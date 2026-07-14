Ferienprogramm im Sauerland-Museum

Fotoworkshop Industrie

In diesem zweitägigen Fotoworkshop mit Dorothe Domke begeben sich die Jugendlichen mit Smartphones oder Kameras in die Ausstellung “Macherland”.

Sie lernen unterschiedliche und ungewöhnliche Perspektiven auf die Ausstellungsobjekte kennen und setzen die Exponate in Szene. Zum Schluss präsentieren sie die Ergebnisse in der Gruppe.

Termin: Dienstag, 28. Juli und Donnerstag, 30. Juli (jeweils von 11-12.30 Uhr)

Zielgruppe: Jugendliche im Alter von 12-14 Jahren

Preis: 15 € inkl. Eintritt für beide Tage



Workshop mit dem LEGO-Museum

An diesem Ferientag bauen die Kinder gemeinsam an einer Maschine aus Lego.

Nach einem Besuch in der Ausstellung machen sich die Teilnehmenden mit Mio vom LEbertiGO-Aktivmuseum aus Niedersfeld an die Arbeit. Er ist ein richtiger Experte und hilft den Kindern bei der Umsetzung.

Die Maschinen werden anschließend im LEbertiGO ausgestellt.

Termin: Mittwoch, 5. August, 10-14 Uhr

Zielgruppe: Kinder im Alter von 8-11 Jahren

Preis: 15 € inkl. Eintritt

Für die Pausen in den einzelnen Workshops sollte ein wenig Verpflegung und ein Getränk mitgebracht werden.



Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de oder auf der Homepage sauerland-museum.de