Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg lädt zum Winterzauber ein



Von traditionellem Winterdorf bis zum Snowboard-Weltcup – die Region präsentiert sich als Winterparadies mit internationalem Flair

Die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg hat die Wintersaison eingeläutet und freut sich auf magische Monate mit vielen Highlights: Bereits seit dem 28. November läuft der Skibetrieb in der Skiwelt Winterberg. Mit 16 geöffneten Liften startete die größte Wintersport-Destination nördlich der Alpen erfolgreich in die neue Saison und lockt seitdem Wintersportbegeisterte aus nah und fern auf die bestens präparierten Pisten. Die kommenden Monate versprechen ein facettenreiches Programm aus sportlichen Highlights, gemütlichen Wintererlebnissen und internationalen Großveranstaltungen. Bis Anfang April 2026 erwartet Gäste ein vielseitiges Angebot, das kaum Wünsche offenlässt.

Winterdorf verwandelt Zentrum in stimmungsvolle Kulisse

„Wir freuen uns sehr über den gelungenen Saisonstart und die Vielfalt, die wir unseren Gästen bieten können“, betont Tourismusförderin Michaela Grötecke. „Von sportlichen Großereignissen über traditionelle Winterkultur bis hin zu familienfreundlichen Angeboten – bei uns findet jeder sein persönliches Winterglück.“ Ein besonderes Highlight der Wintersaison ist dabei das traditionelle Winterberger Winterdorf, das vom 12. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 das Ortszentrum in eine besinnliche Winterlandschaft verwandelt. Die offizielle Eröffnung findet am 13. Dezember um 17 Uhr in Anwesenheit des Winterberger Bürgermeisters statt. Um 17:30 Uhr vollzieht Michael Beckmann gemeinsam mit den Ausrichtern Pascal Möhrke und René Fiebig den traditionellen Fassanstich und läutet damit die festliche Zeit ein. Zwischen festlich geschmückten Holzhütten, dampfenden Glühweinständen und lokalen Handwerkskunstständen erleben Gäste die vorweihnachtliche und winterliche Atmosphäre des Sauerlandes hautnah. Ein buntes Programm mit Live-Musik, kulinarischen Spezialitäten und winterlichen Aktivitäten sorgt für Abwechslung – Details finden Interessierte unter www.winterberger-winterdorf.de/programm.

Nach einer kurzen Pause kehrt das beliebte Winterdorf während der Krokusferien vom 12. Februar bis 1. März 2026 erneut zurück und bietet auch dann wieder eine gemütliche Anlaufstelle für Einheimische und Gäste. Das Winterdorf hat sich längst zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt, der die besondere Herzlichkeit der Region widerspiegelt.

Weltcup-Sport auf höchstem Niveau in der Veltins-Eisarena

Sportliche Höhepunkte liefert einmal mehr die Veltins-Eisarena. Bereits am ersten Dezember-Wochenende konnte die VELTINS Eisarena unter Beweis stellen, dass sie eine Top-Adresse im internationalen Wintersport-Kalender ist, da kurzfristig das Rennen aus Innsbruck übernommen wurde. Weiter geht es im Eiskanal direkt zu Jahresbeginn, vom 2. bis 4. Januar 2026, gastiert der IBSF Bob & Skeleton-Weltcup in Winterberg und bringt die weltbesten Athleten auf die anspruchsvolle Eisbahn. Die Rennen in den Disziplinen Herren- und Damen-Skeleton, Monobob sowie Zweier- und Viererbob versprechen atemberaubende Momente und Zeitmessungen im Hundertstelsekunden-Bereich. Die Veltins-Eisarena unterstreicht damit auch in der Olympia-Saison ihre Bedeutung als eine der Top-Adressen im internationalen Wintersport-Kalender.

Snowboard-Weltcup als Saisonfinale am Poppenberg im März 2026

Den krönenden Abschluss der Wintersaison bildet am 21. und 22. März 2026 der VISA FIS Snowboard Alpine Weltcup am Poppenberghang im Skiliftkarussell Winterberg. Als Saisonfinale messen sich die besten Snowboarderinnen und Snowboarder der Welt im rasanten Parallel-Slalom – und dies direkt nach den Olympischen Winterspielen. Das internationale Sportevent bringt Weltklasse-Athletik vor die Haustür der Sauerländer Wintersportfans und unterstreicht die Bedeutung Winterbergs als Austragungsort für Großveranstaltungen.

Vielfältige Skigebiete für jeden Anspruch

Das Herzstück der winterlichen Ferienwelt bilden die weitläufigen Skigebiete der Region. Das Skiliftkarussell Winterberg präsentiert sich als größtes Skigebiet nördlich der Alpen. Von leichten Familienabfahrten bis zu anspruchsvollen Steilhängen finden Skifahrer und Snowboarder vom Anfänger bis zum Profi ideale Bedingungen. Mit dem neuen Ticketsystem der Skiwelt Winterberg, das die Winterberger Skigebiete, Altastenberg sowie Neuastenberg, dem Sahnehang und der Ruhrquelle durch das einheitliche System verbindet, wird der Zugang zu den Pisten noch komfortabler gestaltet und ermöglicht flexiblere Buchungsoptionen für alle Gäste in allen Skigebieten. Tägliche Betriebszeiten von 9 bis 16.30 Uhr sowie Flutlicht-Angebote in den Abendstunden bieten ausreichend Zeit für ausgedehnte Pistenerlebnisse.

Die Skigebiete in Neuastenberg an der Postwiese sowie in Altastenberg und an der Ruhrquelle locken mit sonnigen Hängen rund um den Kahlen Asten und einem vielseitigen Angebot für Familien. Der Funpark Postwiese begeistert zudem Freestyler mit professionell gestalteten Obstacles.

Skibus und dezentrale Parkmöglichkeiten sorgen für entspannte Anreise

Gerade an winterlichen Skiwochenenden empfiehlt sich die Nutzung des kostenlosen Skibusses, der die Region hervorragend vernetzt. Dezentrale Parkmöglichkeiten außerhalb des Ortszentrums stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung und ermöglichen eine stressfreie Anreise. Zudem ist zu beachten, dass die Parksituation in der Innenstadt im Winter durch notwendige Räumdienste beeinträchtigt sein kann – ein weiterer Grund, den praktischen Skibus zu nutzen und bequem zu den Skigebieten zu gelangen.

Rodelspaß und Winterwanderwege für Genießer

Abseits der Skipisten bietet die Region zahlreiche Möglichkeiten für winterliche Aktivitäten. Verschiedene Rodelpisten garantieren Spaß für die ganze Familie, während die Premium-Winterwanderwege rund um den Kahlen Asten zu entspannten Touren durch die verschneite Hochheide einladen. Wanderer erleben dabei das gesunde Winterberger Heilklima und genießen beeindruckende Ausblicke über die Winterlandschaft des Sauerlandes. „Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, internationalen Sportereignissen und der herzlichen Sauerländer Gastfreundschaft macht Winterberg zu etwas Besonderem“, ergänzt WTW-Geschäftsführer Winfried Borgmann. „Wir laden alle herzlich ein, die Faszination des Winters in unserer Region zu erleben und unvergessliche Momente zu sammeln.“

Ob bei einer gemütlichen Schneewanderung, rasanten Abfahrten auf den Pisten oder beim Anfeuern der Weltcup-Athleten – die Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg präsentiert sich in dieser Saison als Winterdestination mit Herz und internationalem Format. Weitere Informationen zur Wintersaison, Unterkünfte und Veranstaltungen finden Interessierte unter www.winterberg.de, www.winterberger-winterdorf.de sowie www.veltins-eisarena.de.