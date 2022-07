Ferientipp: „Schwarz-Licht“ Morgenstimmung im Schwarzbachtal

Morgenwanderung in den Sommerferien

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Natürlich Inspiriert“ findet am Sonntag, 24.07.2022, um 06:00 Uhr die Wanderung „Morgenstimmung im Schwarzbachtal“ mit dem Ranger des Landesbetriebes Wald und Holz NRW Ralf Schmidt statt. Treffpunkt und Start ist der Parkplatz Gaststätte „Zur Hahnenquelle“. Von hier aus geht es vorbei an gurgelnden Bächen bis schließlich der Blick auf das Schwarzbachtal bei Sonnenaufgang eröffnet wird. Nach der rund 8 km langen Morgenwanderung (mittlere Schwierigkeit) mit aufschlussreichen Informationen rund um das Naturschutzgebiet Schwarzbachtal erwartet alle Wanderer an der Gaststätte „Zur Hahnenquelle“ ein reichhaltiges Frühstück.

Die begleitete Wanderung inkl. Frühstück kostet 28,00 € für Erwachsene, 15,00 € für Kinder und Jugendliche von 7-17 Jahren und 7,00 € für Kinder bis 6 Jahre.

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Lennestadt & Kirchhundem bis zum 20.07.2022 per E-Mail an info@lennestadt-kirchhundem.de oder per Telefon unter der Nummer 02723 608800 entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.