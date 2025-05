Faszinierende Tanzwelten im Sauerlandtheater

Die Tanzwerkstatt XI wird am Samstag, den 24. Mai 2025 um 16.30 Uhr im Sauerland-Theater in Arnsberg von den Tanzschülern des Tanzstudio Alberti und dem Soester Ballettstudio aufgeführt.

Das Format der Tanzwerkstatt der beiden Ballettschulen hat mittlerweile Tradition. Nun schon zum 11. Mal präsentiert das Tanzstudio Alberti unter der Leitung von Karina Vormweg und das Soester Ballettstudio von Stefanie Feldmann die Bandbreite der faszinierenden Tanzwelt.

Am Samstag, den 24. Mai 2025 um 16.30 Uhr öffnet sich der Vorhang im Sauerland-Theater und die Musik setzt ein. Ein Moment, in dem Nervosität in Glück und Bewegungsfreude umschlägt.

Gemeinsam nehmen beide Ballettschulen auf der Bühne den Rhythmus und die Melodie in sich auf und tragen sie durch ihre Bewegungen und Gefühle nach außen. Ein Mosaik aus Beiträgen, die faszinierende Tanzwelt, vom Ballett über Modern Dance und Stepptanz bis hin zum Hip-Hop. Das Programm beginnt mit den Jüngsten. Sie demonstrieren, was man in jungen Jahren mit Hingabe und Eifer tänzerisch erreichen kann. Bei den Jugendlichen entfalten sich die Charaktere der Tanzrichtungen in den einzelnen Choreographien, bis hin zu den jungen Erwachsenen, die mit einer erarbeiteten Technik der unterschiedlichen Tanzstile ihre Beiträge präsentieren. Die Tanzwerkstatt ist eine wunderbare Gelegenheit, sich zu treffen und voneinander zu lernen. Dies ist das Motto der alle zwei Jahre stattfindenden Tanzwerkstatt, die in diesem Jahr schon zum 11. Mal stattfindet.

Karten für die Tanzwerkstatt im Sauerland-Theatergibt es bei Schuhhaus Landsknecht, Marktstr. 38 in Arnsberg-Hüsten und der Buchhandlung Vieth, Alter Markt 10 in Arnsberg, sowie an der Tageskasse ab 15.30 Uhr. Weitere Infos unter www.tanzstudioalberti2.de und www.soester-ballettstudio.de