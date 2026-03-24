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Familienstadtführung durch Meschede

Eine kurzweilige Tour durch die bewegte Geschichte der Stadt Meschede. Das ist die Familienstadtführung Meschede. Los geht es schon in den Osterferien, am Samstag, 11. April 2026 um 14:30 Uhr an der Tourist-Information Meschede.

24. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Anja Weims, Tourist-Information Meschede

Egal ob Kaiser-Otto, Emhildis oder Napoleon – mit Rollenspielen und Verkleidungen bringt unser Gästeführer Familien die Geschichte Meschedes mit viel Humor näher. Die Inhalte der Stadtführung richten sich an Kinder von 8-12 Jahren und die Tour dauert etwa eine Stunde.

Ein wichtiger Hinweis: Der Gästeführer hat einen Blindenhund dabei. Los geht es schon in den Osterferien, am Samstag, 11. April 2026 um 14:30 Uhr an der Tourist-Information Meschede. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren zahlen 6,- Euro. Jüngere Kinder dürfen gratis mit ihren Eltern mitkommen. 

Da die Plätze begrenzt sind ist eine Anmeldung in der Tourist-Info Meschede, Tel 0291-9022443 oder unter https://www.hennesee-sauerland.de/stadtfuehrungen-meschede/ erforderlich.

Weitere Familienstadtführungen sind für Samstag, 25. Juli, Samstag, 29. August und Samstag, 17. Oktober 2026, jeweils um 14:30 Uhr geplant.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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