ein preisliches Beispiel zu nennen: Bei rechtzeitiger Buchung ist ein Flug Hamburg Paris oft schon für weniger als 100 Euro zu haben (pro Person). Noch vor einigen Jahren wären solche Summen undenkbar gewesen, damals hat man oft noch vierstellige Summen für einen einfachen Flug bezahlt.

Ferienwohnung vs. Hotel – wo echte Schnäppchen warten

Das Jahr 2023 war für die Einplanung der Feiertage in den Urlaub optimal und auch 2024 gibt es wieder gute Optionen. Auf diese Weise werden Urlaubstage gespart und jetzt geht es daran, ein Schnäppchen bei der Unterkunft zu machen. Hier lohnt es sich abermals früh zu buchen, denn je gefragter die Urlaubsregion, desto höher die Preise.



Statistisch gesehen buchen mehr Urlauber ein Hotel, preislich gesehen ist die Ferienwohnung aber vor allem für die Familie von Vorteil. Mehrere Schlafzimmer für die Kinder und Erwachsenen bieten Platz und jede Menge Entfaltungsspielraum.



Hinzu kommt, dass in der Ferienwohnung Selbstverpflegung herrscht. Hier zahlen Touris also nicht fürs Frühstücksbuffet, sondern können ihre Lebensmittel vor Ort günstig einkaufen gehen.

Für den Urlaub sparen – warum so viele Deutsche darauf setzen

Die ansteigende Inflation hat die Kaufkraft der Menschen verändert. Lediglich wenn es um den Urlaub geht, möchten die Deutschen augenscheinlich nicht sparen. Die Ferien gelten als die schönste Zeit des Jahres und nur wenige Menschen sind bereit, hier auf den Hauch von Abenteuer und Luxus zu verzichten.



Sparen bedeutet aber nicht zwangsläufig eingeschränkt zu sein. Durch die Nutzung einer Billigairline sinkt der Komfort nicht. Auch die Selbstversorgung in der Ferienwohnung ist kein komfortabler Nachteil. Wer essen gehen möchte, hat dennoch die Möglichkeit dazu, es muss aber kein zusätzliches Frühstück im Hotel gezahlt werden.

Fazit: Sparen im Urlaub ist ohne Einschränkungen möglich

Die wohl günstigste Reisemöglichkeit ist, einen Urlaub vor Ort im Sauerland zu planen. Wer in die Ferne möchte, kann bei Transportmittel und Unterkunft sehr viel Geld sparen. Es lohnt sich außerdem zu schauen, wohin die Reise geht. Länder wie Kroatien und Co. haben 20 % geringere Lebensunterhaltungskosten, auf Mallorca oder auch in den skandinavischen Ländern ist alles hingegen sehr viel teurer.