FALKE: Tradition trifft Moderne in vierter Generation

Die Firmengeschichte von FALKE ist untrennbar mit jener der Stadt Schmallenberg verbunden. 1975, als Schmallenberg im Rahmen der kommunalen Neugliederung seine heutige Gestalt bekam, studierte Paul Falke (67), einer der beiden Inhaber, noch. „Erst 1990, nach dem plötzlichen Tod meines Vaters begann mein Weg bei FALKE“, blickt er zurück. Sein Urgroßvater Franz Falke-Rohen hatte 1895 als Strumpfproduzent in Schmallenberg den Grundstein für das Unternehmen gelegt. Heute – 130 Jahre später – ist FALKE, aus dem Schmallenberger Sauerland, international bekannt für hochwertige Qualitätsstrümpfe für Damen, Herren und Kinder, moderne Oberbekleidung, sowie für exklusive Sport- und Funktionsbekleidung.

Die Marke FALKE

Vom frühen Strumpfhersteller hat sich FALKE über die Jahrzehnte konsequent zum Vom frühen Strumpfhersteller hat sich FALKE über die Jahrzehnte konsequent zum modernen Markenunternehmen entwickelt. „Dabei sei es immer darum gegangen, nicht nur modisch, sondern modern zu sein“, betont Franz-Peter Falke (73). „Modernität heißt für uns, den Mut zu haben, einen Schritt vorauszudenken und umzusetzen.“ Diese Mission leitet das Unternehmen seit seinem Start vor 130 Jahren. Franz-Otto Falke, der Vater von Franz-Peter Falke und sein Bruder Paul Falke, langjähriger Bürgermeister der Stadt Schmallenberg, legten zusammen mit Klaus Gerwin, einem Freund des Hauses, in den ersten Jahren nach den Kriegswirren durch richtungsweisende Entscheidungen den Grundstein für die Textil- und Bekleidungsmarke FALKE. Die in den 1970er Jahren eingegangenen Lizenzpartnerschaften mit Armani, Boss, Joop und anderen Modemarken, halfen dem Unternehmen, sich im Premium-Segment weiter zu etablieren. 1976, ein Jahr nach der Gründung der neuen Stadt Schmallenberg, wurde FALKE der Deutsche Marketingpreis verliehen. „Marketing war und ist für FALKE keine Nebensache, sondern immer unternehmerische Kernaufgabe“, sagt Paul Falke. „Es geht darum, den Spirit einer Marke durch kluge Markenführung herauszuarbeiten“, sagt Cousin Franz-Peter. Der ehemalige Präsident und nun Ehrenpräsident des Deutschen Markenverbandes weiter: „Nur die Kunden können eine Firma und ihre Produkte zur Marke machen. Unsere Aufgabe ist es, konsequent die Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Daran messen wir unsere Arbeit.“

Führung über Generationen

Die beiden FALKE-Cousins Franz-Peter und Paul sind als geschäftsführende Gesellschafter „aktive Inhaber“: Sie setzen die strategische Ausrichtung und kümmern sich um die Mitarbeiterkultur. Nähe ist Kennzeichen ihrer Führung: Sie kennen ihre Teams persönlich, hören zu und fördern Talente. „Bei uns ist Führung keine Frage des Titels, sondern des Zuhörens und Verstehens“, ergänzt Chiara Falke, Tochter von Franz-Peter Falke und Mitglied der nächsten Falke-Generation.

Krise in Textil- und Bekleidungsindustrie

Nach den für FALKE wirtschaftlich boomenden 60er und 70er Jahren spitzte sich die Strukturkrise der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie zu Beginn der 1980er Jahre dramatisch zu. FALKE und die Stadt Schmallenberg bekamen diese Entwicklung deutlich zu spüren. Hunderte von Arbeitsplätzen standen bei den zahlreichen Schmallenberger Textil- und Bekleidungsunternehmen zur Disposition. Neue Arbeitsplätze im Bauhauptgewerbe, im Maschinenbau und im Gesundheitsbereich entstanden.

Die „Strumpfstadt Schmallenberg“ wandelte sich. FALKE ging dank des hohen Qualitätsanspruchs aus dieser schwierigen Phase gestärkt hervor. „Seitdem hat FALKE nie eine rote Zahl geschrieben“, betont Paul Falke im Gespräch mit dem WOLL-Magazin. Diese Solidität gründet sich, das zeigt der Blick zurück, auf kompromisslose Kostenkontrolle und den konsequent durchgesetzten Falke-Qualitätsanspruch. Diese von Anfang an gelebte Mission hat FALKE über die Jahrzehnte erfolgreich bis in diese Zeit geführt.

Fünfte Generation und Nachfolge

Auch wenn seit einigen Jahren mit Chiara Falke eine Angehörige der fünften Generation bei FALKE mitentscheidet, steht niemand unter Zwang. „Ihr macht erst mal, was euch gefällt. Wenn ihr zurückkommt, freue ich mich – aber es ist eure Entscheidung“, so Paul Falke an seine zwei Kinder Paulina und Max gerichtet. Chiara Falke ergänzt: „Ich wollte meinen eigenen Weg gehen, aber als ich merkte, wie viel Potenzial hier schlummert, bin ich gerne ins Unternehmen gekommen. FALKE ist für mich ein Rohdiamant, den wir gemeinsam schleifen.“

Global und digital

Weltweit zählt FALKE heute zu den Innovationsführern im digitalen Service und E-Commerce, wichtige Wachstumstreiber neben klassischen Märkten wie Sportausrüstung und Funktionswäsche. Franz-Peter Falke unterstreicht: „E-Commerce ist kein Eingehen auf schnelle Modetrends mehr, sondern zwingend aus der Mission erforderlich. Wer hier nicht schnell agiert, bleibt zurück.“ Aber auch in der Produktion und Prozesssteuerung setzt FALKE auf Industrie 4.0-Technologien, um den eigenen Qualitätsanspruch effizient zu bedienen. Moderne Bekleidung für moderne Menschen!

Schmallenberg als Heimat und Standort

„Schmallenberg ohne FALKE ist kaum denkbar – und FALKE ohne Schmallenberg ebenso wenig“, so bringt es Paul Falke auf den Punkt. Als ehemals größter Arbeitgeber der Stadt trägt das Unternehmen Verantwortung für die ganze Region – von Ausbildungskooperationen bis zum Sport-Sponsoring. Zugleich ist die enge Verwurzelung Teil der unternehmerischen DNA: „Heimat bedeutet Verantwortung. Und diesen Kompass behalten wir bei jedem Schritt im Blick“, schließt er.

Franz-Peter Falke Chiara Falke Paul Falke jr.

Chiara Falke über ihren eigenen Weg ins Familienunternehmen:

„Ich hatte ursprünglich nicht geplant, im Unternehmen zu arbeiten. Erst als ich hier war, habe ich gemerkt, wie groß meine Leidenschaft für FALKE ist und mich ganz bewusst entschieden, mit Herzblut Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen.“

Franz-Peter Falke über Markenführung und Modernität:

„Der Wein wird nicht im Keller gemacht, sondern in den Weinbergen – genauso entsteht eine starke Marke nicht in der Chefetage, sondern im täglichen Tun vor Ort.“

„Ich bin nur Statthalterin von einer Generation zur nächsten. Die Intention ist immer, weiterzugeben, was seit 1895 begonnen wurde.“

Paul Falke jr. über seinen Vater Paul Falke sen., (von 1952 bis 1975 Bürgermeister von Schmallenberg und von 1975 bis 1984 der neuen Stadt Schmallenberg.):

„Er war kein Frühschoppengänger. Seine Leidenschaft war das Ehrenamt. Mit seinem Käfer fuhr er sonntags durch die Dörfer, sprach mit den Menschen. Es war seine Aufgabe und seine Freude. Diese Haltung hat ihn geprägt.“

„Marke heißt, eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten zu sein. Nur so bleibt man langfristig unverwechselbar und wettbewerbsfähig.“

Zahlen zu FALKE von 1975 bis 2025

Gegründet: 1895

1975

Umsatz: 180 Mio. DM

Mitarbeiter: 3.500 in Deutschland und Südafrika

2025

Umsatz (2024) 270 Mio. Euro – davon 50 Prozent im Ausland

Mitarbeiter: 3.000 in Deutschland, Serbien, Slowakei und Südafrika