Die Geschichte des Sauerlands lässt sich auf vielfältige Weise dokumentieren, doch nur wenige Medien sind so charmant und nostalgisch wie historische Postkarten. Was bisher (zu) wenige Sauerländer wissen: Das Medienzentrum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) hat bereits im Jahr 2021 eine bedeutende Sammlung solcher Postkarten digital zugänglich gemacht. Es handelt sich um Aufnahmen des Verlags Josef Grobbel aus Bad Fredeburg. Sie sind ein faszinierender Blick in die Vergangenheit.

Ein Blick in die Vergangenheit

Die Postkartensammlung des LWL umfasst etwa 5.000 Motive, die die Region Sauerland zwischen 1910 und 1980 abbilden. Die Vielfalt der Aufnahmen erstreckt sich von ruhigen Landschaften über malerische Ortsansichten bis hin zu bekannten Sehenswürdigkeiten und touristischen Zielen. Auch Beherbergungsbetriebe, die damals wie heute eine wichtige Rolle im Sauerland-Tourismus spielen, sind zahlreich vertreten. Während heute jeder leicht Postkarten online erstellen kann, wurden sie damals von professionellen Fotografen und Grafikern in Handarbeit erstellt.

Ein traditionsreicher Verlag

Der Josef Grobbel Verlag ist tief in der Geschichte des Sauerlands verwurzelt. Josef Grobbel (1848-1932) eröffnete 1872 zunächst ein Schreibwarengeschäft in Bad Fredeburg, welches sich im Laufe der Jahre zu einem angesehenen Postkartenverlag entwickelte. Zwischen 1910 und 1980 produzierte der Verlag eine beeindruckende Anzahl von Postkarten, mit denen er die touristische Entwicklung des Sauerlands festhielt.

Die Kunst der Retusche

Ein interessantes Detail der Grobbel-Postkarten: Viele der Motive wurden durch sorgfältige Retuschen und Montagen aufgewertet. Elemente, die den idealen Anblick störten, verschwanden aus den Bildern. Sehenswürdigkeiten wurden gelegentlich ein Stück weit versetzt, um den Ausblick aus den Gästezimmern attraktiver zu machen. Selbst leere Pools wurden nachträglich mit Wasser gefüllt. Diese künstlerischen Eingriffe machen die Postkarten nicht nur zu wertvollen Zeitdokumenten, sondern auch zu ästhetischen Kunstwerken.

Dokumentation des Tourismus

Josef Grobbel unternahm eine Vielzahl von Auftragsarbeiten für Pensionen, Gaststätten, Hotels und andere touristische Betriebe. Diese Aufnahmen spiegeln die touristischen Strukturen und deren Entwicklung im Sauerland über mehrere Jahrzehnte wider. Sport- und Freizeiteinrichtungen, Alltagsszenen und Bräuche wurden ebenso verewigt wie die landschaftlichen Schönheiten der Region. Man kann die touristische Evolution und die Veränderungen im Sauerland quasi durch den Blickwinkel der Postkarten betrachten.

Passend zum Thema: So gestaltet man eigene Postkarten für Veranstaltungen.

Ein digitales Fenster zur Geschichte

Die Digitalisierung der umfangreichen Postkartensammlung durch das LWL-Medienzentrum stellt eine wertvolle Ressource für Heimatforscher, Historiker und Liebhaber der Region dar. Durch den einfachen Online-Zugang können die Schätze dieser Sammlung nun einem breiten Publikum präsentiert werden. Oft besteht eine besondere Magie darin, eine historische Postkarte zu betrachten und sich vorzustellen, wie das Sauerland in vergangenen Zeiten aussah und wie die Menschen damals lebten.

Der Charme alter Postkarten

Postkarten haben im digitalen Zeitalter ihre Funktion als Werbemedium weitgehend verloren, aber ihr Charme lebt in Sammlungen wie der des Verlags Josef Grobbel weiter. Die detaillierten Ansichten von Landschaften, Orten und Alltagsszenen bringen einen Hauch von Nostalgie und lassen die Vergangenheit lebendig werden. Für die heutigen Bewohner des Sauerlands sowie Touristen bieten sie eine tiefe Verbindung zu den Wurzeln der Region.

Bedeutung für die Region

Diese Sammlung trägt erheblich zum Verständnis der regionalen Identität und Geschichte bei. Sie bietet einen einzigartigen Einblick in die kulturellen und sozialen Veränderungen, die im Sauerland über die Jahrzehnte hinweg stattgefunden haben. Darüber hinaus ist sie ein wertvoller Bestand für Schulen, Museen und lokale Archive, die sich mit der regionalen Geschichte auseinandersetzen.

Schlussgedanken

Die digitale Archivierung und öffentliche Zugänglichmachung der Postkarten aus dem Sauerland durch das LWL-Medienzentrum ist ein bedeutender Schritt zur Bewahrung der regionalen Geschichte. Diese Sammlung ist eine faszinierende Quelle für alle, die sich für die Vergangenheit des Sauerlands interessieren, und bietet eine wunderbare Möglichkeit, die historischen Facetten dieser schönen Region zu erkunden. Hier können Sie die komplette Sammlung kostenlos einsehen.