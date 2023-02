Faltkunst mit Büchern

Ein ganz besonderes Hobby

Ihr Sinn ist, alten Büchern einen neuen Sinn zu geben. Was vor wenigen Jahren mit einer Beschäftigungstherapie im Rahmen eines Kuraufenthalts begann, bedeutete für Karin Siepe aus Lennestadt-Grevenbrück eine Initialzündung. Mit ihrer Begeisterung für die Buchfaltkunst infizierte sie anschließend daheim ihren Ehemann Walter. Der gelernte Maler und Lackierer, der sich nach 49 Arbeitsjahren im wohlverdienten Ruhestand befindet, entdeckte ebenfalls die Liebe zum Papier. Was bei Ehefrau Karin mit einem Faltherzen und einem Schmetterling begann, weitete sich systematisch zu einem Hobby aus. Dabei vernachlässigt Walter aber keineswegs seine Arbeit im heimischen Garten und seine Liebe zu Südtirol. Wenn sie sich in einem neuen Projekt verbissen haben, kennt ihre Geduld und Einsatzbereitschaft keine Grenzen. In warmen Sommermonaten kann es dann schonmal passieren, dass die beiden gemeinsam bis spät in die Nächte hinein in ihrem Garten ihrem Hobby frönen. Denn neben einer professionellen Handhabung des benötigten Skalpells ist vor allem eine wahre Engelsgeduld erforderlich.

Genutzt werden alte Bücher mit festem Einband. Mit Schablone werden die jeweiligen Motive realisiert. Pro Projekt sind dazu mehr als 4.000 auf insgesamt rund 400 bis 600 Seiten mit anschließender Faltung erforderlich. Unter acht bis 15 Stunden ist kein vorzeigbares Ergebnis zu erwarten. Konstruktive Kritik setzte es, als ein unbefangener Bücherliebhaber befand, dass eine so entstandene Kerze doch auch leuchten müsse. Walter Siepe fand nach mehrmaligem Probieren eine Lösung: Mithilfe einer Lichterkette wurde auch dieser Wunsch erfüllt.

Quelle: Kira Erwes

Mittlerweile hat sich ihr gemeinsames Hobby im näheren und weiteren Umfeld herumgesprochen. Spezielle kunstgewerbliche Gegenstände zu etwa Geburtstag oder Taufe werden in Auftrag gegeben. Dabei soll alles ein liebgewonnenes Hobby bleiben, was ein Preisniveau zwischen 15 und 45 Euro eindrucksvoll beweist. „Wir lassen uns keinen Druck machen, Freunde unseres Hobbys müssen auch schonmal einige Wochen warten, bis wir ihre Wünsche erfüllen können.“ Wie akkurat ihre Arbeit sein muss, macht Karin Siepe deutlich: „Selbst nach den tausenden von Schnitten und Faltungen ist das Lesen des Buches noch möglich. Das Ganze ist zwar von Schablonen unterstützt, es handelt sich aber um eine absolute Millimeterarbeit. Weicht man auch nur um Haaresbreite von den Vorlagen ab, wird man das sofort bemerken.“ Das Spektrum der Motive ist riesengroß und reicht von einer Eule bis hin zu Babyschuhen. Walter Siepe: „Wir lassen uns Zeit, unser Hobby soll ja Freude bereiten. Und das Ergebnis muss ein echtes Kunstwerk sein.“