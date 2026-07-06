Ferien ohne Langeweile: Die Ferienwelt Winterberg hat den Sommer im Griff

Marktplatz als Treffpunkt für groß und klein

Bereits die Sommerbühne 2026 verwandelt den Marktplatz in Winterberg vom 21. Juli bis 8. August in einen lebendigen Treffpunkt. Das Ferienprogramm knüpft daran an: immer dienstags findet das Kinderprogramm mit Spielen, Bastelaktionen sowie dem Meet & Greet mit Maskottchen Waldtraut statt. Die Hüpfburg und der Innenstadtsandkasten werden auch an allen anderen Tagen sicher vieel begeisterte Mädchen und Jungen locken.

Mehrtägiges Abenteuercamp und kreative Workshops

Für alle, die etwas länger eintauchen möchten, bietet Familie Frohnatur ein mehrtägiges Abenteuercamp im Naturfreundehaus in Mollseifen an. Wer lieber künstlerisch aktiv wird, ist bei Steffi Kuhlmann richtig: In ihren Kursen gibt es Experimente mit Acryl und Collagenzauber. Einen ganz besonderen Akzent setzen die bekannten Grafittikünstler von Sprühliebe mit ihrem Sprayerworkshop für Kinder und Jugendliche.

Ausflüge ohne Eltern, Outdoor-Spiele und Alpaka-Begegnungen

(Fast) jeden Mittwoch stehen betreute Ausflugsangebote auf dem Programm, bei denen Kinder ohne Eltern das Winterberger Stadtgebiet erkunden können, zum Beispiel den Erlebnisberg Kappe, das Adventuregolf in Grönebach oder die Feuer- und Rettungswache Winterberg. In der zweiten Ferienhälfte wartet immer dienstags nachmittags der Kurpark mit großen Outdoorspielen wie Vier

gewinnt, Riesen-Jenga, Tölky und Wikinger-Schach auf. Familien, die es etwas ruhiger mögen, können bei Alpaka-Schnuppernachmittagen in den Genuss einer ungewöhnlichen Begegnung kommen. Abends lädt eine Nachtwächterführung speziell für Familien dazu ein, die Geschichte Winterbergs auf eine ganz andere Weise zu entdecken.

Tägliche Angebote und Dauerklassiker

Darüber hinaus stehen täglich Angebote zur Verfügung: Der Eintritt ins LEbertiGO inklusive der Mitmachaktion „Ballmaschinen Challenge“ gehört ebenso dazu wie Ponyverleih und Bogenschießen. „Das Ferienprogramm ist bewusst vielfältig aufgestellt, damit für jedes Kind und jede Familie das Passende dabei ist. Von mehrtägigen Camps über Tagesausflüge bis hin zu kreativen Workshops bieten wir Erlebnisse, die Winterberg als Ferienziel weit über den Winter hinaus attraktiv machen“, betont Michaela Pelz, Winterbergs Tourismusförderin.

Alle Termine, weitere Details und die Möglichkeit zur Buchung sind unter www.winterberg.de/ferienprogramm zu finden.