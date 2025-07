Feiern und Gutes tun – Das haben sich die Schützen, organisiert im Sauerländer Schützenbund, in diesem Jahr auf die Fahne geschrieben: Im Rahmen der Feierlichkeiten und Schießen um die Königswürde in Menden-Bösperde beim Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 e. V., wurde von den Brüdern Hermann und Martin Niehaves, Inhaber der Westfalenbäckerei Niehaves, das Brot „Kimme & Korn wieder ins Leben gerufen, von deren Verkaufserlös 25 ct an die Behindertenhilfe Menden gespendet wird.

Diese tolle Idee geht auf die Initiative der HBL-Schützen aus Bösperde zurück, die dieses Jahr am 19.+20. September 2025 das 25. Bundesschützenfest ausrichten. Bereits 2007, zum 150jährigen Bestehen des Schützenvereins, wurde das Brot zu Gunsten der Behindertenhilfe Menden in den Filialen der Westfalenbäckerei Niehaves verkauft.

Bundesoberst Stefan Tremmel und stell. Bundesgeschäftsführer Aleander Pusch lobten bei der Vorstellung des Schützenbrotes „Kimme & Korn das Engagement der Brüder Hermann und Martin Niehaves.



Bundesoberst Stefan Tremmel; „Schützen schützen! Schützen helfen! „Kimme & Korn“ ist eine tolle Aktion der Schützen aus Bösperde und des gesamten Sauerlandes gemeinsam mit der Bäckerei Niehaves, die zeigt, dass das Schützenwesen übergreifend aktiv ist.“

Stellv. Bundesgeschäftsführer Alexander Pusch: „Ein großartiges Projekt das einmal mehr das Engagement und die soziale Verantwortung der Schützen unterstreicht. Ein großer Dank an den Schützenverein HBL und an die Bäckerei Niehaves für Ihren Einsatz.“

Der geschäftsführende Bundesvorstand des Sauerländer Schützenbundes steht vollständig hinter der Spendenaktion. Dem Sauerländer Schützenbund gehören 346 Bruderschaften mit rund 174.000 Mitgliedern an.



Oberst Theo Filthaut: „Ihre Bereitschaft der Brüder Hermann und Martin Niehaves für Menschen mit Behinderung in Menden ein Brot in mehr als 30 Filialen der Westfalenbäckerei Niehaves anzubieten, verdient höchste Anerkennung.“

Die Behindertenhilfe Menden gGmbH setzt sich seit über 30 Jahren erfolgreich für die Belange von Menschen mit Behinderung in Menden und Umgebung ein. Mit den Angeboten in den Bereichen Wohnen, Tagesstruktur und Freizeit verwirklicht die Behindertenhilfe Menden mit und für Menschen mit Behinderung eine möglichst selbstbestimmte und individuelle Lebensgestaltung und kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe.



Geschäftsführerin Elisabeth Hossfeld: Als wir erfahren haben, welchen tollen Vorschlag die HBL-Schützen aus Bösperde vorbrachten, waren wir natürlich begeistert von der Idee und fühlen uns auch sehr geehrt, dass an uns und vor allem an die Menschen, die bei uns wohnen und die wir betreuen gedacht wurde. In der heutigen Zeit ist ein solch großes Engagement nicht selbstverständlich. Wir möchten den Menschen, die bei uns wohnen und von uns betreut werden den Erlös in Form eines großen Festes oder eines außergewöhnlichen Ausfluges zukommen lassen. Uns sind Selbstbestimmung und Inklusion sehr wichtig und wir leben dies alle gemeinsam. Deshalb möchten wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie die Klientinnen und Klienten aus unserem Ambulant Betreuten Wohnen fragen, worauf sie Lust haben und was sie sich wünschen – Selbst- und Mitbestimmung eben.



Hermann Niehaves: „Der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr ist mit seiner unterstützenden Idee für die Behindertenhilfe bei uns offene Türen eingerannt. Treu unserem Motto -Aus der Region, für die Region- können wir so Menschen helfen und ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Die Zusammenarbeit mit der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr hat für uns eine lange Tradition und macht uns sehr viel Freude. Wir freuen uns auf einen regen Verkauf und somit auf einen guten Spendenbeitrag. Zum 25. Bundesschützenfest wünschen wir allen beteiligten ein gutes Gelingen und ein herzliches Horrido.“



Ehrenvorsitzender und Projektleiter Stefan Lorke unterstreicht ergänzend, dass es der Westfalenbäckerei Niehaves mit ihrem traditionellen Bäckerhandwerk zu verdanken ist, dass das Brot „Kimme & Korn“ mehr ist als ein Sattmacher ist. Es bietet Genuss, ist Bestandteil einer gesunden Ernährung und gleichzeitig unterstützt jedes verkaufte Bot die Behindertenhilfe Menden. Allen Schützen und Bewohnern aus dem Kreis des Sauerländer Schützenbundes empfiehlt Stefan Lorke weiter, bei einer Fahrt durch das Sauerland in einer Niehaves Filiale nach „Kimme & Korn“ zu fragen. Vorsitzender Peter Hölzer bedankt sich im Namen des gesamten Vereins und „möchte ich mich ganz herzlich für die großzügige Unterstützung bedanken. Diese hilft bei der Behindertenhilfe Menden Projekte zu finanzieren, einen großen Schritt weiter.“