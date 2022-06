„Familien mit Kindern einen unvergesslichen Urlaub anbieten.“

Karin Salamon von Schmallenberger Kinderland e.V.

Das Schmallenberger Kinderland bietet Familien mit Kindern auf seinen 27 Ferienhöfen einen schönen und unvergesslichen Urlaub – das ganze Jahr über. Und das in einer landschaftlich wunderschönen Umgebung. Natur pur. Alle Ferienhöfe sind familienerprobt und kindgerecht eingerichtet.

„Die 27 Ferienhöfe liegen im südlichen Teil des Sauerlandes: von Helden und Finnentrop im Westen über Schmallenberg bis Medebach im Osten“, sagt Karin Salamon vom Ferienhof Heute-Mühle in Schmallenberg. Im Oktober 2020 wurde sie als Nachfolgerin von Markus Schulte-Göbel aus Selkentrop zur Vereinsvorsitzenden gewählt. Zuvor war sie Mitglied des siebenköpfigen Vorstandes. Geschäftsführerin ist Katja Lutter vom Schmallenberger Sauerland Tourismus.

Quelle: Heute-Mühle Ponys und Pferde machen die Ferien für die Fans von Mähnen und Hufen unvergesslich.

Mitglied seit 2007

„Unser Ferienhof, die Heute-Mühle, ist seit 20107Mitglied des Vereins. In diesem Jahr habe ich den Ferienhof in der Wasserpforte von meinen Eltern übernommen. Unser Hof ist eine ehemalige Mühle mit kleinem Bauernhof, meine Oma hieß mit Familiennamen Heute. Daher der Name ‚Heute-Mühle‘. Meine Mutter hat 1974 in der ehemaligen Mühle eine Pension eröffnet, 1992 wurde der Rinderstall zu Ferienwohnungen umgebaut. Inzwischen bieten wir sechs Ferienwohnungen an. Dazu alles, was Kinder lieben: Streicheltiere, einen Spielplatz am Hof, Ponyreiten, eine Spielscheune für schlechtes Wetter, Fahrten mit dem fliegenden Teppich und eine wöchentliche Aktion, beispielsweise Stockbrotbacken am Lagerfeuer. Unsere Lage ist einzigartig: In nur zwei Minuten ist man in der historischen Schmallenberger Altstadt“, erzählt Karin Salamon. Sie spricht mit Begeisterung über das Schmallenberger Kinderland. Zusammenhalt, Tradition und die enge Verbundenheit mit der Landwirtschaft und der Natur sind die Merkmale des Vereins. Alle Mitgliedsbetriebe haben ihr Urlaubsangebot auf Familien mit Kindern ausgerichtet. Karin Salamon: „Wir legen großen Wert auf einen kindersicheren Familienurlaub, die Kinder können sich auf den Höfen frei und sicher bewegen. Es wird an alles gedacht: kindersichere Steckdosen, robuste Möbel aus Holz, Treppengitter, ein großes Angebot an Büchern und Spielen in den Ferienwohnungen, Schlecht-Wetter-Spielmöglichkeiten und vieles mehr. Alle Spielbereiche sind bei unseren Mitgliedern so abgesichert, dass die Kinder frei und unbekümmert spielen können. Die Höfe haben allesamt ganz viel Platz zum Spielen, im Freien, in der Spielscheune oder auf dem Strohboden. Einige Ferienhöfe der Kooperation werden als Vollerwerbsbetrieb landwirtschaftlich bewirtschaftet. Kinder und Eltern können mithelfen, die Tiere zu füttern, beim Melken zusehen und jede Menge über das reale Leben auf dem Bauernhof lernen. Auf allen Ferienhöfen leben reichlich Streicheltiere: Kaninchen, Ziegen, Schafe, Katzen, Hühner oder Minischweine. Kinder lieben auch Ponys und Pferde. Nahezu auf jedem Hof gibt es daher eine Reitmöglichkeit, manche haben sogar eine eigene Reithalle oder einen Reitplatz. Geführte Ponyspaziergänge, auf Wunsch Reitstunden und die Vermittlung von Pferdewissen machen die Ferien für die Fans von Mähnen und Hufen unvergesslich.“

Die Eigentümer der Ferienhöfe kennen die Herausforderungen, wenn es in den Urlaub geht, aus eigener Erfahrung: Der Kofferraum ist zu klein, es gibt zu viel Gepäck. Karin Salamon schmunzelt: „Jeder hat damit zu kämpfen. Urlaub im Schmallenberger Kinderland beginnt entspannt, dafür können wir sorgen. Kinderbett, Hochstuhl, Leihbuggy, Babybadewanne und vieles mehr sind schon da und werden auf Wunsch bereitgestellt. Als Gastgeber haben wir uns voll und ganz auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern eingestellt.“

Quelle: Heute-Mühle Karin Salamon, die Vorsitzende der Kooperation Schmallenberger Kinderland e.V.

Vertiefen und entwickeln

In Bezug auf die Zukunft des Schmallenberger Kinderland e.V. ist die Vorsitzende ziemlich sicher: „Wir Ferienhöfe arbeiten vorausschauend, reflektieren und entwickeln unsere Angebote immer weiter. In unserer Kooperation haben wir Arbeitsgruppen und Projekte gebildet, in denen sich jedes Mitglied einbringt: Die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben, Marketing und Qualitätskriterien sind einige Beispiele. Diese gute Zusammenarbeit bringt auch den Gästen der Schmallenberger Kinderland-Betriebe viele Vorteile. Ein Beispiel ist das Kinderland-Höfeprogramm, bei dem die 27 Ferienhöfe Woche für Woche ein tolles Freizeitprogramm auf die Beine stellen: Hufeisen bemalen, Alpaka-Wanderung, beim Melken zuschauen, Kutschfahrten, Vogelhaus bauen und vieles mehr. Dabei sind die Gäste der einzelnen Betriebe auf den anderen Kinderland-Ferienhöfen herzlich willkommen. „Regelmäßig treffen wir uns zu Fortbildungen und Seminaren, auch um neue, kreative Ideen auszutauschen. Im Winter, wenn auf den Höfen etwas Ruhe einkehrt, kommt die Zeit für den Kinderland- Stammtisch. Einmal im Monat treffen wir uns auf den verschiedenen Höfen. Wir sind Kollegen, keine Konkurrenten“, so Karin Salamon.