Das Sauerland ist schon lange kein Geheimtipp mehr, wenn es darum geht, wunderschöne Ferien zu verbringen. Unter anderem erfreut sich hier auch die Übernachtung im Ferienhaus einer besonderen Beliebtheit. Vor allem diejenigen, die Wert auf ein hohes Maß an Flexibilität legen, kommen hier – zum Beispiel als Selbstversorger – auf ihre Kosten.

Damit der Alltag als Anbieter im Bereich der Unterkünfte möglichst stressfrei wird, gilt es, einige Punkte zu beachten. Die folgenden Abschnitte liefern einige wertvolle Hinweise und zeigen auf, was zwischen Reservierungen, Stornierungen und der Gästebetreuung wichtig wird.

Tipp Nr. 1: Ein gut eingerichtetes Homeoffice als „Schaltzentrale“

Auch, wenn sicherlich wenige im Zusammenhang mit einem Urlaub im Sauerland an das Wort „Bürokratie“ denken werden: Damit es möglich ist, hier einen wunderschönen Aufenthalt zu genießen, müssen die Anbieter der Ferienhäuser und -wohnungen einige Punkte beachten. Unter anderem geht es darum, Bestätigungen zu versenden, gegebenenfalls Aktivitäten zu planen und die Buchhaltung zu erledigen. Ein gut eingerichtetes Homeoffice eignet sich hervorragend dazu, um alle wichtigen Details abzuarbeiten.

Damit am Ende mit Hinblick auf das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis auch wirklich alles passt, ist es ratsam, aktuelle Drucker im Test ebenso zu berücksichtigen, wie moderne Softwarelösungen, Büromaterial in unterschiedlichen Varianten und andere Alltagshelfer. So entsteht nach und nach das perfekte Arbeitsumfeld.

Tipp Nr. 2: Eine gute Erreichbarkeit

Viele Menschen, die Urlaub im Sauerland verbringen, legen Wert auf eine möglichst „sympathische Umgebung“. Hierzu gehört es auch, dass es möglich sein sollte, Rückfragen zu stellen – und diese binnen kurzer Zeit beantwortet zu wissen.

Egal, ob per Mail oder über einen Anruf: Ein gut erreichbarer Vermieter von Ferienhäusern kann dabei helfen, viele Fragen bereits im Vorfeld zu klären, um die schönsten Wochen des Jahres am Ende noch ein wenig ausgiebiger genießen zu können.

Sauerländer, die selbst verreisen möchten, sollten sich dementsprechend frühzeitig um eine Vertretung kümmern, die bei Bedarf für die Kommunikation mit Interessenten zur Verfügung steht.

Tipp Nr. 3: Ein hausinternes Programm

Manche Familien haben schlicht keine Lust darauf, in ihrem Urlaub lange Wege bis zur nächsten Freizeitaktivität in Kauf zu nehmen. Für sie lohnt es sich, sich für einen Anbieter zu entscheiden, der mit einigen Highlights vor Ort aufwartet. Egal, ob eigene Tiere, Heuboden oder Ausflüge mit den Ponys: Wer sich darauf verlassen kann, dass sich die nächste Aktivitätsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe befindet, kann oft gut entspannen.

Zusatztipp: Aufgrund der Tatsache, dass im Sauerland unter anderem auch viele Familien mit kleineren Kindern ihren Urlaub verbringen, ist es gegebenenfalls sinnvoll, Aktivitäten für unterschiedliche Altersgruppen zu planen. Somit fühlt sich niemand ausgeschlossen.

Tipp Nr. 4: Der Zusammenschluss mit anderen Anbietern

Dieser Tipp bietet sich vor allem für die Ferienhausanbieter an, die zum Beispiel weniger Platz haben und keine eigenen Tiere auf ihrem Hof halten. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Freizeitprogramm?

Mithilfe eines Aushangs, aus dem hervorgeht, wann welche Aktivitäten auf welchem Hof stattfinden, ist es möglich, die ideale Basis für all diejenigen zu schaffen, die Lust auf einen etwas abwechslungsreicheren Urlaub haben.

Tipp Nr. 5: Angebote für Stamm- und Neuurlauber

Egal, ob Stamm- oder Neuurlauber: Viele Menschen wissen es unter anderem auch im Sauerland zu schätzen, wenn ihre Entscheidung, einen bestimmten Anbieter zu wählen, wertgeschätzt wird.

Daher können Ferienhausbetreiber gut beraten sein, diejenigen, die sich für ihre Unterkünfte interessieren, hin und wieder mit kleinen „Nettigkeiten“ zu überraschen. Hierbei muss es sich nicht zwangsläufig um einen Preisnachlass handeln – auch, wenn diese Art von Geschenk oft sehr gern in Anspruch genommen wird. Alternativ bietet es sich unter anderem an, auf kleine kulinarische Überraschungen auf den Zimmern oder Gutscheine für Erlebnisse in der Umgebung zu setzen.

Fazit

Auch Ferienhausbetreiber, die – gerade zur Hochsaison – regelmäßig ausgebucht sind, sollten sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen. Die Angebote rund um einen Urlaub im Sauerland sind so vielseitig, dass es auch in Zukunft immer wichtiger werden wird, sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen.

Und wer sichergehen möchte, dass seine Alleinstellungsmerkmale auch wirklich übermittelt werden, sollte auch mit Hinblick auf eine aussagekräftige, SEO-optimierte Homepage und Advertorials als Marketinginstrument keine Kompromisse eingehen.