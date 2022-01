„Feldbahngeschichten“ im Westfälischen Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen

LWL-Wanderausstellung zu Technik und Einsatz eines universellen Verkehrsmittels

Die Feldbahn war zwischen 1900 und 1950 das, was heute der Lastwagen ist – flexibel, weil ihre Gleise schnell verlegbar sind und überall im Einsatz. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat der kleinen Schwester der Eisenbahn eine Wanderausstellung gewidmet, die vom 6. Februar bis zum 3. April im Westfälischen Schieferbergbau-Heimatmuseum Holthausen zu sehen ist.

Zum Teil über 100 Jahre alte historische Fotos zeigen in der Wanderausstellung die vielfältigen Einsatzgebiete des Transportmittels in Industrie und Landwirtschaft. Alle gezeigten Bahnen befanden sich in Westfalen und Lippe. Feldbahnforscher Rüdiger Uffmann und Dr. Burkhard Beyer, Geschäftsführer der Historischen Kommission für Westfalen beim LWL, haben 2019 für das LWL-Ziegeleimusuem Lage (Kreis Lippe) eine Sonderausstellung zur Feldbahngeschichte zusammengetragen. Auf Wanderschaft gehen nun die Tafeln dieser Ausstellung mit mehr als 40 Beispielen für die Verwendung von Feldbahnen. Dabei reichten die verschiedenen Einsatzbereiche der Feldbahnen vom Bergbau über die Stahlindustrie, Ziegeleien und Trümmerbahnen bis hin zur Hausrollbahn, die zur Überwindung kurzer ebener Strecken in Hinterhöfen diente.

Die Ausstellung zeigt nicht nur ausdrucksstarke Bilder, sondern erzählt auch die damit verbundenen Geschichten, also Feldbahngeschichten. Wie wurde aus der Schiefergrube ein Tauchparadies, in dem es unter Wasser alte Loren zu entdecken gibt? Was hatte es mit dem Paderborner Bauern auf sich, der als Besitzer von fünf Pferden zu stolz war, eine Lokomotive anzuschaffen? Wofür waren die „Platzloks“ der Ruhrkohle AG zuständig? Eine Modellinstallation, die Feldbahnszenen zeigt, ergänzt die Ausstellungstafeln. Originalfahrzeuge konnten aus Platz- und Gewichtsgründen nicht mit auf die Reise gehen.

Ausstellungseröffnung: Sonntag, 06. Februar 2022, 11 Uhr

Einführung in die Ausstellung: Dr. Burkhard Beyer, Geschäftsführer der Historischen Kommission für Westfalen beim LWL

Öffnungszeiten:

07.02. – 03.04.2022: Mi / Fr / Sa 14-17 Uhr, So 10-13 Uhr

Weitere Stationen: Eisenbahnmuseum Bochum 10. April bis 5. Juni 2022, Emsland Moormuseum in Geeste 12. Juni bis 31. Oktober 2022

Bild: Die Herforder Firma Bokelmann & Kuhlo baute um 1900 Lokomotiven für elektrische Feldbahnen, mit denen einige Ziegeleien experimentierten. Für Werbezwecke wurde dieses Bild der fertigen elektrischen Bahn aufgenommen. Foto: Sammlung B. Beyer