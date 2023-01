Familientradition trifft Innovation: Rörig-Plenz aus Fleckenberg

Der landwirtschaftliche Familienbetrieb bietet Köstliches aus der Region

Der gute alte „Eiermann“ liefert beste Qualität – direkt nach Hause. Alexander Rörig lacht: „Ganz ehrlich, der Haustürverkauf liegt mir besonders am Herzen. Unsere Kunden wissen es zu schätzen und mir macht es großen Spaß. Ich bin gerne der Eiermann.“ Der Landwirt Alexander Rörig lebt und arbeitet mit seiner Familie auf seinem Hof Rörig-Plenz in Fleckenberg. Neben Grünland, Ackerland und Milchkühen kümmert er sich um seine Hühner. Hier packen alle mit an. Und das seit drei Generationen. Ohne seine Frau Daniela und seine Eltern Christel und Norbert sei das alles nicht zu schaffen, verrät Alexander Rörig. Und selbst der sechsjährige Paul parkt seinen kleinen Trecker im Hauseingang. Immer startklar. Familie Rörig zeigt, dass Familientradition und Innovation zusammen sehr gut funktionieren. Vor vier Jahren wurde gemeinsam über die Entscheidung nachgedacht, dass ein neuer Hühnerstall gebaut werden sollte, um die Haltung von Legehennen weiter auszubauen, die enorme Erfahrung in der Haltung zu nutzen und neue Vermarktungswege zu etablieren. Gedacht – gemacht. Somit leben die Hühner seit 2018 im neuen Stall in Fleckenberg, der mit neuester Technik von der Familie geführt wird. Im Rörig-Plenz-Hühnerstall stehen den Tieren im Innenbereich Sitzstangen, Nester für die Eiablage und ein großzügiger Scharrbereich zur Verfügung. In dem modernen Stall mit großem Wintergarten sind derzeit 6.000 Hühner zuhause. Dem weißen und braunen Federvieh werden Einstreu aus Stroh, Beschäftigungsmaterialien und Sandbäder zur Gefiederpflege geboten, damit sie ihr natürliches Verhalten ausleben können. Die artgerechte Haltung und somit das Tierwohl und selbstverständlich die Hygiene stehen bei Familie Rörig an oberster Stelle.

Die notwendigen Prozesse zur Frischluft, Beleuchtung, Öffnung zum Außenbereich, Futtervergabe und Eiersortierungsanlage laufen vollautomatisch. An der hauseigenen Packstation muss allerdings händisch absortiert werden. „Innovative Ideen gehörten immer schon zur Entwicklung unseres Hofes dazu, sei es bei der Tierhaltung oder der Frische und Logistik unserer Produkte. Wir wollen es einfach noch eine Spur besser machen“, berichten Alexander und Daniela Rörig. Die Eier werden frisch an ihre Privatkunden direkt an die Haustür oder an Wiederverkäufer geliefert, ebenso zählen Hotels, Restaurants und Bäckereien zu ihren Kunden. Zuverlässige, beste Qualität und einwandfreier Geschmack sind die überzeugenden Argumente für jeden Verbraucher der Eier vom Hof. Und dass es so ein Ei in sich hat, zeigt nicht zuletzt die Entwicklung und Vergrößerung des Hofladens. „Da war meine Frau die treibende Kraft. Erstmal den Laden schön machen und dann das Sortiment erweitern“, erinnert sich der Fleckenberger Alexander Rörig stolz. Mittlerweile hat sich das Sortiment im Rörig-Plenz-Hofladen in Fleckenberg kontinuierlich vergrößert. So gibt es hier nicht nur Eier, zahlreiche Nudelsorten oder verschiedene köstliche Eier-Liköre. Die Kooperationen zwischen den landwirtschaftlichen Partnerbetrieben aus der Region machen es möglich, dass das Angebot im Hofladen sehr abwechslungsreich ist. Durch diese Partnerschaften werden hier die unterschiedlichsten saisonalen Lebensmittel frisch oder aus dem Glas verkauft. Individuell bestückt, kommen auch Geschenkkörbe gut an. Daniela Rörig weiß, dass zu Weihnachten und an Ostern gerne saisonale Köstlichkeiten verschenkt werden. Abgesehen von den Eierlikören: Die werden das ganze Jahr von Kunden verschenkt. Die Körbe können telefonisch bestellt oder direkt im Hofladen zusammengestellt werden. Abschließend sei die immer wiederkehrende Frage erlaubt: Was war denn jetzt zuerst da, das Huhn oder das Ei? Eine charmante wie simple Antwort könnte lauten: Familie Rörig aus Fleckenberg und dann kam das Huhn mit dem Ei.