Farben, Brücken, Geschichten

Ernst Rudolf Roebling und sein berühmter Vorfahr

Die positive Resonanz auf die WOLL-Extraausgabe zur Schmallenberger Woche hat gezeigt: Das Interesse am Maler Ernst Rudolf Roebling ist groß. In der Herbstausgabe möchten wir nun nicht nur den Künstler selbst, sondern auch seine bemerkenswerte Familiengeschichte in den Blick nehmen. Dazu passt sein farbenfrohes Selbstbildnis, das wir erstmals präsentieren.

Quelle: Roebling

Ein Name mit Geschichte



Der Name Roebling steht nicht nur für Malerei, sondern auch für Ingenieurskunst von Weltrang. Ernst Rudolf Roebling ist ein direkter Verwandter von Johann August Röbling (1806–1869) – besser bekannt als John Augustus Roebling, dem Erbauer der legendären Brooklyn Bridge in New York.



Bevor Röbling im Jahr 1831 in die USA auswanderte und mit seinen Hängebrücken weltweite Maßstäbe setzte, wirkte er auch im Sauerland. Hier plante er Brücken über Ruhr und Lenne. Nach seinen Plänen entstand später eine Fußgängerbrücke bei Schloss Laer in Meschede. Schon damals verbanden seine Arbeiten Funktionalität mit visionärer Gestaltung.



Brückenbauer in zwei Welten



Der Nachkomme des bekannten Brückenbauers, Ernst Rudolf Roebling, baute keine Brücken aus Stahl, sondern aus Farbe. Seine Bilder sind Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Region und Welt, zwischen Realität und Fantasie. Sein Selbstbildnis, das wir in dieser Ausgabe zeigen, verdeutlicht diese Haltung: kraftvoll, farbenfroh und voller Leben.



So wie sein berühmter Vorfahr durch seine Brücken Menschen verband, so verbindet der Maler Roebling mit seinen Werken Betrachter und Geschichte, Sauerland und große Welt.

Quelle: Rudolf Roebling





Kunst mit Wurzeln



Dass Kunst und Ingenieurskunst in einer Familie zusammenfinden, ist mehr als eine Randnotiz. Es zeigt, wie Kreativität, Erfindergeist und Mut zum Neuen über Generationen hinweg wirken können. Für die Sauerländer Kunstszene ist Ernst Rudolf Roebling damit weit mehr als ein Maler: Er ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Herkunft, Talent und Inspiration zusammenfließen und neue Geschichten entstehen lassen. (hh)



Die farbenfrohen und beeindruckenden Werke des vor einem Jahr in Bestwig verstorbenen Malers Ernst Rudolf Roebling sind exklusiv in der Kunstwerkstatt Burkhard Weber in Schmallenberg ausgestellt.