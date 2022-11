Familienfreundliche Unternehmen im HSK ausgezeichnet

Zum fünften Male in Folge wurde die Handwerkskammer Südwestfalen mit dem Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ ausgezeichnet. Landrat Dr. Karl Schneider überreichte die Urkunde zur erfolgreichen Rezertifizierung während einer Feierstunde in Bad Fredeburg an HwK-Geschäftsführer Fabian Bräutigam und Personalratsvorsitzenden Michael Kratzel.

Insgesamt wurden 20 Betriebe erfolgreich rezertifiziert, hinzu kamen neun Neuzugänge.

„Es spricht sich im Sauerland herum: Familienfreundliches Unternehmen zu werden, ist ein Signal in Richtung Modernität und Offenheit. Es ist ein Qualitätsmerkmal und sorgt für eine innovative Kultur in den Unternehmen,“ betonte Dr. Schneider während der Verleihung. Der Landrat bedankte sich ausdrücklich für das Engagement der zertifizierten Unternehmen und ermutigte sie, auch zukünftig weiter am Thema Familienfreundlichkeit festzuhalten und zu arbeiten.

Lob für individuelle Lösungen: Kurzfristig und wohlwollend

Schließlich gilt es, sich vor jeder Rezertifizierung erneut der Jury zu stellen: Die Handwerkskammer punktete unter anderem mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement, flexiblen Arbeitszeiten, Beratungsangeboten zur Pflege von Angehörigen bis hin zur Freistellung, E-Bikeleasing und Zuschüssen zur Säuglingsausstattung.

Die Juroren lobten, dass diese MaІnahmen fortgesetzt und stets optimiert werden. Besonders hoben sie hervor, dass die Kammer immer wohlwollend und kurzfristig versuche, in schwierigen persЪnlichen Ausnahmesituationen für die Beschäftigten eine Lösung zu finden, die die familiären und dienstlichen Interessen angemessen berücksichtigen.

Familienfreundlichkeit ist wichtiger Baustein der Personalpolitik

„Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu kЪnnen, ist in heutiger Zeit unabdingbar“, betont HwK-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt. Daher sei Familienfreundlichkeit ein wichtiger Baustein der Personalpolitik. „Damit stärken wir Zufriedenheit und Motivation im Team und senden ein Signal an zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Ein gutes Arbeitsklima und Familienfreundlichkeit seien schließlich ein wesentliches Kriterium bei der Jobsuche.

Die Handwerkskammer Südwestfalen unterstützt auch ihre Mitgliedsbetriebe auf dem Weg hin zu einem familienfreundlichen Unternehmen: Marketingberaterin Christine Kluge steht als Ansprechpartnerin für interessierte Handwerker aus dem Kammerbezirk zur Verfügung.