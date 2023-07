Fehler in der Pandemie: Sauerländer Arzt über die Laborwertmedizin und ihre Folgen

Lass dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt: „Lieber Freund, das mache ich schon seit zwanzig Jahren so!“- Man kann eine Sache auch zwanzig Jahre lang falsch machen. ( Kurt Tucholsky „Schnipsel“, in: „Die Weltbühne“, 8. März 1932, S. 378 )

Drei Jahre lang hat die Corona-Pandemie unser Leben massiv geprägt. Seit einigen Wochen scheint das Thema keine Rolle mehr zu spielen. Doch weit gefehlt. In Fachkreisen wird intensiv über die Fehler und den Folgen in der Pandemie diskutiert. Der Sauerländer Facharzt Prof. Dr Dieter Köhler hat zusammen mit dem Sokrates-Rationalisten-Forum eine wissenschaftliche Aufarbeitung zur Frage „Warum hat in der Pandemie die Intensivmedizin häufig mehr Probleme geschaffen als gelöst? Oder: Die Laborwertmedizin und ihre Folgen.“ veröffentlicht.

Fehler kosten Leben

Kurt Tucholsky trifft den Nagel auf den Kopf. Mehr als 20 Jahre werden Patienten allein aufgrund eines isolierten Sauerstoffmangels im Blut (Hypoxämie) intubiert und beatmet, oft gesteuert durch die einfache Messung der Sauerstoffsättigung (sO2) im Blut. Dieses Vorgehen ist als schwerer Behandlungsfehler zu werten, entbehrt dieses Vorgehen doch jeder wissenschaftlichen bzw. pathophysiologischen Grundlage.

Da man annehmen darf, dass niemand wider besseres Wissen handelt, müssen die Gründe woanders gesucht werden. Hierzu gehören Gewohnheit, eine Alltagserfahrung im Umgang mit Intubation und invasiv beatmeten Patienten, ein vermeintliches Sicherheitsgefühl, präemptives Handeln, aber auch zirkuläres Denken. Das Erstattungssystem unterstützt ebenfalls die gelebte Praxis. Seit deutlich mehr als 20 Jahren gibt es in der physiologischen und klinischen Forschung zahlreiche Belege, dass die invasive Beatmung, dort wo nicht indiziert, mehr schadet als nutzt. Selten steht eine etablierte klinische Praxis auf so schwachem Fundament. In der Pandemie ist das besonders deutlich geworden: Kliniken, die diesen Fehler nicht begangen haben, hatten eine etwa sechsfach geringere Todesrate bei der schweren Verlaufsform der Lungenentzündung (COVID-19).

Während der Corona-Pandemie wurde sehr früh deutlich, dass unter einer Strategie der frühen Intubation bei auch nur leichter Hypoxämie ca. 60-90% der Patienten unter diesem Vorgehen bereits nach wenigen Tagen, ein kleiner Teil sogar nach wenigen Stunden, starben. Daher gab es schon im April 2020 aus vielen Ländern kritische Fragen zu einem solchen Vorgehen und eine zunehmende Nutzung nicht-invasiver Verfahren. In Deutschland wurde allerdings besonders lange an der primären invasiven Beatmung über einen Tubus festgehalten.

Rechnet man die Daten aus unserer Veröffentlichung (Hypoxic, anemic and cardiac hypoxemia: When does tissue hypoxia begin? – PubMed (nih.gov) ) hoch, sind alleine in Deutschland bei vergleichbarem Schweregrad bei Aufnahme auf die Intensivstation bzw. im Verlauf der Erkrankung von COVID-19 schätzungsweise über 10.000 vermeidbare Todesfälle durch die vermeidbare Intubation verursacht worden, auch bei jüngeren Menschen. Weltweit dürften somit sicher weit über 100.000 Patienten betroffen sein. Die erheblichen Spätfolgen der unnötigen invasiven Beatmung sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

Wie funktioniert der lebenswichtige Sauerstofftransport?

Die Ausgangsfrage besteht darin, wann der Organismus durch ein Defizit an Sauerstoff gefährdet ist, und wann mit den Mitteln der Intensivmedizin gegengesteuert werden muss. Das hat die Physiologen schon immer interessiert. Einer der Väter der Atemphysiologie, Scott Haldane, hatte in Selbstversuchen Hypoxieexperimente gemacht, und ist dabei zu einer Sauerstoffkonzentration von bis zu 1% heruntergegangen. Mehrere Tage hat er bei einer Sauerstoffkonzentration von 10% gelebt, was etwa eine Sauerstoffsättigung von 80% bedeutet. 1919 hat er sogar in einer Unterdruckkammer versucht, die Höhe des Mount Everest zu simulieren. Er hat dabei sogar wenige Minuten auf 8848 m ausgehalten, ohne sich je an die Höhe adaptiert zu haben, wie es die Extrembergsteiger heute tun.

Es gibt noch viele andere Beispiele, dass Gesunde wie Kranke mit einem Sauerstoffdefizit im Blut lange keine Probleme zeigen und dies auch keinen Schaden im Gewebe verursacht. Das hängt damit zusammen, dass der menschliche Organismus im Laufe der Evolution zahlreiche Sicherheitsmechanismen entwickelt hat. Es ist ein biologisches Grundgesetz, dass die Zahl der Sauerstoffmoleküle für die Energieversorgung der Zelle entscheidend ist. Die Anzahl, der für die Versorgung des Gewebes zur Verfügung stehenden Sauerstoffmoleküle spiegelt sich im Sauerstoffgehalt wieder, der aus der Hämoglobinkonzentration (Hb) und seiner Auffüllung mit Sauerstoff, der Sauerstoffsättigung (sO2), bestimmt wird.

Dieses biologische Grundgesetz wurde über entscheidende Experimente an Tieren gefunden, aber auch vereinzelt an Menschen in den fünfziger bis achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der Sauerstofftransportweg von der Nase bis zur Zelle wird durch drei gleichwertige Faktoren bestimmt:

1. Menge des Hämoglobins

2. Sättigung des Hämoglobins mit Sauerstoff (sO2)

3. Pumpleistung des Herzens.

In diesen Experimenten konnte eindeutig gezeigt werden, dass alle drei Variablen gleichwertig sind. Das ist im Wesentlichen Gegenstand des beigelegten Artikels.

Wir brauchen dringend neue Leitlinien für Intubation und Beatmung

Auf den Intensivstationen hat diese grundlegende Erkenntnis jedoch bis heute keinen Niederschlag gefunden. Nach wie vor werden die meisten Leitlinien davon bestimmt, dass ein Abfall der Sauerstoffsättigung ganz anders bewertet wird als ein Abfall der Herzleistung oder der Hämoglobinkonzentration. Die Leitlinien zur Bluttransfusion bei einem Blutmangel (Anämie) gehen beispielsweise davon aus, dass die Halbierung der Hämoglobinmenge für die meisten Patienten auf der Intensivstation noch keine Gefährdung darstellt. Eine Halbierung der Sauerstoffsättigung hingegen sei jedoch in höchstem Maße lebensgefährlich. Deswegen wird empfohlen (wie in der WHO-Leitlinie) bereits bei geringem Abfall zu intubieren, wenn es durch eine einfache nasale Sauerstoffgabe nicht besser wird.

Diese Praxis ist erstaunlich, gibt es doch für dieses Vorgehen keine überzeugende wissenschaftliche Evidenz. Dabei existieren eine große Anzahl von experimentellen Arbeiten zur Beatmung mit Intubation. Diese gehen davon aus, dass ein Sauerstoffmangel im Blut eine alternativlose Indikation zur Intubation und Beatmung darstellt. So gibt es viele Studien zur Beatmungsmethode A gegen B oder Medikament A gegen B. Es gibt aber keine einzige Untersuchung, die eine Intubation und Beatmung im Vergleich zu unterlassener Beatmung bzw. alleiniger Sauerstoffgabe untersucht hat. Dabei wäre eine Überprüfung durch einen Tierversuch problemlos möglich.

Überhaupt sollte bei den Patienten auf den Intensivstationen mehr auf die individuellen pathophysiologischen Zusammenhänge eingegangen werden. Dann ist es häufig auch nicht erforderlich, jeden von der Norm abweichenden Messwert therapeutisch anzugehen. Das bedeutet in vielen Fällen nur vermehrten Stress für den Organismus.

Intubation hat schwere Nebenwirkungen und Folgeschäden

Es hat sich also Intubation und Beatmung bei isolierter Hypoxämie als Konvention eingebürgert, obwohl diese Praxis durch die Pathophysiologie und die Mortalitätsvergleiche zur Nicht-Intubation längst als falsifiziert gelten müsste. Das Verhängnisvolle daran ist die große Anzahl von Nebenwirkungen durch die Intubation und die Beatmung. Besonders, wenn die Sauerstoffsättigung wie üblich in den unteren Normbereich angehoben wird. Um die als normal und „gesund“ geltenden Zielwerte zu erreichen, wird eine erhöhte Sauerstoffkonzentration zugeführt, was wiederum für viele Organe ein Gift darstellt (toxische Hyperoxie). Die zur Normalisierung der Sauerstoffsättigung erforderlichen höheren Beatmungsdrucke schädigen die Lunge zusätzlich, sodass ein Lungenversagen (ARDS) begünstigt wird. Gelingt das nicht, so folgt als nächste Eskalationsstufe eine extrakorporale Sauerstoffversorgung (ECMO), die aufgrund vieler Komplikationen die Mortalität weiter erhöht.

Weiterhin ist ein Schlauch in der Luftröhre bei wachem Bewusstsein nicht tolerabel, so dass eine Dauernarkose erforderlich wird. Diese führt nahezu immer zu einem schweren Blutdruckabfall, sodass mit blutdrucksteigenden Substanzen (Katecholaminen) gegengesteuert werden muss. All das zusammen führt zu schweren Folgeschäden, wobei neben dem Lungenschaden besonders die Muskel- und Nervenerkrankungen (Critical-Illness-Neuropathie, Myopathie, Delir, Post Intensive Care Syndrom) erwähnenswert sind. Viele Post-Covid-Syndrome nach Aufenthalt auf einer Intensivstation liegen nicht an der Viruserkrankung, sondern sind Folge dieser Therapie. Diese Problematik ist seit Jahrzehnten von vergleichbaren schweren Verläufen anderer Lungenerkrankungen bekannt.

Wie es besser geht

Zum Glück gibt es weltweit und insbesondere in Deutschland Kliniken, die sich an die pathophysiologischen Vorgaben halten und erst beatmen, wenn zusätzliche Komplikationen wie eine schwere Herzinsuffizienz oder eine belastete Atemmuskulatur mit erhöhter Kohlensäure im Blut (Hyperkapnie) vorliegen. In solchen Fällen ist die Ventilation der Lungen geschwächt, sodass sie durch äußere Kraft mit einer Beatmungsmaschine gestützt oder ersetzt werden muss. Dies gelingt in den meisten Fällen allerdings auch mittels Maske – ohne zu intubieren und die Patienten dauerhaft in Narkose zu versetzen. Unter der nicht-invasiven Beatmung (NIV) erhalten die Patienten eine Unterstützung ihrer Eigenatmung, bleiben wach, können kommunizieren, selbstständig Nahrung aufnehmen, sich (eingeschränkt) auch aktiv bewegen und es bleibt auch der Husten zur Reinigung des Bronchialsystems erhalten.

Im beigelegten wissenschaftlichen Artikel werden die komplexen Grundlagen dargestellt.

Die Fachgesellschaften müssen endlich handeln

Eine unnötige Intubation mit Beatmung bei isolierter Hypoxämie ist weiterhin die Regel, auch ohne das Coronavirus. Eine zusätzliche Tragik besteht darin, dass das medizinische Personal (Ärzte und Pflege) auf den Intensivstationen meint, alles richtig gemacht zu haben, weil die Leitlinien befolgt wurden. Es herrscht bekanntlich chronischer Personalmangel, weswegen sie die intubierten Patienten oft aufopfernd betreuen. Kritische Anmerkungen über die schwerwiegenden Folgen einer als falsch anzusehenden Therapie werden verständlicherweise als Zumutung betrachtet. Auch deshalb stehen die Fachgesellschaften in der Verantwortung, sich konsequent einer kritischen Debatte über diese Therapieform zu stellen: Sie setzen das medizinische Personal in der täglichen Arbeit nicht nur unnötigen Widersprüchen und Konflikten aus, sondern erzeugen einen entbehrlichen Personal- und Bettenengpass durch eine aufwendige und die Entlassung verzögernde

Therapie. Verschärfend kommt die mittlerweile nicht mehr zu unterschätzende kritische Debatte in der Öffentlichkeit dazu.

Eine Orientierung am wissenschaftlichen Kenntnisstand würde also einerseits direkt Leben retten und andererseits indirekt zu einer deutlichen Entlastung der Intensivstationen führen, eines zentralen Segments unserer Gesundheitsversorgung sowie deren Folgekosten wie Reha, Vermeidung von Pflegebedürftigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Weiteres.

Leider ignorieren viele Fachgesellschaften immer noch diese bekannten wissenschaftlichen Fakten. Die Zeit ist gekommen, das zu ändern und es endlich besser zu machen, sonst geht es die nächsten 20 Jahre so weiter.

25. April 2023

Autoren

Dr. med. Thomas Voshaar (Chefarzt, Lungen- und Thoraxzentrum Moers; Vorsitzender des Verbandes Pneumologischer Kliniken e.V.)

Prof. Dr. med. Dieter Köhler (ehemaliger Direktor, Krankenhaus Kloster Grafschaft, Schmallenberg)

Prof. Dr. med Dominic Dellweg (Direktorder Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Gastroenterologie, Pius-Hospital Oldenburg)

Dr. med. Patrick Stais, LL.M., MHBA (Pneumologe, Lungen- und Thoraxzentrum Moers)

Dr. med. Peter Haidl (ehemaliger Direktor, Krankenhaus Kloster Grafschaft, Schmallenberg)

Dr. med. Thomas Hausen (Hausarzt im Ruhestand)

Priv. Doz. Dr. Andreas Edmüller (Philosophie, LMU München)

Prof. em. Dr. med. Dr. h.c. Peter Nawroth, em. Direktor Innere Medizin I und Klinische Chemie, Univ. Heidelberg

Prof. Dr. med. Matthias Schrappe (Internist, Universität Köln)

Prof. Dr. rer. nat. Gerd Antes (Mathematiker und Medizinstatistiker, Universität Freiburg)

Dr. phil. Andreas F. Rothenberger (Unternehmer & Philosoph, Fürstenfeldbruck)

Die DGP (Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin) hat am 24. Mai 2023 eine Pressemitteilung1 zu einem Beitrag in der Tageszeitung WELT2 veröffentlicht.

Worum geht es?

Der Artikel in der WELT bezieht sich auf eine Veröffentlichung des Vereins „Sokrates – Forum kritischer Rationalisten“3, welcher der DGP vorab bekannt war. Darin wird die Behandlung von schweren, mit Sauerstoffmangel einhergehenden Lungenerkrankungen auf Intensivstationen diskutiert. Es geht in erster Linie um Lungenentzündungen, besonders die COVID-19-Pneumonie. Aktueller Anlass für die Veröffentlichungen des Sokrates-Forums und der WELT war eine aktuelle wissenschaftliche Publikation in der DMW (Deutsche Medizinische Wochenschrift) von Mitgliedern des Sokrates-Forums.4

Im Mittelpunkt dieser Veröffentlichung stehen Fragen zur invasiven maschinellen Beatmung (Beatmung mit Tubus), zur Bedeutung der leicht messbaren Sauerstoffsättigung (Laborwert) sowie zur Frage, ob während der Pandemie insbesondere in Deutschland zu häufig invasiv beatmet wurde, und dies zur hohen Sterblichkeit von Patienten mit schwerer COVID-19-Lungenentzündung beigetragen hat. Wie bei vielen anderen Aspekten der Aufarbeitung des Pandemie-Managements geht es auch in der (Intensiv-) Medizin darum, was richtig und was falsch war, und was man auch zu Beginn der Pandemie hätte wissen können oder müssen. Ziel ist es, in Zukunft Fehler zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren.

Warum suchen wir die öffentliche Diskussion?

Stellt man sich den Problemen konsequent, kritisch und rational, wie es sich das Sokrates-Forum vorgenommen hat, so kommt es naturgemäß auch zu sehr kontroversen Diskussionen. Daraus resultieren fundamental unterschiedliche Beurteilungen, selbst unter Mitgliedern derselben Fachgesellschaft, denn oft dreht sich die Debatte eigentlich nicht um fachspezifische Themen, sondern um das Beachten erkenntnistheoretischer Prinzipien wie beispielsweise das iterative Zweifeln an der Richtung des eigenen Handelns und Denkens. Darüber hinaus ist die Frage schon im Vorfeld mehrfach und hochemotional diskutiert worden, ob Themen wie die Indikation zur Beatmung mit Tubus und mögliche Fehler in der Medizin überhaupt öffentlich diskutiert werden sollten.

Für die Mitglieder des Sokrates-Forums hat eine wissenschaftlich fundierte Therapie mit größtmöglicher Sicherheit eine überragende Bedeutung, dazu gehört die Selbstbestimmung des Patienten. Dafür ist Transparenz unverzichtbar. Deshalb vertreten wir die Position, dass kritische medizinische Fragen in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollten. Das gilt gerade dann, wenn die rationale Analyse ökonomische und weitere Interessen tangiert. Dem Argument einer Verunsicherung der Öffentlichkeit messen wir unter Berücksichtigung der Güterabwägung keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Zeitweise Verunsicherung ist eine notwendige Phase von Fortschritt und Erkenntnisgewinn.

Die Originaltexte der DGP-Pressemitteilung sind im Folgenden kursiv dargestellt. Unsere Kommentare dazu in Normalschrift.

Richtigstellung der DGP|Wissenschaftlich belegt: COVID-19-Patienten wurden nicht zu Beatmungsopfern.

Die Tageszeitung DIE WELT hat Anfang Mai einen Beitrag veröffentlicht, in dem behauptet wird, COVID-19-Patienten seien in Deutschland zu häufig künstlich beatmet worden. Die invasive Beatmung hätte letztlich zum Tod von vielen tausend Patienten geführt. Man gehe von rund 20.000 „Beatmungsopfern“ in Deutschland aus. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) sieht sich deshalb zu einer Richtigstellung gezwungen.

24. Mai 2023

Der Fachgesellschaft ist es wichtig zu zeigen, dass keiner der veröffentlichten Aussagen eine wissenschaftliche Auswertung zugrunde liegt. Es existieren hingegen zahlreiche wissenschaftliche Studien mit breiter Datengrundlage, die das Gegenteil der veröffentlichten Behauptungen beweisen.

Was besagt die Studienlage?

Die Stellungnahme des Sokrates-Forums in Verbindung mit der DMW-Veröffentlichung4 belegt ausführlich mit zahlreichen Zitationen relevanter Publikationen die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer Thesen. Tatsache ist auch: In der Pressemitteilung der DGP ist das nicht der Fall! Wenn „zahlreiche wissenschaftliche Studien mit breiter Datengrundlage das Gegenteil beweisen würden“, wäre es sehr einfach gewesen, auf wenigstens eine größere Originalarbeit oder eine Übersichtsarbeit zu verweisen.

Entsprechend greifen wir einige Aussagen exemplarisch auf:

1. Es wird behauptet, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe zu Beginn der Pandemie empfohlen, COVID-19-Erkrankte möglichst früh zu intubieren. Deshalb sei dieses Vorgehen in Deutschland dann in offiziellen medizinischen Leitlinien übernommen worden.

Diese Aussage ist fälschlich aus dem Zusammenhang herausgenommen.

Richtig ist: Aus den Vorerfahrungen mit der nichtinvasiven Beatmung (NIV = non-invasive ventilation) beim Lungenversagen andere Ursachen, waren die Limitationen dieser Methode sehr wohl bekannt – insbesondere die erhöhte Sterblichkeit, wenn eine invasive Beatmung bei ausbleibender Besserung zu lange hinausgezögert wird. In der allerersten Phase der Pandemie bestand zudem eine Unsicherheit bezüglich einer erhöhten Infektionsgefahr unter NIV. Dennoch findet sich die erste Empfehlung zur Therapie bei schwerer COVID-Infektion in einem Positionspapier der DGP, online publiziert am 22. April 20205). Hier wurde bereits sehr früh in der Pandemie für die Behandlung sehr klar ein Stufenmodell – und eben nicht die frühe Intubation – empfohlen: Zunächst eine reine Sauerstoffgabe, dann eine High-Flow-Therapie/NIV und nur wenn diese Behandlung keine gewünschten Verbesserungen bringt, im Anschluss eine invasive Beatmung.

Dieses Stufenschema ist auch in die späteren Behandlungsleitlinien eingegangen (aktuell gültige Leitlinie: 6).

Unsere Antwort

Die Bedeutung der WHO-Empfehlung

Die Empfehlungen der WHO7 haben die nachfolgenden nationalen Empfehlungen und Leitlinien stark beeinflusst. Die WHO ging von einem typischen ARDS aus und hat den Oxygenierungsquotienten (Erklärung weiter unten) entsprechend stark in den Vordergrund gestellt. Darüber hinaus verwies die WHO auf die wenigen Fälle mit MERS (Middle East Respiratory Syndrom), bei denen eine NIV nicht als erfolgreich beschrieben wurde. Somit gab es zu diesem sehr frühen Zeitpunkt bereits einen Warnhinweis bezüglich der nichtinvasiven Beatmung, der nicht durch Studien gestützt wurde. Die Frage, ob es sich bei der COVID-19-Pneumonie um ein „typisches ARDS“ handelt, wurde schon sehr früh in der Pandemie auch von Anästhesisten wie Luigi Gattinoni bezweifelt. Somit konnten Vorerfahrungen mit einer NIV beim sog. ARDS nicht ohne kritische Abwägung auf die Fälle von COVID-19-Pneumonie übertragen werden. Dazu kommt, dass ein ARDS keine Entität ist, sondern nur einen bestimmten Zustand beschreibt.

Wie alle Therapieverfahren hat auch die NIV Limitationen. Bei der aktuellen Diskussion wird aber vergessen, dass seit Jahrzehnten zu den ungleich mehr Komplikationen und Nebenwirkungen der invasiven Beatmung eine große Zahl von Publikationen vorliegen, ebenso zu typischen Erkrankungen nach Überleben einer invasiven Beatmung.

Das Stufenmodell und unsere Erkenntnisse

Unsere wissenschaftliche Veröffentlichung in der DMW sowie unser Beitrag des Sokrates-Forums haben nie das Stufenmodell mit Sauerstoffgabe und nichtinvasiver Beatmung, ggf. auch CPAP zur Behandlung einer hypoxischen Lungenerkrankung (hier COVID-19-Pneumonie), in Frage gestellt. Es geht uns um etwas anderes: Wir möchten darstellen, dass es für die Intubation mit anschließender mechanischer Beatmung keine wissenschaftliche Grundlage gibt, falls nicht weitere Komplikationen wie schwere Herzinsuffizienz oder ventilatorische Insuffizienz (Hyperkapnie) dazukommen! Das wird z.B. auch in einem Editorial von Martin Kolb et al. für das führende europäische Lungenjournal betont8. Diese Frage haben wir ausführlich in unserer Veröffentlichung diskutiert. Auch zeigt bereits eine Metaanalyse von 20219, dass der Zeitpunkt der Intubation keinen Einfluss auf die Mortalität hat.

Also: Selbst wenn eine Intubation mit mechanischer Beatmung erforderlich wäre, so sollte diese erst dann durchgeführt werden, wenn der Sauerstoffgehalt (näheres siehe DMW-Veröffentlichung4) eine kritische Grenze erreicht!

Was besagen die Leitlinien der DGP?

In der ersten DGP-Leitlinie vom 22. April 2020 sowie in der aktuell gültigen von 2023, wird jedoch weiterhin auf Seite 54 empfohlen, bei einer Sauerstoffsättigung (sO2) unter 92% in Verbindung mit klinischer Verschlechterung (keine nähere Definition, was damit gemeint ist) eine Intubation zu erwägen, wenn der Oxygenierungsindex unter 150 abgesunken sei. Unter 100 sollte intubiert werden – so die aktuelle, von der DGP zitierte Leitlinie6.

Die Bedeutung des Oxygenierungsindex (OI)

Der OI setzt den Sauerstoffpartialdruck im Blut (PaO2) und die Sauerstoffkonzentration in der Einatemluft (FiO2) ins Verhältnis (OI = PaO2/FiO2). Er ist in der Intensivmedizin ein etablierter Parameter zur Intubationsentscheidung. Deshalb steht er in den Leitlinien im Vordergrund.

Das Problem dabei: Pathophysiologisch ist das nicht begründbar, denn das bloße Verhältnis sagt nichts über die Ursache der zugrundeliegenden Hypoxämie (Sauerstofferniedrigung im Blut) aus. Es

sagt nichts dazu, ob diese durch eine Diffusionsstörung oder durch vermehrtes Shuntvolumen ausgelöst wird. Dieser Aspekt ist aber sehr wichtig: Je nach Art der Störung sollte und kann die Behandlung unterschiedlich sein! Nicht selten gibt es bei Erkrankungen wie einer Pneumonie beide Störungen zeitversetzt oder auch gleichzeitig, besonders in bestimmten Phasen der Erkrankung.

Zudem wird der OI durch die Höhe des FiO2 stark beeinflusst. Das ist besonders deutlich bei einem reinen Shuntvolumen. Erhöht man FiO2, dann ändert sich anfangs praktisch nichts am PaO2. Das bedeutet, dass die PO2/FiO2-Ratio stark fällt.

Ein Beispiel für den Zusammenhang von OI und Behandlungsempfehlung gemäß Leitlinien

Bei einer milden Hypoxämie mit einem PO2 von 60mmHg und Raumluftatmung liegt der OI bei 285 (OI = 60/0,21 = 285). Wird dann FiO2 auf 1,0 (=100% Sauerstoff) erhöht, sinkt das Verhältnis auf ca. 60, was in vielen Leitlinien zu einer Intubationsempfehlung führt – obwohl sich an der Krankheitssituation nichts geändert hat. Allerdings steigt der PO2 nach Denitrifizierung (Auswaschen des Stickstoffs im Blut durch die Gabe von 100% Sauerstoff in der Einatemluft) im Verlauf wieder etwas an, etwa auf 80 – 90mmHg. Aber: Das würde nichts an der von den Leitlinien empfohlenen Intubationsentscheidung ändern!

Wäre der OI ein unabhängiger Marker für die Sauerstoffaufnahme, dann würde eine Veränderung der FiO2 den Wert nicht verändern und das Verhältnis von PO2 und FiO2 wäre linear. Auf diese fehlende Linearität haben West et al. bereits im Jahr 1977 hingewiesen. Sie konnten zeigen, dass die Beziehung der beiden Variablen abhängig vom Ventilations-Perfusions-Koeffizienten der Lunge ist und ihr Verhältnis nahezu niemals linear ist 10. Hinzu kommt, dass die Zeitspanne oft nicht näher definiert ist, in welcher Krankheitsphase der OI (als Entscheidungsgrundlage) wie lange reduziert sein sollte, bevor man die Intubation vornimmt11.

Trotz dieser offensichtlichen Mängel wird der OI als Maß für die Schwere einer Hypoxämie betrachtet. Die Konstellation PO2 40 mmHg bei einer FiO2 von 40 % und ein PO2 von 100 mmHg bei einer FiO2 von 1,0 haben den gleichen OI, aber nur im ersten Fall würde man von einer Hypoxämie sprechen.

Unsere Skepsis zur diagnostischen Tauglichkeit des OI

Der OI verwirrt deutlich mehr als er nützt. Er gibt keine Information darüber, wie viel O2 im Körper verfügbar ist und ob es überhaupt ein Defizit gibt. Deswegen hat die Einschätzung des Schweregrads einer Hypoxämie allein über den OI bei Pneumonie die Qualität der Versorgung enorm verschlechtert. Es fehlt nicht nur jede pathophysiologische Begründung, sondern durch die falsche Indikation zur invasiven Beatmung werden zahlreiche Komplikationen erzeugt. In letzter Zeit gibt es auch international zunehmend kritische Stimmen, die von einer Überbewertung des OI ausgehen12, manche halten ihn sogar für gefährlich13. Wir stehen also nicht alleine mit unseren gut begründeten Zweifeln.

Problem 1: Falsche Empfehlung zur Anhebung der sO2 erhöht die Komplikationsrate

Verschärfend für die Problematik ist eine Empfehlung in der aktuellen Leitlinie5 von 2023, welche die Indikation zur Intubation durch Reduktion des OI sozusagen selbst erzeugt. Auf Seite 48 der Leitlinie steht: „EMPFEHLUNG 29 EK, bestätigt und ergänzt 09/2022: Ziel bei akuter hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz bei COVID-19 ist eine adäquate Oxygenierung sicherzustellen. Es sollte eine SpO2 92 – 96 % (bei Patienten mit Hyperkapnierisiko 88 – 92%) erreicht werden.“

Worum geht es dabei? Die Empfehlung 29 EK gibt das Ziel vor, die sO2 auf 92-96 % anzuheben. Aber: Das funktioniert bei einer Pneumonie mit erhöhtem Shuntvolumen nur, wenn eine sehr hohe FiO2 gegeben wird, um den Stickstoff im Blut auszuwaschen. Das ist mit nichtinvasiver Beatmung schwer zu erreichen, aber mit einer High-flow-Sauerstofftherapie durchaus möglich. Am besten gelingt es natürlich mit Intubation und invasiver Beatmung. Weiterhin muss zumeist der Beatmungsdruck

deutlich erhöht werden 14 15 16, was vor allem in Verbindung mit einem hohen FiO2 (Hyperoxie) 17 18 19 20 die Lunge weiter schädigt – bis hin zur Entwicklung einer schweren Lungenerkrankung, dem ARDS. All das verlängert nicht nur den Aufenthalt auf der Intensivstation. Es zieht auch erhebliche Spätfolgen nach sich, wie z.B. Crititical Illness Neuro- und Myopathie mit Delir, die bereits nach wenigen Tagen beginnt21, die neben den gesundheitlichen folgenreichen Konsequenzen für den einzelnen auch eine erhebliche gesellschaftliche Belastung darstellt 22 23.

Problem 2: Obligat hohe Atemfrequenz als Voraussetzung zur intensivmedizinischen Behandlung

Die aktuelle Leitlinie6 enthält in der Empfehlung zur Behandlung der COVID-19-Pneumonie zudem einen fundamentalen Fehler. Dieser ist bereits in der ersten Leitlinie von 20205 zu finden und lässt einen gewissen Mangel an naturwissenschaftlicher Methodik vermuten. Am deutlichsten sichtbar ist er im Flussdiagramm von Abbildung 2 (Seite 54). Dort wird als obligates Einstiegskriterium für eine überwachte Therapie in der Klinik einer COVID-19-Pneumonie eine sO2 von unter 92 % und eine Atemfrequenz über 30/Minute angegeben. Dies würde heißen, dass Patienten auch mit einer schweren Hypoxämie (beispielsweise sO2 = 55 %) nicht auf die Intensivstation aufgenommen werden würden, wenn sie eine Atemfrequenz von unter 30/Min. haben. Der gleiche Fehler wurde auch in der WHO- Empfehlung gemacht und wohl von dort übernommen. Es gab insbesondere zu Beginn der Coronapandemie vereinzelt Patienten mit sehr hoher Atemfrequenz und hoher Atemtiefe (sogenannte Maschinenatmung) – aber viele hatten eine deutlich niedrigere Atemfrequenz. Im Mittel lag sie nur um 22-24/Min. 24 25. Wären die Empfehlungen in den Leitlinien konsequent umgesetzt worden, so wären viele Patienten gar nicht auf die Intensivstation gekommen und viele Betten hätten dort leer gestanden.

Führt verzögerte Intubation tatsächlich zu höherer Sterblichkeit?

In der Antwort auf unsere Bedenken wird zudem behauptet, dass eine verzögerte Intubation zu einer erhöhten Sterblichkeit geführt habe. Hierfür gibt es jedoch keine Evidenz. Es existiert keine Studie, die bei Verschlechterung der Grunderkrankung eine Intubation mit Beatmung versus einen Verzicht auf Intubation untersucht hätte. Vermutlich geht es um etwas anderes, nämlich die Beobachtung, dass Patienten, deren Befinden sich infolge der Grunderkrankung im Verlauf verschlechtert, grundsätzlich eine ungünstigere Prognose haben. Diese wird dann durch die Intubation nach der Leitlinienempfehlung weiter verschlechtert. Dafür gibt es Literaturhinweise 26 27, unsere These bleibt davon aber unberührt.

Intubation als Schutz vor Ansteckung

Als Begründung der frühen Intubation wird zudem angegeben, dass man Angst vor einer erhöhten Infektionsgefahr hatte. Das ist nachvollziehbar, obwohl in Deutschland die DGP und fast alle pneumologischen Kliniken bereits Ende März 2020 in einem Schreiben des Verbandes der pneumologischen Kliniken auf einen sicheren Infektionsschutz für das pflegerische und ärztliche Personal auf der Intensivstation mit einer virusdichten CPAP-Maske hingewiesen wurden (Abb. der Maske unter VPK 28). Alle pneumologischen Kliniken haben in ihren schlafmedizinischen Abteilungen solche Masken vorrätig, eine individuelle Anpassung ist problemlos möglich. Auch andere Intensivstation sollten Beatmungsmasken für nichtinvasive Beatmung vorrätig haben. Werden virusdichte Filter aufgesteckt, so liegt der Schutz vor Einatmung von Coronaviren bei praktisch 100 %. Später wurde das von uns mit radioaktiv markierten Aerosolen gemessen und publiziert29. Diese Information wurde in die deutschen Leitlinien allerdings nicht übernommen.

Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen

Nach der WHO-Leitlinie7 wird die COVID-19-Pneumonie gänzlich anders behandelt als andere Pneumonien. Dafür gibt es keine Evidenz in der Literatur.

Die deutsche Leitlinie6 berücksichtigt nicht die Pathophysiologie der Hypoxämie und empfiehlt viel zu früh eine Intubation mit Beatmung. Zudem wird im Stufenmodell nicht die enorme Steigerung der Komplikationsrate durch die invasive Beatmung gewürdigt.

Der OI ist für eine Bewertung des Schweregrades einer Lungenerkrankung völlig ungeeignet, weil er zu den Ursachen des Sauerstoffmangels im Körper nichts aussagt und zu falschen Therapieentscheidungen führt.

Die Therapieempfehlung der Leitlinie6, den sO2 auf über 92% anzuheben, verursacht durch die dazu erforderliche Hyperoxie oft schwere Lungen- und andere Organschäden. Zudem erzeugt sie durch die Erniedrigung des OI nicht selten die Indikation zur Beatmung nach der Leitlinie.

2. Im internationalen Vergleich zeigt sich in der reinen Datenlage in Deutschland eine deutlich höhere Sterblichkeit für ECMO-Patienten. Dies wird im Artikel mit der Empfehlung zur frühen Beatmung und der Behandlungsleitlinie begründet, welche ja angeblich die invasive Beatmung als wichtiges Behandlungsinstrument ausweist.

Diese Aussage ist falsch. Auch gibt es für diese Behauptung keinerlei Datengrundlage.

Richtig ist: Zwar erscheint im reinen Zahlenvergleich das Outcome von ECMO-Patienten in Deutschland im internationalen Vergleich schlechter, doch die Aussage wird dadurch nicht wahr. Denn dieses Phänomen wurde selbstverständlich wissenschaftlich aufgearbeitet – bereits im Verlauf der Pandemie wie auch danach. So existiert bereits eine Publikation aus dem Jahr 2021, die die fehlenden Restriktionen für die Behandlung in Deutschland für die vergleichbar hohe Sterblichkeit anführt. Fakt ist: Deutschland konnte viele Patienten behandeln – im Gegensatz zu anderen Ländern. Im Ausland hingegen wurden bereits durch fehlende Kapazitäten Patienten triagiert und Hochbetagte nicht mehr intensivmedizinisch behandelt. Diese Toten fehlen entsprechend in der Statistik anderer Länder und machen reine Zahlenvergleiche wissenschaftlich unmöglich30.

Unsere Antwort

Konsequentes Fragen ist wichtig

Nehmen wir an, in unserem Land seien tatsächlich fehlende Restriktionen für eine invasive Beatmung der Grund für höhere Sterblichkeitszahlen. Dann muss doch sofort die Frage gestellt werden, ob die richtigen Patienten beatmet wurden bzw. das gewählte Beatmungsverfahren tatsächlich der bessere Weg war! Es gibt aus anderen Ländern publizierte Hinweise, dass eine zunehmende Nutzung von nichtinvasiven Verfahren (vielleicht auch aus Mangel an Ressourcen für eine invasive Beatmung) schon in der ersten Welle zu einer rückläufigen Sterblichkeit führte24. Darüber hinaus gibt es zahlreiche individuelle und sehr glaubhafte Berichte, dass der Verzicht auf eine intensivmedizinische Behandlung zum Beispiel bei älteren Menschen zu überraschenden Überlebenszahlen führte. Diese Patienten erhielten meist eine alleinige Sauerstoff- oder CPAP-Therapie. Wollen wir all diese Indizien wirklich ignorieren…?

Das Problem mit ECMO

Die Patienten für eine extrakorporale Membran Oxigenierung (ECMO) wurden nahezu alle vorher intubiert. Wie oben ausgeführt, kommt es durch die fast immer überflüssige Intubation bei isolierter Hypoxämie (hier COVID-19 Pneumonie) mit Beatmung und dem Erreichen einer SaO2 von > 92% zu zahlreichen Komplikationen – diese sind bekannt! In Folge der Dauersedierung kommt es fast immer zum Blutdruckabfall; dieser muss dann dauerhaft mit den Sauerstoffverbrauch erhöhenden

Adrenalinabkömmlingen behandelt werden. Um bei einer Lungenentzündung eine SaO2 von >92% zu erreichen, sind bei Pneumonie höhere Beatmungsdrucke und ein hoher FiO2 erforderlich. Dieser erzeugt allerdings oft erst den schweren Lungenschaden bis hin zum ARDS! Hat dieser Lungenschaden größere Ausmaße erreicht, so ist das Überleben oft nur noch durch eine ECMO zu sichern – leider oft nur passager. Entsprechend schlecht ist die Prognose. Stehen nun viele ECMO-Plätze zur Verfügung, so wie in Deutschland, dann werden noch kränkere Patienten daran angeschlossen. Das wiederum verschlechtert die Prognose noch weiter. Eine aktuelle Studie aus Bochum und Umgebung31 zeigt trotz universitärer Infrastruktur noch höhere Letalitätsraten32 als die in der Pressemitteilung angesprochene Studie von Karagiannidis et al. 23 . Interessanterweise waren in der Studie aus Bochum die Patienten im Mittel nur 67 Jahre alt und hatten trotzdem eine sehr hohe Mortalität von 80%.

Zudem sollten wir uns vor Augen halten, dass es bisher keine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) zur Therapie der COVID-19-Pneumonie mittels ECMO gibt. Bereits vorliegende RCTs bei schwerer Hypoxämie zeigen zumeist keinen 33 34 und bestenfalls nur einen marginalen Überlebensvorteil durch die ECMO35. All diese Studien haben aber nie die konkrete Fragestellung „invasive Beatmung versus keine invasive Beatmung bei gleichem Schwergrad“ als Selektionskriterium gehabt. Alle Patienten waren vorher aufgrund des pathophysiologisch wertlosen OI intubiert worden, und hatten für die Beatmungstherapie ähnliche Vorgaben wie die von der DGP mit federführend herausgegebenen deutschen Leitlinie6.

Wir fassen zusammen

Aufgrund der jetzt nachgewiesenen, massiven Überlebensunterschiede in Deutschland bei Therapie der COVID-19-Erkrankung mit Intubation und Beatmung gegenüber keiner Intubation bei gleichem Schweregrad (s. nächsten Abschnitt) ist es sehr wahrscheinlich, dass eine ECMO-Behandlung keine Vorteile, sondern nur viele Nachteile für die Patienten und das pflegerische bzw. ärztliche Personal hat. Zudem ist es eine komplikationsreiche, sehr aufwändige und teure Therapie. Was spricht gegen unseren Vorschlag, diese Thematik eingehend zu untersuchen?

3. Im Beitrag wird – hochgerechnet – von möglichen rund 20.000 Beatmungsopfern in Deutschland gesprochen.

Diese Hochrechnung ist – wenn die Annahme der Fehlbehandlung stimmen würde – ebenfalls falsch.

Richtig ist: Die Sterblichkeit von NIV-Patienten fällt deutlich niedriger im Vergleich zu intubierten Patienten aus. Dies ist durch die Krankheitsschwere der behandelten Patienten erklärbar. Denn NIV-Patienten gelten als weniger schwer erkrankt. ECMO-Patienten hingegen als lebensbedrohlich erkrankt.

Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen ist: Verschlechterte sich der Zustand im Verlauf der Behandlung und mussten NIV-Patienten nach längerer Behandlungsphase doch intubiert werden, lag ihre Sterblichkeit jedoch noch deutlich höher. Patienten, die früher an die ECMO kamen, hatten eine bessere Überlebenschance. Dies ist mit Blick auf große Patientenkohorten und deren Daten sehr gut belegt36.

Unsere Antwort

Wie kommen wir zu unserer Zahl?

Die von uns hochgerechnete und eher noch zu niedrig geschätzte Anzahl von 20.000 Beatmungsopfern in Deutschland während der Coronapandemie bezieht sich auf die große Patientengruppe, die nach den wissenschaftlich nicht belegten Leitlinien überflüssigerweise intubiert wurde. Im DMW-Artikel4 haben wir das sehr ausführlich und leicht nachvollziehbar erläutert. Pathophysiologisch ist offensichtlich, dass es überhaupt keinen Grund gibt, bei erniedrigter Sättigung zu intubieren, wenn die Zahl der Sauerstoffmoleküle bzw. der Sauerstoffgehalt im unteren Normbereich oder nur mäßig erniedrigt ist. Genau das war aber zumeist der Fall. Der

Sauerstoffgehalt (caO2) berechnet sich aus der Sauerstoffsättigung (sO2) mal der Hämoglobinkonzentration (Hb) im Blut (caO2 = Hb x sO2 x 1,34)4.

Die Leitlinien passen nicht zusammen

Erstaunlicherweise werden die gleichen Patienten auf der Intensivstation, wenn Sie eine Blutarmut (Anämie) mitbringen oder diese durch häufige Blutabnahmen auf der Intensivstation37 bekommen haben, nicht mit Blutgabe (Erythrozytenkonzentrate) behandelt. So steht es in den Transfusionsleitlinien38. Es ist aber für die Sauerstoffversorgung des Organismus völlig gleichwertig, ob die Sättigung erniedrigt ist oder das Hämoglobin. Auch das ist Gegenstand unseres DMW-Artikels 4. Erstaunlicherweise unterscheiden sich die Transfusionsleitlinien30 in diesem zentralen Punkt entscheidend von denen zur Behandlung der respiratorischen Insuffizienz bzw. hier von COVID-19. Es widerspricht den Grundgesetzen der Logik und Mathematik, dass beispielsweise 12 . 0,8 (Hb x sO2) etwas anderes sein soll als 0,8 . 12, oder mit anderen Worten: Eine Erniedrigung des Hb ist mit einer Erniedrigung von sO2 als gleichwertig zu betrachten und zu behandeln.

Die oben erwähnte Tatsache, dass die Zahl der Intubationen zugunsten der nichtinvasiven Beatmung abgenommen hat, wird nicht bestritten. Allerdings ist der Rückgang nicht sehr groß, wie die zitierte Studie zeigt28. Es gab aber zu Anfang der Pandemie die Empfehlung, strategisch früh zu intubieren. Zum Glück ist man davon schnell abgekommen. Leider wurden einfach zu erhebende Daten wie der sO2-Wert (mit oder ohne Sauerstoffgabe) bei Aufnahme auf die Intensivstation, nichtinvasive Beatmung, Intubation und Letalität bei COVID-19 im DIVI-Register39 nicht erhoben. Dann wüsste man jetzt deutlich mehr, auch für die zukünftige Versorgung von schweren Pneumonien anderer Genese auf der Intensivstation. Ein Grund mehr, sich unserer Aufforderung nach eingehender Untersuchung anzuschließen.

4. Es wird behauptet, viele Studien würden klar zeigen, dass eine Intubation bei gleichem Schweregrad der Patienten die Todesrate um das Fünf- bis Sechsfache erhöhe.

Diese Aussage ist falsch.

Richtig ist: Um eine solche Aussage treffen zu können, wäre eine randomisierte, kontrollierte Studie notwendig, die bei definierten Einschlusskriterien entweder eine NIV oder eine Intubation per Zufallsprinzip den eingeschlossenen Patienten zuweist. Eine solche Studie existiert für COVID-Patienten schlicht nicht.

Der Ansatz der kompetitiven Betrachtung von NIV und Tubus ist auch bei allen anderen Erkrankungen nicht im Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung, da beide Behandlungsformen viel mehr einem Stufenschema zuzuordnen sind. Es handelt sich somit um ggf. alternierend einzusetzende, aber keinesfalls kompetitive Therapiestrategien (Windisch et al. Deutsches Ärzteblatt 2020).

Aus Sicht der Fachgesellschaft ist eine retrospektive Aufarbeitung aller Handlungsempfehlungen in der Pandemie wünschenswert und legitim, wenn sich daraus Konsequenzen für zukünftige pandemische Situationen ergeben.

Die veröffentlichen Aussagen allerdings können bereits heute, wie beschrieben, wissenschaftlich eindeutig widerlegt werden.

Unsere Antwort

Noch einmal: Wie ist die Studienlage?

Es ist richtig, dass es keine randomisierte kontrollierte Studie gibt, die eine invasive Beatmung gegen nichtinvasive Beatmung bei COVID-19-Pneumonie untersucht hat. Zur Amtszeit des Bundesministers Jens Spahn und mit dem Beginn der Diskussionen um invasive versus nichtinvasive Beatmung schlug der Minister selbst in einer Beratungsrunde eine solche Studie vor. Nachfolgend wurde die Planung einer solchen Studie mit Mitgliedern des Sokrates-Forums mit der DIVI diskutiert. Tatsächlich aber kam es nie zu einem Studienentwurf, obwohl wir dazu konkrete Vorschläge gemacht haben. Hierzu existiert ein entsprechender E-Mail-Verkehr. Es ist also leider versäumt worden, während der

Pandemie eine solche Vergleichsstudie zur Behandlung von COVID-Lungenentzündung durchzuführen.

Wir haben in unserem DMW-Artikel angeführt, dass es bisher überraschenderweise überhaupt keine Studie gibt, die bei isolierter Hypoxämie durch eine Lungenerkrankung den Nutzen einer invasiven Beatmung im Vergleich zu nichtinvasiven Verfahren belegt4. Zudem gibt es für diesen Fall, wie oben erläutert, keine pathophysiologische Begründung für eine Intubation. Mit anderen Worten: Es ist nur gelebte Praxis ohne naturwissenschaftlichen Hintergrund!

Das Problem mit der Studie ist nachvollziehbar

Eine solche Studie wäre natürlich wünschenswert, ist jedoch schwierig durchzuführen. Wir hatten schon früher, vor der Pandemie, ein mögliches Design mit unserem Pflegepersonal auf der Intensivstation besprochen. Die Widerstände des Pflegepersonals waren sehr groß und verständlich. Sie sahen nicht ein, Patienten ohne konkreten und zwingenden Grund zu intubieren und dadurch eine möglicherweise höhere Mortalität zu riskieren. Viele Mitarbeiter im Pflegebereich haben auch in anästhesiologischen Abteilungen gearbeitet, in denen häufiger intubiert wird. Dadurch konnten sie die Unterschiede in der Therapie auf Basis ihrer umfangreichen Erfahrungen abschätzen. Eine von uns wiederholt vorgeschlagene Lösung wäre ein vergleichsweise einfaches Tierexperiment.

Vorhandene Studien machen unsere Position plausibel

Allerdings gibt es mittlerweile zwei Publikationen aus der Zeit der Coronapandemie in Deutschland, die eine solide retrospektive Analyse des Patientenverlaufs auf der Intensivstation durchgeführt haben. Beide Publikationen haben den pO2 bzw. die sO2 bei Aufnahme und auch teilweise im Verlauf auf der Intensivstation angegeben, was in anderen Studien, auch internationalen, kaum vorkommt. Damit können die Schweregrade der COVID-19-Pneumonien verglichen werden.

Zum einen gibt es die multizentrische Studie aus der Hamburger Arbeitsgruppe40. Sie gehört zu den wenigen weltweit, die auf der Intensivstation den Sauerstoffpartialdruck gemessen haben (daraus kann sO2 errechnet werden). Diese Patienten wurden nach den aktuellen deutschen Leitlinien behandelt. Ein Mitautor dieser Studie hat die aktuelle Leitlinie zur Beatmung der COVID-19-Pneumonie koordiniert. (Übrigens ist in der aktuellen Leitlinie6 diese Studie aus seiner Gruppe nicht zitiert).

Dem gegenüber steht die Studie von Mitgliedern des Sokrates-Forums41, die versucht haben, mit nichtinvasiven Methoden bzw. alleiniger Sauerstoffgabe Patienten zu behandeln. Auch hier wurde die Sauerstoffsättigung bei Aufnahme auf die Intensivstation und, was international ganz selten der Fall ist, zusätzlich der Sauerstoffgehalt angegeben.

Beide Studien zeigen eindeutig, dass die Patientengruppen mit COVID-19-Pneumonie gut vergleichbar waren. Der Patient mit dem niedrigsten Sauerstoffpartialdruck (pO2) in der Hamburger Gruppe von 223 Patienten hatte 57mmHg. Das entspricht einer sO2 von ca. 88% (in der Publikation23 in Tab. 1 im Supplement). Im Median betrug die sO2 in der später intubierten Gruppe ca. 91% (n=167), in der nicht intubierten Gruppe ca. 92% (n=56). In unserer Publikation mit 78 Patienten33 war die niedrigste sO2 bei Aufnahme 78%. Im Mittel war sO2 bei Aufnahme auf die Intensivstation ebenfalls 92%.

Der Vergleich fällt deutlich aus: Die Ergebnisse sind dramatisch unterschiedlich! Die Letalität auf der Intensivstation betrug in der Hamburger Studie 35 %, in unseren 7,7 %! Daraus und aus anderen Daten42 43 zur Letalität erklärt sich der „Faktor 5-6“ in unserer Mitteilung des Sokrates-Forums3, woraus sich die schätzungsweise 20.000 Toten durch Beatmung ergeben (wie weiter oben bereits erwähnt).

1 https://pneumologie.de/aktuelles-service/presse/pressemitteilungen/richtigstellung-der-dgp-wissenschaftlich-belegt-covid-19-patienten-wurden-nicht-zu-beatmungsopfern (5/2023)

2 https://www.welt.de/politik/deutschland/plus245150826/Corona-Aufarbeitung-In-Deutschland-wird-zu-haeufig-kuenstlich-beatmet.html (5/2023)

3 https://www.sokrates-rationalisten-forum.de/ (6/2023)

4 Köhler D, Voshaar T, Stais P, Haidl P, Dellweg D. Hypoxic, anemic and cardiac hypoxemia: When does tissue hypoxia begin? Dtsch Med Wochenschr. 2023 Apr;148(8):475-482. English, German. doi: 10.1055/a-2007-5450.

5 https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/html/10.1055/a-1157-9976 (5/2023)

6 https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/113-001LG (6/2023)

7 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-2 (6/2023)

8 Kolb M, Dinh-Xuan AT, Brochard L. Guideline-directed management of COVID-19: Do’s and Don’ts. Eur Respir J. 2021 Apr 15;57(4):2100753. doi: 10.1183/13993003.00753-2021.

9 Papoutsi E, Giannakoulis VG, Xourgia E, Routsi C, Kotanidou A, Siempos II. Effect of timing of intubation on clinical outcomes of critically ill patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis of non-randomized cohort studies. Crit Care. 2021 Mar 25;25(1):121. doi: 10.1186/s13054-021-03540-6

10 West JB. State of the art: ventilation-perfusion relationships. Am Rev Respir Dis. 1977 Nov;116(5):919-43. doi: 10.1164/arrd.1977.116.5.919.

Wir fassen zusammen

Im Gegensatz zur Aussage der Presseerklärung der DGP gibt es eine gut vergleichbare, retrospektive Aufarbeitung in einem Land, nämlich bei uns. Retrospektive Aufarbeitungen aus unterschiedlichen Ländern enthalten oft erhebliche systemische Verzerrungen, insbesondere durch die unterschiedliche Dichte an Intensivstationen und die Erlössysteme. Das ist hier nicht der Fall.

Der abschließende Satz der DGP-Pressemitteilung, „Die veröffentlichen Aussagen allerdings können bereits heute, wie beschrieben, wissenschaftlich eindeutig widerlegt werden.“, ist falsch. Er ist in keiner Weise mit Daten belegt.

Unser Kernanliegen

Dieses Thema ist viel zu wichtig, um es noch länger unbearbeitet zu lassen. Deshalb wiederholen wir unseren Vorschlag, der Sache endlich auf den Grund zu gehen und bieten weiter unsere volle und uneingeschränkte Zusammenarbeit an. Es geht nicht darum, wer Recht hat – sondern um unsere Patienten und deren Wohl!

26. Juni 2023

Autoren

Dr. med. Thomas Voshaar (Chefarzt, Lungen- und Thoraxzentrum Moers; Vorsitzender des Verbandes Pneumologischer Kliniken e.V.)

Prof. Dr. med. Dieter Köhler (ehemaliger Direktor, Krankenhaus Kloster Grafschaft, Schmallenberg)

Dr. med. Patrick Stais, LL.M., MHBA (Pneumologe, Lungen- und Thoraxzentrum Moers)

Dr. med. Peter Haidl (ehemaliger Direktor, Krankenhaus Kloster Grafschaft, Schmallenberg)

Dr. med. Thomas Hausen (Hausarzt im Ruhestand)

Priv. Doz. Dr. Andreas Edmüller (Philosophie, LMU München)

Prof. em. Dr. med. Dr. h.c. Peter Nawroth, em. Direktor Innere Medizin I und Klinische Chemie, Univ. Heidelberg

Prof. Dr. med. Matthias Schrappe (Internist, Universität Köln)

Prof. Dr. rer. nat. Gerd Antes (Mathematiker und Medizinstatistiker, Universität Freiburg)

Dr. phil. Andreas F. Rothenberger (Unternehmer & Philosoph, Fürstenfeldbruck)

Literatur

11 Ferguson ND, Kacmarek RM, Chiche JD, Singh JM, Hallett DC, Mehta S, Stewart TE. Screening of ARDS patients using standardized ventilator settings: influence on enrollment in a clinical trial. Intensive Care Med. 2004;30(6):1111-6. doi: 10.1007/s00134-004-2163-2.

12 Fielding-Singh V, Matthay MA, Calfee CS. Beyond Low Tidal Volume Ventilation: Treatment Adjuncts for Severe Respiratory Failure in Acute Respiratory Distress Syndrome. Crit Care Med. 2018 Nov;46(11):1820-1831. doi: 10.1097/CCM.0000000000003406.

13 Tobin MJ, Jubran A, Laghi F. PaO2 /FIO2 ratio: the mismeasure of oxygenation in COVID-19. Eur Respir J. 2021 Mar 25;57(3):2100274. doi: 10.1183/13993003.00274-2021.

14 Bates JHT, Smith BJ. Ventilator-induced lung injury and lung mechanics. Ann Transl Med. 2018 Oct;6(19):378. doi: 10.21037/atm.2018.06.29.

15 Hammerschmidt S, Kuhn H, Sack U, Schlenska A, Gessner C, Gillissen A, Wirtz H. Mechanical stretch alters alveolar type II cell mediator release toward a proinflammatory pattern. Am J Respir Cell Mol Biol. 2005 Aug;33(2):203-10. doi: 10.1165/rcmb.2005-0067OC.

16 Martin TR, Hagimoto N, Nakamura M, Matute-Bello G. Apoptosis and epithelial injury in the lungs. Proc Am Thorac Soc. 2005;2(3):214-20. doi: 10.1513/pats.200504-031AC.

17 Matute-Bello G, Frevert CW, Martin TR. Animal models of acute lung injury. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2008 Sep;295(3):L379-99. doi: 10.1152/ajplung.00010.2008.

18 Murray LA, Knight DA, McAlonan L, Argentieri R, Joshi A, Shaheen F, Cunningham M, Alexopolou L, Flavell RA, Sarisky RT, Hogaboam CM. Deleterious role of TLR3 during hyperoxia-induced acute lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Dec 15;178(12):1227-37. doi: 10.1164/rccm.200807-1020OC.

19 Fracica PJ, Knapp MJ, Piantadosi CA, Takeda K, Fulkerson WJ, Coleman RE, Wolfe WG, Crapo JD. Responses of baboons to prolonged hyperoxia: physiology and qualitative pathology. J Appl Physiol (1985). 1991 Dec;71(6):2352-62. doi: 10.1152/jappl.1991.71.6.2352.

20 Morgan AP. The pulmonary toxicity of oxygen. Anesthesiology. 1968 May-Jun;29(3):570-9. doi: 10.1097/00000542-196805000-00040

21 Ahlbeck K, Fredriksson K, Rooyackers O, Måbäck G, Remahl S, Ansved T, Eriksson L, Radell P. Signs of critical illness polyneuropathy and myopathy can be seen early in the ICU course. Acta Anaesthesiol Scand. 2009 Jul;53(6):717-23. doi: 10.1111/j.1399-6576.2009.01952.x.

22 Stam HJ, Stucki G, Bickenbach J; European Academy of Rehabilitation Medicine. Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Action. J Rehabil Med. 2020 Apr 15;52(4):jrm00044. doi: 10.2340/16501977-2677.

23 Biehl M, Sese D. Post-intensive care syndrome and COVID-19 – Implications post pandemic. Cleve Clin J Med. 2020 Aug 5. doi: 10.3949/ccjm.87a.ccc055. Epub ahead of print.

24 Meschiari M, Cozzi-Lepri A, Tonelli R, Bacca E, Menozzi M, Franceschini E, Cuomo G, Bedini A, Volpi S, Milic J, Brugioni L, Romagnoli E, Pietrangelo A, Corradini E, Coloretti I, Biagioni E, Busani S, Girardis M, Cossarizza A, Clini E, Guaraldi G, Mussini C; Modena COVID-19 Working Group (MoCo19). First and second waves among hospitalised patients with COVID-19 with severe pneumonia: a comparison of 28-day mortality over the 1-year pandemic in a tertiary university hospital in Italy. BMJ Open. 2022 Jan 3;12(1):e054069. doi: 10.1136/bmjopen-2021-054069

25 Mikami T, Miyashita H, Yamada T, Harrington M, Steinberg D, Dunn A, Siau E. Risk Factors for Mortality in Patients with COVID-19 in New York City. J Gen Intern Med. 2021 Jan;36(1):17-26. doi: 10.1007/s11606-020-05983-z

26 Daniel P, Mecklenburg M, Massiah C, Joseph MA, Wilson C, Parmar P, Rosengarten S, Maini R, Kim J, Oomen A, Zehtabchi S. Non-invasive positive pressure ventilation versus endotracheal intubation in treatment of COVID-19 patients requiring ventilatory support. Am J Emerg Med. 2021 May;43:103-108. doi: 10.1016/j.ajem.2021.01.068. Epub 2021 Jan 29

27 Docherty AB, Mulholland RH, Lone NI, Cheyne CP, De Angelis D, Diaz-Ordaz K, Donegan C, Drake TM, Dunning J, Funk S, García-Fiñana M, Girvan M, Hardwick HE, Harrison J, Ho A, Hughes DM, Keogh RH, Kirwan PD, Leeming G, Nguyen Van-Tam JS, Pius R, Russell CD, Spencer RG, Tom BD, Turtle L, Openshaw PJ, Baillie JK, Harrison EM, Semple MG; ISARIC4C Investigators. Changes in in-hospital mortality in the first wave of COVID-19: a multicentre prospective observational cohort study using the WHO Clinical Characterisation Protocol UK. Lancet Respir Med. 2021 Jul;9(7):773-785. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00175-2. Epub 2021 May 14.

28Empfehlung_zur_Behandlung_respiratorischer_Komplikationen_bei_akuter_Virusinfektion_ausserhalb_der_Intensivstation.pdf (vpneumo.de) (6/2023)

29 Dellweg D, Haidl P, Kerl J, Maurer L, Köhler D. Bench testing of noninvasive ventilation masks with viral filters for the protection from inhalation of infectious respirable particles. J Occup Environ Hyg. 2021 Mar;18(3):118-127. doi: 10 .1080/15459624.2020.1862417.

30 Karagiannidis C, Strassmann S, Merten M, Bein T, Windisch W, Meybohm P, Weber-Carstens S. High In-Hospital Mortality Rate in Patients with COVID-19 Receiving Extracorporeal Membrane Oxygenation in Germany: A Critical Analysis. Am J Respir Crit Care Med. 2021 Oct 15;204(8):991-994. doi: 10.1164/rccm.202105-1145LE.

31 Aweimer A, Petschulat L, Jettkant B, Köditz R, Finkeldei J, Dietrich JW, Breuer T, Draese C, Frey UH, Rahmel T, Adamzik M, Buchwald D, Useini D, Brechmann T, Hosbach I, Bünger J, Ewers A, El-Battrawy I, Mügge A. Mortality rates of severe COVID-19-related respiratory failure with and without extracorporeal membrane oxygenation in the Middle Ruhr Region of Germany. Sci Rep. 2023 Mar 29;13(1):5143. doi: 10.1038/s41598-023-31944-7. Erratum in: Sci Rep. 2023 Apr 20;13(1):6442.

32 Ergebnisse der ECMO-Therapie bei COVID-19-Patienten ausgewertet (aerzteblatt.de) (6/2023)

33 Combes A, Hajage D, Capellier G, Demoule A, Lavoué S, Guervilly C, Da Silva D, Zafrani L, Tirot P, Veber B, Maury E, Levy B, Cohen Y, Richard C, Kalfon P, Bouadma L, Mehdaoui H, Beduneau G, Lebreton G, Brochard L, Ferguson ND, Fan E, Slutsky AS, Brodie D, Mercat A; EOLIA Trial Group, REVA, and ECMONet. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med. 2018 May 24;378(21):1965-1975. doi: 10.1056/NEJMoa1800385.

34 Ostadal P, Rokyta R, Karasek J, Kruger A, Vondrakova D, Janotka M, Naar J, Smalcova J, Hubatova M, Hromadka M, Volovar S, Seyfrydova M, Jarkovsky J, Svoboda M, Linhart A, Belohlavek J; ECMO-CS Investigators. Extracorporeal Membrane Oxygenation in the Therapy of Cardiogenic Shock: Results of the ECMO-CS Randomized Clinical Trial. Circulation. 2023 Feb 7;147(6):454-464. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062949. Epub 2022 Nov 6.

35 Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R, Wilson A, Allen E, Thalanany MM, Hibbert CL, Truesdale A, Clemens F, Cooper N, Firmin RK, Elbourne D; CESAR trial collaboration. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2009 Oct 17;374(9698):1351-63. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61069-2. Epub 2009 Sep 15. Erratum in: Lancet. 2009 Oct 17;374(9698):1330.

36 Karagiannidis C, Hentschker C, Westhoff M, Weber-Carstens S, Janssens U, Kluge S, Pfeifer M, Spies C, Welte T, Rossaint R, Mostert C, Windisch W. Observational study of changes in utilization and outcomes in mechanical ventilation in COVID-19. PLoS One. 2022 Jan 14;17(1):e0262315. doi: 10.1371/journal.pone.0262315.

37 Cioc A, Fodor R, Benedek O, Moldovan A, Copotoiu SM. Blood sampling as a cause of anemia in a general ICU – a pilot study. Rom J Anaesth Intensive Care. 2015 Apr;22(1):13-16.

38 https://www.bundesaerztekammer.de/themen/medizin-und-ethik/wissenschaftlicher-beirat/stellungnahmen-richtlinien-jahresberichte/haemotherapie-transfusionsmedizin/querschnitts-leitlinien-baek-zur-therapie-mit-blutkomponenten-und-plasmaderivaten-gesamtnovelle-2020 (6/2023)

39 https://www.intensivregister.de/#/index (6/2023)

40 Roedl K, Jarczak D, Thasler L, Bachmann M, Schulte F, Bein B, Weber CF, Schäfer U, Veit C, Hauber HP, Kopp S, Sydow K, de Weerth A, Bota M, Schreiber R, Detsch O, Rogmann JP, Frings D, Sensen B, Burdelski C, Boenisch O, Nierhaus A, de Heer G, Kluge S. Mechanical ventilation and mortality among 223 critically ill patients with coronavirus disease 2019: A multicentric study in Germany. Aust Crit Care. 2021 Mar;34(2):167-175. doi: 10.1016/j.aucc.2020.10.009. Epub 2020 Oct 27..

41 Voshaar T, Stais P, Köhler D, Dellweg D. Conservative management of COVID-19 associated hypoxaemia. ERJ Open Res. 2021 Mar 15;7(1):00026-2021. doi: 10.1183/23120541.00026-2021.

42 https://www.ai-online.info/archiv/2021/06-2021/letalitaet-von-patienten-mit-covid-19-untersuchungen-zu-ursachen-und-dynamik-an-deutschen-univer-sitaetsklinika.html (6/2023)

43 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1167206/umfrage/sterblichkeit-von-covid-19-patienten-in-deutschen-krankenhaeusern/ (6/2023)