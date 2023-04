Fakten, auf die man bauen kann

Häuser vom Schmallenberger Unternehmen „Zimmermann Haus“ sind international gefragt

Warum entscheiden sich immer mehr Bauherren, oder die, die es werden wollen, für den Holzbau? Woran liegt das? Weil es schneller geht, weil es eine bessere Umweltbilanz aufweisen kann, weil hier Preis und Leistung stimmen oder weil alles aus einer Hand kommt? Werden Häuser noch gefördert? Zimmermann Haus aus Schmallenberg kennt die Antworten.

Früher war es keine Frage, ob man in Massivbauweise oder in Holzbau errichten soll. Die massive Variante schien energetisch wertvoller, architektonisch flexibler und bot eine höhere Wertbeständigkeit. Erstaunlich, wie sich das alles im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat. Schon längst bietet der Holzrahmenbau die Möglichkeit einer individuellen Bauweise. Die Wärmedämmung innerhalb der Räume ist höchst effizient und der eigentliche Zusammenbau dauert nur wenige Tage. Auch der Innenausbau ist in wenigen Wochen erledigt.

Neben der kurzen Bauzeit hat der Holzbau aus Schmallenberg einen weiteren, entscheidenden Vorteil: Es gibt einen Ansprechpartner für alle Belange rund um den Hausbau, nämlich Zimmermann Haus. Stefan Zimmermann und Matthias Pape wissen, was Bauherren um die Ohren haben. „Unsere Kunden schätzen es sehr, dass sie mit uns das Rundum-sorglos- Paket buchen. Wir kümmern uns um alles und takten die zahlreichen, verschiedenen Gewerke“, berichtet Stefan Zimmermann, Geschäftsführender Gesellschafter von Zimmermann Haus. „Bei uns erhalten unsere Kunden keine ‚Fertighäuser‘ im klassischen Sinne oder konfektionierte Haustypen von der Stange. Alle Häuser, die wir errichten, werden individuell nach den Wünschen und Vorgaben unserer Kunden konzipiert, geplant und erstellt. Dementsprechend unterschiedlich sind die Objekte, die wir bisher gebaut haben“, ergänzt der Schmallenberger Unternehmer.

Dazu überzeugt eine gute Wärmedämmung. Zimmermann Haus hat die bauordnungsrechtliche Zulassung zur Herstellung beidseitig geschlossener Wand-, Deckenund Dachelemente. Die hohe Energieeffizienz der Häuser wird vor allem durch den besonderen Aufbau der Wände erreicht. Neben einer dicken Dämmschicht aus Mineralwolle sind es nämlich auch die verschiedenen Holzschichten, die durch ihre im Vergleich zu Beton oder Stein geringere Wärmeleitfähigkeit für die verstärkte Isolation der Wände sorgen. „Standardmäßig verbauen wir in unseren Häusern emissionsfreie Luft/Wasser-Wärmepumpen für die Warmwasseraufbereitung und zum Heizen der Räume. Optional können die Wärmepumpen im Sommer auch kühlen. Auf Wunsch installieren wir gerne Geräte zur Nutzung von Erdwärme oder Solarenergie“, berichtet Matthias Pape. Und: „Wir bieten 15 Monate Festpreisgarantie. Dies gibt den Bauherren Sicherheit in der Finanzierung.“

Zimmermann Haus ist eines der traditionsreichen Familienunternehmen aus dem Sauerland. Unter dem Titel „Das kommt aus Schmallenberg“ stellt der Verein „Schmallenberg Unternehmen Zukunft“ regelmäßig Firmen vor. Uta Kewes und Janne Hernandez Aragon von der Schmallenberger Wirtschaftsförderung waren nach der Betriebsbesichtigung begeistert, dass vom Standort Schmallenberg aus die Objekte von Zimmermann Haus auch international gefragt sind.

In der mehr als 100-jährigen Geschichte, die Zimmermann Haus im Bereich des Hausbaus mit Holz aufweisen kann, werden seit über 50 Jahren Häuser aus Holz produziert. So hat sich das Unternehmen im Laufe der Zeit zu einem regionalen Kompetenzzentrum im Holzbau entwickelt.

Schon vor weit über hundert Jahren, als Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung noch keine allgegenwärtigen Herausforderungen waren, hat Zimmermann Haus auf Holzhäuser und Großbauten aus Holz gesetzt. Heute ist uns bewusster denn je, dass Holz der Baustoff der Zukunft ist: nachhaltig und ressourcenschonend in der Region angebaut, nach kurzen Transportwegen im Sauerland verarbeitet, CO2-bindend, frei von Schadstoffen, wärmedämmend, recycelbar – die Gründe für den Einsatz von Holz als Baumaterial sind äußerst vielfältig.

Das 50-köpfige Team um Stefan Zimmermann und Matthias Pape liebt und lebt die Arbeit mit dem vielfältigen, ökologischen und energieeffizienten Baustoff Holz. Die tägliche Arbeit des gesamten Teams ist durch zahlreiche Ein- und Mehrfamilienhäuser in Südwestfalen sichtbar. Durch qualitativ gute Arbeit haben sie sich einen Namen im Bereich des schlüsselfertigen Objektbaus erarbeitet. Kindergärten, Schulen, Hotels, Altenheime, Feuerwehrleitstellen, Allgäu-Chalets, Bürogebäude und unzählige Wohnbauprojekte sind deutschlandweit und im angrenzenden Ausland mit Zimmermann Haus Generalunternehmer realisiert worden.

Die Auftraggeber im Objektbau – Kommunen, Unternehmen aus Industrie und Handwerk oder Verbände der Wohlfahrtspflege – schätzen die partnerschaftliche Zusammenarbeit vor, während und nach dem Bauprojekt. Das Team mit Ingenieuren, Architekten, Zimmerermeistern, Zimmerern, Schreinern, Dachdeckern sowie Diplom-Kaufleuten arbeitet nach modernsten Standards für ausgereifte Qualitätsergebnisse. In den Werkshallen in Schmallenberg wird mit einem effizienten Maschinenpark und ergonomisch abgestimmten Arbeitshilfen eine weitestgehende Vorfertigung erreicht. Die zu fertigenden Gebäude werden als Holzrahmenbau im Werk vorproduziert und auf der Baustelle auf Bodenplatte oder Kellerwerk aufgesetzt. Dies bedeutet vor Ort eine kurze Bauzeit und ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit. Das Unternehmen hat sich selbst einen sehr hohen Standard für Wohnökologie und zukunftsorientiertes Bauen gesetzt. Für Zimmermann Haus ist das immer wieder ein Ansporn, das Team zu fordern und zu fördern. Stefan Zimmermann und Matthias Pape sind immer bestrebt, mit einem verlässlichen, leistungsstarken und kompetenten Team ein „ausgezeichnetes“ Produkt zu produzieren.

Weitere Informationen unter www.zimmermann-haus.com