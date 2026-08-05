Spannendes Ferienprogramm im Südsauerlandmuseum für Kinder

Den Auftakt macht am 13. August von 11 bis 13 Uhr ein Kreativ-Workshop rund um das Thema Wachs. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen unter fachkundiger Anleitung ihre eigene Kerze her. Das Angebot richtet sich an Erwachsene sowie an Kinder ab zehn Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind eine selbst gestaltete Kerze sowie alle benötigten Materialien.

Quelle: Südsauerlandmuseum

Natur- und Abenteuerfreunde kommen am 19. und 25. August, jeweils von 10 bis 13 Uhr, auf ihre Kosten. Beim Ferien-Workshop „Abenteuer auf der Wendener Hütte“ lernen Kinder ab acht Jahren spielerisch den Umgang mit Karte und Kompass, bauen eine Laubhütte und erkunden das Gelände. Außerdem begeben sie sich auf die Suche nach essbaren Pflanzen, stellen Butter her und backen dazu frisches Brot.

Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops ist das Thema Feuer. Die Kinder erfahren, wie Menschen früher ohne Streichhölzer Feuer entzündet haben, lernen verschiedene Möglichkeiten kennen und beschäftigen sich ebenso mit dem sicheren Löschen eines Feuers sowie dem wichtigen Thema Waldbrandprävention.

Die Teilnahme am Abenteuer-Workshop kostet 10 Euro pro Kind.

Quelle: Südsauerlandmuseum

Anmeldungen an: Monika Löcken, M.A.

Museumsleitung

Südsauerlandmuseum

02722-3711

m.loecken@attendorn.org

Museum Wendener Hütte

02761-81401

m.loecken@kreis-olpe.de