Felix Webers Hofstube bekommt erneut den Stern

„Puristisch, modern-französisch und produktverbunden“ – So beschreibt Spitzenkoch Felix Weber seinen Stil. Vor den Augen seiner Gäste bereitet der 30-Jährige in der offenen Küche exquisite Gerichte zu und bringt dabei nie mehr als vier oder fünf Zutaten auf den Teller. Mit Erfolg, denn dank seines Fingerspitzengefühls erkochte er sich und dem Restaurant Hofstube 2017 erstmalig den begehrten Michelin-Stern. Aktuell hat Felix Weber diesen Stern zum wiederholten Mal bestätigt und in diesem Jahr erneut ins Sauerland geholt.

Quelle: Hofstube/Hotel Deimann

Sein Talent fürs Kochen perfektionierte der Sauerländer mit viel Disziplin, Ehrgeiz und Fleiß in ausgezeichneten Restaurants deutschlandweit. Dabei lernte er: „Essen muss unkompliziert sein und große Begeisterung mit sich ziehen. Damit möchten wir sagen, dass die Sauce exzellent sein muss und wenn der Gast das Gericht vorgesetzt bekommt, soll er sofort sehen was er bestellt hat und nicht unter irgendwelchen Kräutern, Blüten und Pürees danach suchen. ‚Wenn schon, denn schon‘, lautet unser Motto.“

Die Hofstube hat von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Menübeginn ist um 19.30 Uhr.