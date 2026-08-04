Fast 100 Jahre zurück: Das Sauerland im Film von 1929

Wie sah das Sauerland vor fast einem Jahrhundert aus? Welche Orte, Menschen und Landschaften prägten unsere Heimat im Jahr 1929?

Historische Filmaufnahmen wie diese sind weit mehr als nostalgische Erinnerungen. Sie sind ein einzigartiges Zeitdokument und zeigen eine Welt, die viele von uns nur noch aus Erzählungen der Großeltern kennen.

Wir laden Sie ein zu einer faszinierenden Reise in das Sauerland der 1920er Jahre. Vielleicht entdecken Sie vertraute Orte, vielleicht erkennen Sie Gebäude wieder – und vielleicht erzählen die Bilder sogar Geschichten, die in Ihrer Familie bis heute weiterleben.

👉 Schauen Sie sich den Film an und schreiben Sie uns in den Kommentaren, welche Orte oder Besonderheiten Sie erkennen. Gemeinsam können wir die Geschichte unserer Heimat lebendig halten.

▶️ Zum Film:

https://www.youtube.com/watch?v=pbpYfpZRas4