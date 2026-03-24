Familienstadtführung durch Meschede

Egal ob Kaiser-Otto, Emhildis oder Napoleon – mit Rollenspielen und Verkleidungen bringt unser Gästeführer Familien die Geschichte Meschedes mit viel Humor näher. Die Inhalte der Stadtführung richten sich an Kinder von 8-12 Jahren und die Tour dauert etwa eine Stunde.

Ein wichtiger Hinweis: Der Gästeführer hat einen Blindenhund dabei. Los geht es schon in den Osterferien, am Samstag, 11. April 2026 um 14:30 Uhr an der Tourist-Information Meschede. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren zahlen 6,- Euro. Jüngere Kinder dürfen gratis mit ihren Eltern mitkommen.

Da die Plätze begrenzt sind ist eine Anmeldung in der Tourist-Info Meschede, Tel 0291-9022443 oder unter https://www.hennesee-sauerland.de/stadtfuehrungen-meschede/ erforderlich.

Weitere Familienstadtführungen sind für Samstag, 25. Juli, Samstag, 29. August und Samstag, 17. Oktober 2026, jeweils um 14:30 Uhr geplant.