Fassbrause-Newcomer mit Mandarine-Orange

Rechtzeitig zum Frühling sorgt die alkoholfreie Veltins Fassbrause mit der neuen limitierten Sorte Mandarine-Orange für zusätzliche Abwechslung im Sortiment. Die saisonale Geschmacksrichtung ist seit April-Beginn erhältlich – sowohl in der Drittelliter-Klarglasflasche im Sixpack als auch in der handlichen Halbliterdose. „Verbraucher suchen heute nach Abwechslung und gleichzeitig nach spritzig-erfrischenden Getränken mit Limonaden-Charakter, die weniger Kalorien enthalten und zu einem bewussteren Lebensstil passen. Genau hier setzt unsere Fassbrause Mandarine-Orange an“, betont Marketingdirektor Stefan Wiesmann. Mit der neuen Sorte erweitert Veltins sein Fassbrause-Portfolio gezielt um eine sommerliche, zitrusbetonte Variante und greift damit aktuelle Verbraucherpräferenzen auf.

Fruchtig, ausgewogen und sommerlich-leicht

Die Fassbrause Mandarine-Orange präsentiert sich in einem leuchtend intensiven Orangeton mit leichter Trübung, die ihren natürlichen Charakter unterstreicht. Im Duft dominieren frische Orangen- und süße Mandarinenaromen. Geschmacklich entfaltet sich ein harmonischer Zitrus-Mix aus fruchtiger Süße und fein abgestimmter Säure, der für einen spritzigen, ausgewogenen Gesamteindruck sorgt. Mit nur 25 Kalorien pro 100 ml liegt die Veltins Fassbrause Mandarine-Orange deutlich unter klassischen Limonaden und überzeugt zugleich mit echtem Mandarinen-, Orangen- und Zitronensaft. Das Segment aus Fassbrausen und alkoholfreien Bieren verzeichnete im Jahr 2025 ein Wachstum von 10,4 %. Das Fassbrause-Sortiment von Veltins ist für die individuellen Geschmackspräferenzen der Verbraucher breit aufgestellt und umfasst mittlerweile sieben dauerhaft erhältliche Sorten. „Veltins Fassbrause – ganz gleich welche Sorte – steht für erfrischenden Genuss ganz ohne Alkohol. Mit ihrem fruchtig-milden Charakter ist sie eine ideale Alternative zu Softdrinks oder Säften“, so Stefan Wiesmann.