Farbe das wichtigste Merkmal

Ihre Werke werden bereits in Ausstellungen und bedeutenden Galerien in ganz Europa ausgestellt. In der Ausstellung Exploration, die am heutigen Sonntag im Lenneatelier des kunsthaus alte mühle in Schmallenberg eröffnet wurde, zeigen die jungen Künstlerinnen Silke Albrecht und Laura Aberham ersmals gemeinsam ihre Werke. Die Künstlerin Silke Albrecht, die heute in Düsseldorf lebt und arbeitet, studierte in Münster an der Kunstakademie und graduierte 2015 als Meisterschülerin von Prof. Andreas Gursky an der Kunstakademie Düsseldorf. 2012 erhielt Silke Albrecht den August-Macke- Förderpreis des Hochsauerlandkreises im kunsthaus alte mühle. Seitdem ist die in Soest geborne und aufgewachsene Malerin in der Kunst einen außergewöhnlichen, aber eindeutigen Weg gegangen.

Silke Albrecht, Laura Aberham und Beate Hermann von der Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle

Ihre Malerei macht in ebenso direkter wie vielschichtiger Weise Kräfte sichtbar

Sie vermeidet jede erkennbare Methodik, bewahrt sich eine hochgradige Spontaneität. Man spürt förmlich die innere Kraft und Dynamik der Farbe. Nicht nur durch ihre enorme, teilweise oft fluoreszierenden Leuchtkraft – sämtliche Möglichkeiten werden ausgelotet, alle Grenzen aufgebrochen. Es entsteht eine eigene, fast plastische Bildwelt, die scheinbar unendlich in die Tiefe geht – und sich gleichzeitig in den realen Raum vor dem Bild auszubreiten scheint. (Quelle https://www.philippvonrosen.com/artists/silke-albrecht/

Silke Albrecht und Laura Aberham

Sie montiert in ihren Arbeiten unterschiedliche Materialien auf der Leinwand: dabei Metall. Lochgitter oder genähte Jutesäcke strukturieren die Oberflächen mancher Werke. In ihren Sedimentarbeiten verwendet sie Gegenstände wie Studioerde und Blumengranulat. Sie kombiniert in diesen Arbeiten auch gestische Farbauftragstechniken wie Spritzen und Sprühen. Es verschmelzen nicht nur unterschiedliche Materialien miteinander, auch unterschiedlichste Stilrichtungen vermischen sich in ihren Werken. Der Aufguss auf Baumwolle und Kupfer bringt Prozesse und Strukturen an die Oberfläche, neblige Farbverläufe verklären mitunter den Blick. Silke Albrechts Werke ziehen den Betrachter in ihren Bann und laden zum Verweilen und Nachdenken ein. (Quelle https://www.meierbach.xyz/artists/silke-albrecht, 29.09.2023)

Die Künstlerin Laura Aberham, die heute in Düsseldorf lebt und arbeitet, studierte an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschülerin bei Ellen Gallagher. Ihre Malerei ist eine Hommage an die Farbe. Mit voluminösen Pinselstrichen bringt sie in vielen Schichten ungewöhnliche Farbkonstellationen auf die Leinwand. (Quelle: https://www.galerie-vonundvon.de/de/shop/o-t-aw220.html, 29.09.2023. Ihre Bilder zeigen eine große Farbintensität und eine unglaubliche Dynamik. Die meist großformatigen, abstrakten Arbeiten wirken gestisch und gleichsam präzise komponiert. Sie verzichtet auf jegliche Gegenständlichkeit und stellt dabei die intensive Farbigkeit immer in Zusammenhang mit einer bestimmten Struktur. Sie sprayt, malt, kratzt, schabt und wischt. Die fast wie eine Performance wirkenden Bewegungen fangen Stimmungen präzise ein und kennzeichnen so den gesamten Bildcharakter.(Quelle: Katalog ELEMENTS, Galerie Rupert Pfab, 2023).

Das gemeinsam von Silke Albrecht und Laura Aberham gestaltete Gemälde „Explorations“

Erstmals gemeinsam ein Bild gestaltet

In der Ausstellung in Schmallenberg werden Werke beider Künstlerinnen gezeigt. Dabei ragt ein Gemälde heraus, das Silke Albrecht und Laura Abraham gemeinsam gemalt haben und dabei ihre speziellen Techniken und Herangehensweisen in das Gemälde einbrachten. „Dabei sind wir eine Art Komplizenschaft eingegangen. Das war eine große Herausforderung im Zusammenspiel ein Bild zu machen. Mit jedem Pinselstrich wurde in das bis dahin geschaffene Werk des anderen eingegriffen“, sagt Silke Albrecht zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Laura Aberham ergänzt: „Man kann nicht wissen, wie der andere reagiert. Im Wechselspiel dieser Auseinandersetzung habe ich viel gelernt. Der Dialog hat jeweils den nächsten eigenen Schritt bereichert.“

Können gut miteinander: Laura Aberham und Silke Albrecht

Unterschiede bei der Maltechnik und der Einsatz unterschiedlicher Farben und Materialien lassen sich bei den ausgestellten Bildern der beiden Künsterinnen durchaus erkennen. Während Laura Aberham jedes ihrer Bilder nach einem neuen Rhythmus erstellt, ohne das etwas geplant wird, malt Silke Albrecht mit mehr Komposition und setzt andere Materialien ein. Was allen Bilder jedoch gemeinsam ist, zeigt sich in einer optimistischen und lebensfrohen Farbigkeit. Diese Grundstimmung vermitteln die beiden Künstlerinnen auch im persönlichen Gespräch. „Bei dem gemeinsam gemalten Bild haben wir deutlich gespürt, dass wir auch künstlerisch gut miteinander arbeiten können. Es wird sicherlich noch weitere Werke geben, die von uns gemeinsam gestaltet werden“, sagt die Macke-Förderpreisträgerin Silke Albrecht. Auf die Frage, wie Zusammenarbeit der Westfälin Silke Albrecht aus Soest mit der Rheinländerin Laura Aberham klappt, antwortet die Düsseldorferin fröhlich lachend: „Einfach toll. War mir nicht bekannt, dass es Westfalen und Rheinländer in Nordrhein-Westfalen gibt.“

Die Ausstellung Albrecht – Aberham EXPLORATION ist bis zum 12. November 2023 im kunsthaus alte mühle, jeweils Mittwoch bis Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am 22. Oktober und am 12. November wird jeweils um 15:00 Uhr eine Führung durch die Ausstellung angeboten. Für Großeltern mit ihren Enkeln wird diese Führung am 05. November und für Schulen und Kindergärten in der Woche vom 5. November bis 10. November angeboten.

Vita Laura Aberham

1994 geb. in Düsseldorf, lebt und arbeitet in Düsseldorf

2014 – 2019 Kunstakademie Düsseldorf,

2015 – 2016 Klasse Prof. Jürgen Drescher

2016 – 2018 Klasse Prof. Katharina Grosse

2018 – 2019 Klasse Ellen Gallagher

Abschluss Juli 2019

Meisterschülerin von Prof. Gallagherin düsseldorf, Frankfurt

Einzelausstellungen (Auswahl) in London, Frankfurt und Düsseldorf

Gruppenausstellungen (Auswahl) in Frankfurt, Duisburg, Berlin, München

Vita Silke Albrecht

1986 geb. in Soest, lebt und arbeitet in Düsseldorf

2006 – 2010 Kunstakademie Münster, Prof. Michael van Ofen

2010 – 2015 Meisterschülerin von Prof. Andreas Gursky, Kunstakademie Düsseldorf

2011 Stipendium Best-Gruppe, Düsseldorf

2012 August-Macke-Förderpreis des Hochsauerlandkreises

2013 Stipendium der Apotheker- und Ärztebank

2017 Artist in Residence Tel Aviv, Kunststiftung NRW und Bronner Residency

Einzelausstellungen (Auswahl) in Köln, Düsseldorf, Los Angeles, Ahlen, Leipzig, Lanzarote(Spanien)

Gruppenausstellungen(Auswahl) in Düsseldorf, Hamburg, Wien, Berlin, Münster, Tokyo (Japan), Duisburg,