Feiertage für die Urlaubsplanung optimal nutzen – so geht es

Nach dem Urlaub ist vor dem nächsten Urlaub und dieser beginnt mit der Planung der Urlaubstage. Viele Unternehmen möchten gerne frühzeitig wissen, wann die Mitarbeiter im nächsten Jahr freihaben möchten. Je früher sich also um die eigene Urlaubsplanung gekümmert wird, umso besser ist es. Dabei können die Feiertage genutzt werden, um die Freizeit zu verdoppeln.

Schon im Januar 2023 mit neun freien Tagen starten

Sowohl die Feiertage in NRW als auch in anderen Bundesländern fallen im Jahr 2023 so gut, dass sie in mehreren Monaten für einen längeren Urlaub genutzt werden können. In Sachsen-Anhalt, Bayern und in Baden-Württemberg beginnen die Möglichkeiten, aus vier Urlaubstagen neun freie Tage zu machen, schon im Januar. Der 6. Januar ist ein Donnerstag. Wer sich von Montag bis Mittwoch sowie den Freitag Urlaub nimmt, hat nur vier Urlaubstage verbraucht, dafür aber neun freie Tage.

Ähnlich sieht es im März in einigen Bundesländern aus. Während bisher nur in Berlin der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag gewesen ist, wird das ab 2023 auch in Mecklenburg-Vorpommern der Fall sein. Der 8. März ist ein Mittwoch. Werden die Urlaubstage für Montag und Dienstag sowie für Donnerstag und Freitag eingesetzt, können neun freie Tage verplant werden.

Das Frühjahr für den Urlaub nutzen

Allein 2019 sind 55 Millionen Deutsche länger als fünf Tage verreist – ins In- sowie ins Ausland. Dank Brückentage ist es im April möglich, sogar 16 Tage Urlaub zu planen. Karfreitag sowie Ostermontag sorgen dafür, dass sich hier richtig entspannt werden kann, und zwar mit nur acht Tagen Urlaub. Dafür ist es notwendig, sowohl vom 11. April bis zum 14. April als auch vom 3. April bis zum 6. April den Urlaubsantrag einzureichen. Damit ergeben sich 16 freie Tage.

Wer sich dann noch weiter entspannen möchte, nutzt den 1. Mai und setzt vom 2. Mai bis zum 5. Mai Urlaub ein. So ergeben sich aus vier Urlaubstagen noch einmal neun freie Tage. Für den Mai ist nur ein Urlaubstag geplant? Dann kann dieser am 19. Mai genommen werden, so ist von Donnerstag bis Sonntag frei, denn Christi Himmelfahrt ist in allen Bundesländern ein Feiertag.

Übrigens: Für einen frühen Start in den Urlaub eignet sich der Pfingstmontag am 29. Mai. Wer von Dienstag bis Freitag Urlaub einreicht, kann neun Tage in die Sonne und befindet sich noch außerhalb der Hochsaison.

Egal, in welchen Ort die Reise gehen soll, je mehr Zeit für den Urlaub vorhanden ist, umso besser ist es.

Die zweite Hälfte des Jahres mit Feiertagen effektiv nutzen

Auch in der zweiten Jahreshälfte gibt es einige Feiertage, mit deren Hilfe der Urlaub verlängert werden kann. Das beginnt schon im August, allerdings nur für Bayern und das Saarland, denn hier ist Mariä Himmelfahrt am 15. August. Wer den Montag sowie Mittwoch bis Freitag Urlaub einreicht, kann neun Tage freie Zeit genießen.

Für Thüringen bietet sich dieser Zug im September an. Bisher ist Thüringen das einzige Bundesland, in dem der Weltkindertag am 20. September ein gesetzlicher Feiertag ist. Zwei Tage vorher und zwei Tage nach dem Weltkindertag kann Urlaub eingereicht werden.

Zum Jahresende hin noch einmal eine Pause machen

Neigt sich das Jahr dem Ende zu, sind die Akkus oft leer. Jeder freie Tag ist eine Wohltat für den Körper und die Seele. Auch im Oktober, November und im Dezember gibt es die Möglichkeit, mit wenigen Urlaubstagen lange frei zu haben. Im Oktober steht der Tag der Deutschen Einheit auf dem Programm. Im Jahr 2023 ist dies ein Dienstag und damit können Montag sowie Mittwoch bis Freitag Urlaub genommen und wieder neun Tage Freizeit genossen werden.

In einigen Bundesländern ist auch der 31. Oktober ein Feiertag. Dieser ist ebenfalls an einem Dienstag, sodass hier wieder mit vier Urlaubstagen neun freie Tage herausgeholt werden können.

Im November ist vorwiegend in Süddeutschland die Option vorhanden, Urlaubstage zu sparen und dennoch freizuhaben. Dafür sorgt Allerheiligen am ersten Tag des Monats.

Schließlich wartet noch der Dezember. Der Abschluss des Jahres gibt 2023 ein besonderes Geschenk frei. Wer noch drei Urlaubstage hat, der kann zehn freie Tage genießen. Der 25. und 26. Dezember sind ein Montag und ein Dienstag. Die drei Urlaubstage werden für Mittwoch, Donnerstag und Freitag genutzt. Zusätzlich dazu ist der 1. Januar ein Montag, sodass insgesamt zehn freie Tage entstehen.

Clever geplant sorgt für viel freie Zeit

Wer schnell ist, kann also im Jahr 2023 mit einer überschaubaren Zahl an Urlaubstagen relativ viel freie Zeit erhalten. Allerdings ist der Kampf um die Brückentage in vielen Unternehmen vorhanden. Daher lohnt es sich, den Urlaubsplan möglichst zeitig einzureichen.